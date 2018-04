אמל אלמודין קלוני, עורכת דין, פעילת זכויות אדם, אמא לתאומים אלה ואלכסנדר ומרצה באוניברסיטת קולומביה היוקרתית, מככבת החודש על בריאיון שער במגזין "ווג" לרגל הטייטל החדש שלה: מארחת במט גאלה היוקרתי לצדן של אנה וינטור וריהאנה. על הסטייל המהמם של גברת קלוני תקראו במקומות אחרים, אנחנו כאן כדי לדון בבית המדהים של ושל ג'ורג', שם צילמה אנני ליבוביץ' את התמונות.

A post shared by Vogue (@voguemagazine) on Apr 11, 2018 at 9:00am PDT

השניים מתגוררים בבית – או טירה – באי סונינג איי שבנהר התמז באנגליה. ל"ווג" סיפרה קלוני שהם רכשו את הבית סמוך לנישואיהם ושבילו את ירח הדבש בחדרים הריקים. כדי להבטיח את פרטיותם בני הזוג שתלו עצים ברבים בשטח.

A post shared by Amal Clooney (@amalalamuddinstyle) on Apr 11, 2018 at 12:58am PDT

לפי התיאור ב"ווג", המבואה היא בעלת תקרה גבוהה וקרניזים ג'ורג'יאניים ויש בה "שטיח פרסי רך ודהוי". על השולחנות מפוזרות תמונות בשחור לבן של בני משפחה וחברים. בסלון יש תמונות נוספות, כולל תמונות עם הנשיא אובמה והאפיפיור ותמונות חתונה הניצבות על מדף האח. לכל אחד מבני הזוג יש משרד בבית.

A post shared by Vogue (@voguemagazine) on Apr 13, 2018 at 7:41am PDT

בין האקססוריז בבית נמצאים מפה עתיקה של מחוז ברקשייר הסמוך ואוסף אמנות הכולל ציורים של איינשטיין, כלבו האהוב והמנוח של ג'ורג', וג'ירפות – החיה האהובה על אמל. ערכו של האוסף נמוך במיוחד, ולדברי קלוני, סוכני הביטוח שהגיעו להעריכו אמרו שבקושי שווה לבטחו.

האזור של ג'ורג'

מחוץ לבית יש בריכה, בר עם תא צילום וחדר הקרנה עם מכונת פופקורן ומכונת ממתקים. "זה האזור של ג'ורג'", אומרת קלוני. "הוא עושה כאן עריכות ואני באה לקחת חטיפים". יש גם חממה עם עצי הדר וקוטג' כפרי עם חדר אחד ובו אח לחורף. על המרפסת של הקוטג' ניצבות שתי נדנדות. קלוני רצתה שהנדנדות יפנו כלפי הנהר, אבל ג'ורג' התעקש שיפנו זו כלפי זו, כפי שנהוג בקנטקי שבה גדל.

A post shared by Oscar de la Renta (@oscardelarenta) on Apr 10, 2018 at 8:30am PDT

A post shared by Salon Sloane (@salonsloane) on Apr 12, 2018 at 10:53am PDT

קלוני מארחת בביתה את נאדיה מוראד, פליטה יזידית ופעילת זכויות אדם. השתיים פועלות ביחד להעמדתם לדין של פושעי דאעש:

A post shared by Beladora Jewelry (@beladorajewelry) on Apr 11, 2018 at 6:18pm PDT

>> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק

כוסות בעיצוב ג'ספר קורנן לחברת ודג'ווד (40-32 פאונד לכוס). לפני שנתיים, סיפרה קלוני בריאיון היא וג'ורג' ניסו "תזונה נקייה". "היה קשה לוותר על כוס יין בערב, אבל קשה אפילו יותר לוותר על אספרסו דבר ראשון בבוקר". בני הזוג הפסיקו את הדיאטה אחרי 11 ימים.

A post shared by @amal.mon.idole on Apr 10, 2018 at 1:08pm PDT

עוד הצצה לבית של הקלוני'ז אפשר לקבל בסרטון שצילמו לקראת התוכנית My Next Guest Needs No Introduction של דייוויד לטרמן. שימו לב ל-40 בקבוקי המשקה המסודרים על הקיר.

A post shared by @mr_mrs_clooney on Feb 9, 2018 at 10:51pm PST

מלבד הבית באנגליה לזוג יש גם בית בלוס אנג'לס ("בלי מקום כזה לאירוח") ולגדות אגם קומו באיטליה, אז אם אתם שוקלים לקפוץ לביקור, תבדקו שהמשפחה בבית.