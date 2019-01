איך הופך מקרה שגרתי של גירושים של גבר קירח בשנות ה-50 לחייו לסיפור שמסעיר מדורי הרכילות בכל עולם, מככב במהדורות החדשות ומסוקר בהרחבה ב"ניו יורק טיימס"? זה מה שקורה כשמדובר בגירושים של הזוג העשיר בעולם, שהונו מוערך ב-137 מיליארד דולר, בסקסטים שנשלחו למנחת טלוויזיה יפה (שהיא אשתו של החבר הכי טוב של הגבר) ובפרטים שגורמים לסכסוך של קייט ומייגן להחוויר כמו פני המלכה. ג׳ף בזוס (54), מייסד ומנכ״ל אמזון, ואשתו הסופרת מקנזי בזוס (49) צייצו בטוויטר בתחילת החודש הודעה שהם מפרקים את נישואיהם לאחר 25 שנים וארבעה ילדים. ״נישאר חברים טובים״, הצהירו בהודעה המשותפת ורמזו שימשיכו להיות שותפים עסקיים, למרות חשיפתו של הרומן הלוהט בין ג׳ף בזוס ללורן סאנצ׳ז הנמצאת בהליכי גירושים מפטריק ויטסל, סוכן שחקנים הוליוודי (המייצג בין השאר את גל גדות ). עכשיו השאלה שמעסיקה את כולם היא אם היה או לא היה הסכם ממון לפני הנישואים ועם כמה כסף בבנק יצא כל צד במה שעתיד להיות הליך הגירושים היקר בהיסטוריה. עוד בערוץ עיצוב הבית: לכל הכתבות בערוץ living

עשרות אלפי גולשים עוקבים אחרי מצקת מרק ישראלית

שכונת הטירות המטורפת הפכה לעיר רפאים הבית הכי גדול בוושינגטון די.סי ״אני עשיתי את הצעד הראשון, הוא לא היה מעוניין בהתחלה״, סיפרה מקנזי בריאיון טלוויזיוני לפני שלוש שנים. היא הזמינה אותו ללאנץ׳ שנגמר באירוסים אחרי שלושה חודשים וחתונה אחרי שישה חודשים. כשבזוס היה בן 30 הוא אמר לאשתו שהוא רוצה לעזוב את העבודה שלו בוול סטריט כדי להקים אתר למכירת ספרים באינטרנט ושזה בטח לא יצליח כי רוב הסטארט אפים נכשלים. היא אמרה לו ללכת על זה, הם עברו לסיאטל והחלו לעבוד מהגראז׳ בביתם. עשרים ומשהו שנים אחר כך אמזון הפכה לחברה בשווי 829 מיליארד דולר כשהיא עוקפת את מייקרוסופט. אז על מה מבזבזים סכום בדיוני של כסף? לצד רכישות כמו עיתון "הוושינגטון פוסט" תמורת 230 מיליון דולר ומטוס פרטי בשווי 65 מיליון דולר, בזוס השקיע כסף בפרויקטים קצת אקסצנטריים כמו בניית שעון תת קרקעי שאמור לעבוד 10,000 שנה. אבל מה שהכי מעניין אותנו בכל הסיפור הזה הוא הנדל״ן, והרבה ממנו – לפי ה"ביזנס אינסיידר" הבזוסים נמצאים במקום 25 ברשימת מחזיקי הקרקעות בארצות הברית. ב-2015 הם רכשו את הבית הגדול בוושינגטון די.סי שהוא למעשה שני בתים שחוברו יחד ושטחם הכולל 27 אלף מ״ר שופעים בגנים פסטורליים. הבית נמצא בשכונת קלורמה היוקרתית שבה מתגוררים בני הזוג אובמה ואיוונקה טראמפ וג׳ארד קושניר. הבניין עצמו נבנה לפני יותר מ-100 שנה בסגנון ג'ורג'יאני עם חדרים מחופים בפאנלים מעץ ומרצפות שיש, ושימש כמוזיאון לטקסטיל. הוא נקנה תמורת 23 מיליון דולר, שופץ בעוד כמה מיליונים וכולל 25 חדרי רחצה ושירותים, 11 חדרי שינה, חמישה סלונים, שני מטבחים, שתי ספריות, שני חדרי כושר, שתי מעליות ואולם נשפים מפואר. בניו יורק הבזוסים רכשו מהמפיק המוסיקלי טומי מוטולה שלוש דירות צמודות בבניין ההיסטורי Century שעוצב בסגנון אר-דקו ומשקיף על סנטרל פארק תמורת 7.65 מיליון דולר. 13 שנים אחר כך הם שוב מרגישים שקצת צפוף להם וקונים בבניין דירה רביעית, ששטחה 160 מ״ר, תמורת 5.3 מיליון דולר. שימש כמוזיאון. הבית בוושינגטון די.סי | צילום: The Washington Post / Contributor /Getty Images הבית של בזוס בוושינגטון די.סי View this post on Instagram A post shared by WSJ Real Estate (@wsjrealestate) on Oct 5, 2017 at 9:02am PDT בניין Century בניו יורק. לבני הזוג ארבע דירות בבניין ההיסטורי בריכה בגודל שני דונמים נעבור לחוף המערבי. בעיר מדינה (Medina) הסמוכה לסיאטל, שבה גם לביל גייטס יש בית, יש לבזוסים שני בתים שכנים, על חופי אגם וושינגטון, ששוויים מוערך ב-53 מיליון. בבוורלי הילס הבזוסים מחזיקים אחוזה שנרכשה תמורת 24 מיליון דולר ועוצבה בסגנון ספרדי. היא כוללת שבעה חדרי שינה, שבעה חדרי רחצה, חממה, מגרש טניס, ארבע מזרקות ושישה מגרשי חניה. אבל גולת הכותרת היא ללא ספק הבריכה העצומה המשתרעת על פני שני דונמים. נאמנים למסורת שלפיה הם קונים שטח שהם אוהבים וגם את זה שלידו, לפני שנתיים הם רכשו את הווילה הצמודה והצנועה יותר תמורת רק 12.9 מיליון דולר. הבתים של בזוס בבוורלי הילס >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק אבל הנכס הגדול ואולי המסקרן ביותר של בזוס הוא חווה במערב טקסס ששטחה 670 קמ״ר. החווה, ששמה קורן ראנץ' ("חוות התירס"), כוללת מבנה בצורת האות U שנבנה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. היא נרכשה תמורת סכום לא ידוע אחרי שבזוס התקשר לבעלים, ואמר לו שהוא צפה בסרטון המציג את עיצוב הפנים של החווה והוא מעוניין לקנות אותה ככה, אז איז, עם הרהיטים מעץ אלון, שנדלירים שהוכנו מקרני צבי ותמונות ישנות של החווה. קורן ראנץ', טקסס | צילום: צילום מסך earth.google.com בזוס בילה בילדותו את חופשות הקיץ בחווה של סביו ובעבר אמר ששם למד ״להיות בעל תושייה. איפה שיש בעיה יש גם פתרון״, והיה לו חשוב להעביר ערכים דומים לילדיו. מלבד מקום חינוכי ליורשים הצעירים, בחווה מתבצעות גם טיסות הניסוי של Blue Origin, החברה שהקים בזוס שמטרתה להפוך את התיירות לחלל לעניין זמין ונגיש. כך שבין דיר החזירים לערימת השחת משוגרים לחלל טילים. שגרתי סך הכל. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן