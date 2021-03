ביום שלישי האחרון שמי אפניאר נפרד מהסינר והפך למודח השני של נבחרת מאסטר שף (מוצ"ש אחרי החדשות, קשת 12), אבל אל תדאגו – בשבילו הסיפור רק התחיל. אז הגענו לדירה שלו ושל בת זוגו שירן בעתלית, שמענו על הדברים שהכי חשובים לו לנוחות כשהוא מבשל וגילינו את העסק החדש שמתבשל לו עמוק במטבח הביתי.

"שמסטדי" הוא כינוי ותיק שקיבל שמי מחבריו, וכיום השם של העסק החדש, אותו הוא פתח במטבח הפרטי שלו. הוא מבשל ארוחות פרטיות לזוגות או קבוצות ועושה טייק אווי ומשלוחי בשר מעושן ומגוון מנות ערביות של מאסטר אמיתי באזור חיפה, והכל מהבית.

אבל אם נרים לרגע את הראש מעמדת המשלוחים המאולתרת (בטוב טעם כמובן), נגלה מטבח לא כל כך קטן יחסית לגודל הבית. "כרגע אני גר בשכירות ובקרוב אעבור לבית משלי ואעצב אותו כמו שארצה", סיפר לנו שמי, "מה שכן לאורך כל השנים שחייתי מחוץ לבית של ההורים תמיד הקפדתי על מטבח מרווח וגדול, שיש בו מקום ליותר מאדם אחד לעבוד". "תמיד הקפדתי על מטבח מרווח וגדול" | צילום: עופר חן "כמון הוא התבלין הכי שימושי שלי" | צילום: עופר חן העמדה של "שמסטדי" | צילום: עופר חן

"חשוב לי שהכיריים יהיו קרובים לאחת העמדות מבחינה פרקטית, אני אוהב שיש לי מגוון של כלים (חמש כפות עץ לערבוב, שש - שבע קערות מכל סוג וכדומה). פרקטיקה חשובה לי בהרבה מאסתטיקה. כשהכל נוח מלכתחילה, אתה בא בביטחון ובשקט נפשי גדול יותר לבשל, זה מעצים את החוויה".

מה אתה הכי אוהב במטבח שלך? "את הגודל שלו והמרחב, את המיקום של הארונות ביחס לשיש. אבל בגדול אוהב אותו כי הוא המטבח שלי".

ובכל זאת, מה היית משנה בו? "הייתי מעביר את הכיריים לאי באמצע, כך שאוכל לבשל ולהגיש לאנשים ממולי. ממש כמו מסעדה עם Open Kitchen".

מה המכשיר הכי שימושי שיש לך במטבח? "ליום ההולדת האחרון שלי החברים הפתיעו אותי וקנו לי סו וויד – מכשיר לבישול מזון בוואקום בסביבת מים בחום נמוך ומבוקר לאורך זמן. בכלל אני אוהב מאוד גאדג'טים וחידושים במטבח, התשובה על השאלה הזו כנראה תהיה שונה בכל תקופת זמן בחיי". צילום: עופר חן "מטבח החלומות שלי הוא עם אי שסביבו ישבו אורחים" | צילום: עופר חן "שנינו שוטפים כלים, אבל רוב הזמן שירן אשתי" | צילום: עופר חן

איך נראה מטבח החלומות שלך? "מטבח החלומות שלי הוא ריבוע גדול וגבוה, שיש לאורך הקירות עם שתי עמדות בישול ומקום למעשנה שלי עם קולט אדים. אי באמצע שסביבו ישבו אורחים ומכל צלע של הריבוע יוכלו לקבל חווית אוכל שונה".

מי שוטף כלים בבית? "שנינו אבל רוב הזמן שירן אשתי, רוב הזמן אני מבשל וככה החלוקה במטבח מתחלקת שווה".

מה נמצא אצלך במקרר אם נפתח אותו באמצע הלילה? "כנראה איזה נתח בשר כלשהו שיושב עם תיבול למנוחה לקראת כניסה למעשנה".

ומה בחיים לא יהיה בו? "כבדי עוף, זה לא טעים". "אני תמיד שם נייר כסף בכיריים כדי לשמור על ניקיון" | צילום: עופר חן "אני אוהב מאוד גאדג'טים וחידושים במטבח" | צילום: עופר חן צילום: עופר חן

איזה תבלין הכי שימושי? "כמון, המפגש שלו עם בשר זה Mean to be, והריח? וואי וואי".

מה המטלה שאתה הכי שונא במטבח? "לקלוף ירקות בעלי קליפה או לקלף שום או בצל".

יש לך ארון ממתקים סודי? "לאחרונה כבר פחות, בשנה האחרונה עברתי שינוי משמעותי בהרגלי התזונה שלי וגם מבחינת כושר גופני. למרות זאת הקרייבינג למתוק עדיין קיים וכנראה יישאר תמיד. חלבה זה החולשה שלי".

איזה פריט שאתה אוהב במיוחד? "יש לי בבית מגשי הגשה לקינוחים ותה/ קפה שהבאתי מטורקיה שהם שיא השלמות, אני מאוד אוהב פריטים אותנטיים". "חלבה זה החולשה שלי" | צילום: עופר חן צילום: עופר חן

בתקופת הקורונה המטבח היה פעיל יותר או פחות? "הרבה יותר פעיל, בסגר הראשון בישלתי בלי הפסקה ובעיקר ניסיתי דברים. באחת הפעמים התקשרתי לידידה ושאלתי אותה 'אם היית יכולה לבקש אוכל כלשהו עכשיו מה היית מבקשת', אמרה לי שפחזניות. ישר קמתי להכין, הרבה ניסויים ובסוף יצא מדהים. יום אחרי היא באה לטעום והשתגעה מהטעם. זו הייתה הפעם הראשונה שבכלל ניסיתי להכין פחזניות".

איך מעודדים הרגלי אכילה בריאים בבית שלך? "שימוש גדול ביוגורט עתיר חלבון במקביל לשניים – שלושה אימונים בשבוע, שימוש גבוה יותר בירקות והחלפת חלק מצריכת הקמח הלבן בקמח כוסמין".

ולסיום, הטיפ שלך לשמירה על מטבח מסודר ונקי: "חשוב לשמור על אוורור בעת טיגון, אני תמיד שם נייר כסף בכיריים כדי לשמור על ניקיון לאורך זמן (כן כן, כמו פעם)". "אני מאוד אוהב פריטים אותנטיים" | צילום: עופר חן צילום: עופר חן