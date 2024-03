עיצוב שרון קופר | צילום: אריאל מדינה

דוח שפרסם ארגון Women Rise בספטמבר האחרון חשף כי כמחצית מן הנשים שקלו לשנות קריירה בשנתיים האחרונות, ומה שנכון לאמריקה כנראה נכון כנראה גם לישראל. דיברנו עם שש נשים מתחומים שונים, מבניית אתרים, דרך רפואת שיניים ועיצוב בגדים ועד ראיית חשבון, שהחליטו לעשות שיפט לתשוקה האמיתית שלהן: עיצוב פנים.

עיניים נוצצות: שרון קופר החליטה לזנוח קריירה בראיית חשבון

שרון קופר עבדה בפירמת רואי חשבון בכירה, "מעין סיירת מטכ"ל של המקצוע", היא מספרת, "ואפילו הייתה לי הצעה להשתלב כשותפה במשרד" – אבל היא החליטה לוותר. "מעבר לזה שוויתרתי על מסלול מאוד יציב ורווחי, ויתרתי למעשה על שש שנות לימודים - ארבע שנים ראיית חשבון ושנתיים התמחות בתחום ביקורת הייטק".

אז מה גרם לך לעזוב?

"קודם כול, גדלתי בבית של מעצבות – אימא שלי ואחותי מעצבות אופנה, והבית תמיד היה מלא בבדים ויצירות, ולאימא גם הייתה חנות בשם 'צוציק', כך שהעיצוב תמיד קרץ לי. אבל המפנה האמיתי הגיע כשקניתי דירה קטנה בגבעתיים. אתגרתי את עצמי וניסיתי לעצב את הדירה בעצמי. העיניים שלי נצצו, הבנתי שזה הפאשן שלי, התמכרתי לעיצוב. מהר מאוד נרשמתי ללימודי עיצוב, ולאחר שנה וחצי סיימתי בהצטיינות".

קופר התחילה להשתלב בתחום, ובין השאר עיצבה מחדש את מגדל המים במזא"ה כחלל הרצאות. היא מתמחה בעיצוב נורדי ובעיצוב קומפקטי ומקסימלי, גם בחללים גדולים. במדינה כמו שלנו, אנחנו מחפשים רוגע בעיצוב הבית. זאת אחת הסיבות שאני אוהבת את סגנון העיצוב נורדי". צילום: הילה ארנליב

איפה מרוויחים יותר?

"כשפתחתי את העסק לקח לי כמה חודשים להגיע להכנסה שהרווחתי במשרד רואי החשבון. אבל אני מאוד מאמינה שאין באמת מקום שמרוויחים בו יותר, הכול תלוי בכמה רוצים להצליח ומוכנים להשקיע".

מה היתרונות והחסרונות בכל עבודה?

"היתרונות בראיית חשבון: אפשרויות קידום אינסופיות, סביבה צעירה. החסרונות בראיית חשבון: עבודה יחסית מונוטונית ומאוד לחוצה עם דדליינים קשיחים.

"היתרונות בעיצוב פנים: תחום ענק ומעניין, שמפתח את הדמיון והיצירתיות ומאתגר מחשבתית, מכירים משפחות לעומק לתקופה של חצי שנה-שנה, והאנשים האלו ממש נכנסים לך ללב, יוצרים משהו באמת – מהדמיון למציאות, מוקפים ביופי ואסתטיקה. החסרונות בעיצוב פנים: שיפוץ זה תקופה מלחיצה ללקוחות, סטרס זה אף פעם לא טוב, אבל עם הזמן והניסיון לומדים לנווט את הפרויקטים להצלחה גם בתקופות המלחיצות. להיות בעלת עסק בשונה מלהיות שכירה מלווה בהרבה לבד, פתאום את עובדת מהבית אחרי שעבדת במשרד תוסס, אבל גם זה פתיר עם חללי עבודה".

את שלמה עם השינוי?

מה השתנה בעבודה בעקבות המלחמה?

"אני מרגישה שמאז המלחמה דווקא עלה הביקוש לעיצוב, כיוון שאנשים בוחרים להישאר יותר בבית. חשוב ליצור התאמה אישית, ולכן אני שולחת ללקוח שאלון של דרישות והשראה ומכינה בהתאם מתווה עיצובי עם רשימת קניות ולינקים בהתאם לתקציב. כיום אני עובדת על כמה פרויקטים במקביל: בתים פרטיים במרכז, החנויות של רשת 'רויאלטי' ועוד".

