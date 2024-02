יש תמונות שמספיק מבט חטוף בהן כדי להבין שהן יתחילו טרנד כלשהו ברשת, אחרות מתחילות אותו לגמרי במקרה, כמו התמונה ששיתף מתווך הדירות אלן קוריי מאטלנטה לפני כחודש בחשבון ה-X שלו. קוריי העלה צילום של מבואת הכניסה בבית בפרברים שבטיפולו, וביקש מהגולשים עצות לשימוש אטרקטיבי בחלל שנמצא בה והטריד אותו – מעין מדף ענק שממוקם בין דלת הכניסה לחלון של חזית הבית, שטח שהוא בלתי נגיש אבל גלוי לעין (לכן לא יכול לשמש כמקום אחסון גדול), שלא ברור למה הוא מיועד.

הציוץ התמים של קוריי נהיה ויראלי במהרה, זכה ליותר מ-220 מיליון צפיות והפך למם (meme) ברשת עם הצעות כמו לנצל את השטח הזה להקמת סניף קטן של רשת מזון מהיר, מבצר שמור לילדים וכו'.

ההצלחה של הפינה המיותרת בבית שהעלה קוריי הובילה לפינות מיותרות נוספות ששיתפו גולשים, ביניהם בעל החשבון wiseconnector@, ששיתף תמונה של נישה לא קטנה בכלל בקיר ליד גרם מדרגות, שהפכה גם היא למם שהשתלט על הפיד של יותר מ-152 מיליון צופים וצופות, והם תרמו הצעות משלהם לניצול השטח.

חלק מההצעות שהתקבלו היו רציניות ופרקטיות, כמו להפוך את החלל לעמדת עבודה עם מחשב, פינת רביצה כיפית לילדים, מקרר יין, ארון מעילים ופינת קריאה; תגובות אחרות ציינו בתסכול שגודל הנישה כגודל דירת סטודיו בניו יורק או חדר שמוצע להשכרה ב-600 פאונד באנגליה; היו כאלה שהלכו רחוק יותר והציעו למקם בחלל נדנדה מהתקרה, ג'קוזי וסאונה, חממה לגידול פטריות, דירה קטנה לחיית המחמד הביתית, מעבר נסתר לבונקר מצויד לאפוקליפסת סוף העולם ועוד; ויש כמה שהשקיעו ממש בהצעות משעשעות והוסיפו תמונה:

