בתקופה שבה לא מפסיקים לדבר על ארצות הברית, רק טבעי שקפצנו לביקור אצל אחת הנציגות הבכירות שלנו בהוליווד, בוודאי אחת הוותיקות שבהן - נועה תשבי. ילדי הניינטיז עוד זוכרים אותה כדפנה מאור, מעצבת האופנה האמביציוזית באופרת הסבון ״רמת אביב גימל״, אבל כבר שנים שתשבי עצמה היא מותג. תפקידים בסדרות וסרטים בארה״ב, הנחיית תוכנית לייף-סטייל, הפקת הגרסה האמריקנית של הדרמה ״בטיפול״, יזמות, וממש בקרוב גם ספר על ישראל (ISRAEL: a Simple Guide to the Most Misunderstood Country on Earth - "ישראל: מדריך פשוט לארץ הכי לא מובנת בעולם") - נועה תשבי עושה הכל.

תשבי חיה בלוס אנג'לס, עיר המלאכים והשחקנים, עם בן זוגה, איש העסקים רוס הינקל, בנם בן ה-5 ארי וכלבה מתוקה בשם קאלי שהצטרפה לאחרונה למשפחה. למרות שהיא כבר הכי אמריקאית שיש - אפילו הפוסטים שלה כתובים באנגלית ובעברית - היא מקפידה לשמור על קשר רציף עם ישראל ועם הישראלים שחיים סביבה: היא מבקרת בארץ לעתים תכופות (עד שהגיעה הקורונה, כמובן), ומעורבת בפעילויות יח״צ הקשורות בישראל וגם בקידום מכירה של סדרות ישראליות לשוק האמריקאי. בימים האחרונים תשבי התראיינה לא פעם בתוכניות האקטואליה בארץ בנושא הבחירות לנשיאות בארצות הברית והביעה את שמחתה על בחירתו של ג׳ו ביידן.

ואיך הבית שלה? בשיטוט באינסטגרם של תשבי קשה שלא להבחין כמה שהוא לא הוליוודי, היא אמנם הנחתה את ״החיים על פי נועה תשבי״ בערוץ החיים הטובים והפגינה ידע רב בעיצוב פנים, אבל נדמה שתשבי מעדיפה את הבית שלה חמים ומשפחתי ופחות מפונפן.

רצפתה הבית מחופה פרקט, הצבע השולט בו הוא קרם ובין החדרים מפרידות דלתות עץ לבנות משולבות בזכוכית. קיר אחד בגוון כחול מוסיף צבע לחלל. בפינת העבודה, שנראה שתשבי נמצאת בה לא מעט, שולחן עץ פשוט ונקי ולוח השראה גדול ועליו כתובה בגדול המילה TIME המשמש לתזכורות מרגעים משמעותיים. הפינה מוארת בשלוש מנורות תלויות לבנות בצורות שונות.

קיר אחד מוסיף צבע

יש בבית גם חדר משחקים ופעילויות שנראה מבולגן ועמוס בצעצועים בדיוק כמו זה שבבית שלכם. קצת זוהר מוסיף סט כלים מוזהב ששימש בסדר פסח (שנערך בזום עם המשפחה והחברים בישראל).