סטייל זה סטייל: רינת כהן עברה לתחום מעיצוב אופנה

סטייל תמיד היה חלק מהקריירה של רינת כהן, שהתחילה כמעצבת אופנה. לאחר שסיימה לימודים בשנקר השתלבה ברשתות כמו TNT, TFS, ומשם המשיכה לרנואר, שם עבדה במשך עשר שנים. "ואז ממש במקרה פנו אליי לכתבה על הדירה שעיצבתי לעצמי, למדור של דירות שוות עד 5,000 שקל", היא מספרת, "ואולי זה היה רמז לבאות". היא עשתה תואר שני בבצלאל בניהול דיזיין ולמדה בטכניון עיצוב פנים.

"דודה שלי שגרה בלוס אנג'לס היא אדריכלית ועבדה אצל פרנק גרי, מהאדריכלים הבולטים באמריקה", היא מספרת, "לקחתי השראה מהשרטוטים שלה, שרטוטים אדריכליים שמראים איך בונים את הבית מהיסודות, כלומר מלמטה למעלה, ועיצבתי בגד בעיצוב מלמטה למעלה – וכך התקבלתי לשנקר. ההבדל המהותי בין עיצוב פנים לאופנה הוא שהאופנה משתנה במהירות, ועיצובי הבתים קבועים יותר.

כהן אף השתתפה בתוכנית הכשרה מקצועית ומעשית, מסלול ללימודי המשך עבור מעצבים ואדריכלים, שרוצים להתמחות בשפת XS לתכנון, לצבור ניסיון בעבודה ולנהל עסק עיצובי. "השתלבתי ב-xsme ב-2019 אחרי שסיימתי ללמוד ביחידה ללימודי חוץ של הטכניון", היא מספרת, "במסגרת התוכנית למדתי לתכנן חללים בניצול מקסימלי, לנהל פרויקטים, תכנון נגרות פונקציונלית, ונוסף לכך, הקהילה מאפשרת לי להתעדכן כל הזמן בטכנולוגיות חדשות, בחומרים ומערכות שיכולים להשתלב בפרוייקטים ולייעל אותם ותמיכה של כל הצוות". רינת כהן|צילום: אריאל מדינה עיצוב רינת כהן|צילום: אריאל מדינה עיצוב רינת כהן|צילום: אריאל מדינה

כהן עיצבה משרדים בעבר, וכיום מעצבת יותר בתים. להגדרתה, הבית הישראלי הוא כמו ארוחה ישראלית - שחולקים מנות, כולנו חולקים את החלל עם כולם, יש שיתוף ואווירה של ביחד".

איפה מרוויחים יותר?

"באופנה הייתי ותיקה מאוד, עבדתי כשכירה והרווחתי יותר, אבל אני עדיין בתחילת דרכי בעיצוב פנים כעצמאית, ומניחה שעם הוותק והמוניטין אגיע למשכורות יפות".

מהם היתרונות והחסרונות בכל תחום?

"כמעצבת אופנה נסעתי ברחבי העולם וראיתי את האופנה המשתנה והחומרים המתחדשים מקרוב וזכיתי לייצר פריטים מגוונים, עבדתי עם קולגות מוכשרים ומעניינים על ייצור הקולקציות. החסרונות הם ההתעסקות בפריטים בני חלוף - הפריע לי שהתעשייה מזהמת את הסביבה. וגם שעם השנים האופנה משתנה יותר ויותר מהר והמרדף אחרי 'סטייל השעה' נהיה מתיש.

"היתרונות בעיצוב פנים הם להיות חלק מתהליך בנייה של הדבר הכי גדול עבור הלקוחות שלי. ושבית הוא על זמני, הוא יישאר אחרי דייריו, ובעזרת תכנון ועיצוב יקבל את האופי של דייריו החדשים. החסרונות הם המון המון אחריות על הכתפיים".

את שלמה עם השינוי?

"אני סופר שלמה עם השינוי, ומפרויקט לפרויקט אני מוצאת את הכיוון שלי".

מה השתנה בעבודה בעקבות המלחמה?

