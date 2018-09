לצד בתים מהממים ודירות מעוצבות כבר ראינו לא מעט דירות מדכאות, בארץ ובעולם, אבל הדירה הזאת הצליחה להפתיע אותנו ולא מעט אנשים ברשתות החברתיות. הדירה, שנמצאת בעיר סנט לואיס בארצות הברית, קטנה במיוחד – כ-18.5 מ"ר – ומסודרת בצורה יוצאת דופן: האסלה, האמבטיה והמטבח נמצאים בחלל אחד.

עוד בערוץ עיצוב הבית:

מחיר השכירות הוא 525 דולר (כ-1,900 שקל), כולל חשבונות, והמיקום מבוקש - שכונת סנטרל וסט אנד הפופולרית בעיר. הדירה נמצאת בבניין שנבנה לפני 111 שנה. במקור היו בבניין 12 דירות יוקרה אך במהלך השפל הגדול, שהחל ב-1929, הן חולקו ל-50 יחידות. הדירה עם השירותים במטבח היא הקטנה שבהם.

>> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק

המודעה על השכרת הדירה, שהתפרסמה לפני כמה ימים, עוררה לא מעט תגובות. פוסט באתר ראדיט זכה ליותר מ-2,600 תגובות. "שימו כרית על מכל השירותים ומחשב ליד הכיור ולא תצטרכו לקום אף פעם", כתב אחד המגיבים. "בשביל מה האמבטיה הענקית? שימו מקלחת במקום", הציע מגיב אחר. גם בטוויטר הגיבו לא מעט אנשים:

Is that for real?? pic.twitter.com/tJBNlDTGbC