"בתחילת המלחמה עצרתי הרבה פרויקטים, לא מצאתי את עצמי והרגשתי לא חיונית. ואז, ההורים שלי נתנו לי לעצב סטודיו ישן שלהם בתל אביב ולהפוך אותו לדירה למפונים. זה נתן לי תחושה טובה של שליחות – לספק דירת שלושה חדרים עם שכירות חינם לשנה". עיצוב רינת כהן|צילום: אריאל מדינה עיצוב רינת כהן|צילום: אריאל מדינה

להתראות רפואת שיניים: שלומית הלפרין אביטן הרגישה שהיא לא במקום הנכון

העיצוב תמיד היה ברקע חייה של שלומית הלפרין אביטן. כשהייתה צעירה נרשמה ללימודי אדריכלות במקביל לרפואת שיניים, ובסוף בחרה ברפואת שיניים, ועסקה במקצוע במשך 11 שנים. "אבל זה תמיד הרגיש לי 'ליד', לא בדיוק במקום הנכון", היא מספרת. היא החליטה לעשות קורס עיצוב, בשביל הנפש, העמיקה בתחום ונרשמה ללימודי הנדסאות אדריכלות, אך שנה אחר כך פרשה וחזרה לרפואת שיניים. לפני כשנתיים חזרה ללימודי עיצוב פנים בטכניון ועזבה את רפואת השיניים כדי להיות מושקעת כל כולה בתשוקה שלה – עיצוב. כעת היא עובדת כעצמאית בתחום כחצי שנה. כשהמלחמה התחילה נעצרו הרבה פרויקטים, אך עכשיו לדבריה יש התחלה של חזרה לשגרה. להגדרתה, הבית הישראלי הוא בית חי, עם הרבה ילדים, ערבי אירוח, ולא תמיד יכול להתאים למסגרת של בית מקטלוג, אבל יש משהו יפה בבלגן הזה, אסתטיקה לצד חיים.

איפה מרוויחים יותר?

"קשה להשוות עיסוק חדש לכזה שיש בו הרבה ניסיון ומוניטין שנצבר עם הזמן. בשני המקרים זה מאוד תלוי באוכלוסייה שעובדים איתה ובפלטפורמה (שכירה/עצמאית וכו'). ההבדל המשמעותי שאני מרגישה כרגע הוא ביציבות ההכנסה. שזה תהליך שנבנה ולוקח זמן."

מהם היתרונות והחסרונות?

"ברפואת שיניים יש קבלה יותר אוטומטית של דעתך המקצועית, העבודה כמעט לא באה הביתה והמטופל לא יודע להעריך את איכות השירות שקיבל - לטוב ולרע, ואילו בעיצוב פנים הכול סובייקטיבי, אין נכון ולא נכון, חוט דק מאוד עובר בין לקוח מרוצה ללקוח מאוכזב, ארגון הזמן מורכב ופלואידי יותר, התחום יותר מרתק ומאתגר אותי, ולכן - אני מאוד מאוד מרוצה מהשינוי!" שלומית אביטן הלפרין|צילום: אריאל מדינה

בגלל הנוף האורבני בתפוח הגדול: תמר לוינסון הפסיקה עם הפיזיותרפיה

את התואר הראשון והשני שלה עשתה תמר לוינסון בפיזיותרפיה, ובמשך שש שנים עבדה במקצוע. כשנולדה בתה קיבל בעלה הצעה לרילוקיישן - המשפחה עברה לניו יורק ולוינסון החליטה להפסיק את עבודתה כפיזיותרפיסטית. "כשהייתי בניו יורק קיבלתי השראה מהעיצוב העוצמתי שלה, ופתאום הבנתי כמה חשוב עבורי עניין העיצוב וכמה הוא משפיע על החיים ומצב הרוח שלי. לאחר שנתיים חזרתי לארץ והתחלתי ללמוד עיצוב פנים בטכניון. כנראה יש סיבה לכך שאלישיה קיז שרה על ניו יורק: 'Concrete jungle where dreams are made of'". בעיני לוינסון, הבית הישראלי פרקטי ופשוט, אין הרבה קישוטים והעיצוב נקי".

איפה מרוויחים יותר?

"קשה לענות איפה מרוויחים יותר, אבל בואי נגיד שלא עשיתי את השינוי בגלל הכסף" תמר לוינסון|צילום: אריאל מדינה עיצוב תמר לוינסון|צילום: אריאל מדינה

מהם היתרונות והחסרונות בכל תחום?

"היתרונות בעיצוב פנים הם היצירתיות והעיסוק ביופי ובטוב. אלה הדברים שגרמו לי לרצות ללמוד את זה. החסרונות - בסוף יש הרבה עבודה שחורה ופחות יצירתית.

"היתרונות בפיזיותרפיה - טיפול באנשים, לגעת ממש בנפש האדם ולהתחבר. וזה גם החיסרון - עבודה עם הורים לילדים שצריכים טיפול ועם הילדים עצמם היא לרוב מתישה רגשית".

האם את שלמה עם השינוי?

"לפעמים יותר ולפעמים פחות, בגדול אבל כן". עיצוב תמר לוינסון|צילום: אריאל מדינה עיצוב תמר לוינסון|צילום: אריאל מדינה

משיווק במיקרוסופט לעיצוב פנים בתאילנד: המסלול של נועה קליין

בתחילת הקריירה שלה עבדה נועה קליין במיקרוסופט בשיווק ומכירה. לאחר מכן עשתה רילוקיישן לבנגקוק וניהלה פרויקט כפרילאנסרית עבור ענקית הפרסום טאבולה. לאחר מכן, עבדה במשרד עיצוב פנים תאילנדי במשך כמה חודשים. "למעשה, אין לי קריירה מוגדרת ארוכת שנים, עברתי בין הרבה תחומים עד שנכנסתי לעיצוב", היא אומרת, "אך למדתי עיצוב בלימודי חוץ בטכניון עוד בתקופה שלי במיקרוסופט". בבית הישראלי, מגדירה קליין, יש אלמנט שחופף לאופי הישראלי. "הוא מאוד תכלסי, מאוד פרקטי, כזה שלא צריך לנסות לחקות טרנדים שעובדים במדינות אחרות".

איפה מרוויחים יותר?

"העניין הוא לא יותר או פחות אלא יציבות לאורך זמן. הרווח הוא פונקציה של כמות הפרויקטים שאני מסוגלת לקחת על עצמי. אם אני אקח הרבה אני ארוויח יותר מהעבודה הרגילה שהייתי בה, ואם אני אקח מעט אז ארוויח פחות. ההבדל הוא שבעבודה הקודמת הייתי שכירה והמשכורת נכנסה באופן קבוע. כמעצבת פנים עצמאית זה תלוי בי. אני שלמה עם השינוי." נועה נדן קליין|צילום: אריאל מדינה עיצוב נועה נדן קליין|צילום: אריאל מדינה

מהם היתרונות והחסרונות בעיצוב פנים?

"היתרונות הם סיפוק אדיר מלקוח מרוצה שבתכנון נכון אפשרי להגיע איתו ממש לשינוי משמעותי באורח חייו, ניהול עצמי של זמן ובשלב מסוים גם של סוג הלקוח והפרויקט, ושלא מפסיקים ללמוד. החסרונות הם האתגר בהצבת גבולות עם הלקוחות. הרבה פעמים חושבים שקנו אותך ולא רק את שירותייך. תמיד נדרש איזשהו גישור בין שאיפות הלקוח למציאות (פיזית או תקציבית). במקרים ממש קשים, הפער גדול מדי. ושלא מפסיקים ללמוד".

איך הושפעה העבודה מהמלחמה?

"בהתחלה הייתה עצירה מוחלטת, אני מניחה שכל מי ששיפץ, עיצב או בנה הרגיש את זה, אם אלה ספקים או לקוחות. לאחרונה התחלנו להתניע מחדש ואני נמצאת בפרויקט בשלבי סיום". עיצוב נועה נדן קליין|צילום: אריאל מדינה עיצוב נועה נדן קליין|צילום: אריאל מדינה

מבניית אתרים בברלין: נינה אונגר החליטה לעזוב את תחום מדעי המחשב

החיים של נינה אונגר דינמיים מאוד, וכך גם הקריירה שלה. היא עבדה באמדוקס במשך שמונה שנים, לאחר מכן יצאה לשתי שליחויות מטעם העבודה של בעלה: שלוש שנים ברומא, ולאחריהן חמש שנים בברלין, שם למדה בניית אתרים והתחילה לעבוד בזה. כשחזרה לארץ התחילה לעבוד בתחום ב"מקור ראשון". "בתקופה הזאת הבנתי שאני רוצה לעבור לתחום עיצוב הפנים, שלטשתי אליו עיניים כבר המון זמן", היא מספרת, "למעשה, מאז שעברתי לגור לבד בצעירותי, והייתי צריכה לעצב את הדירה, הבנתי שעיצוב פנים זה תחום שמאוד מושך אותי, ואחד התחביבים שלי היה ללכת לחנויות לעיצוב הבית".

אונגר התחילה ללמוד בבית ספר לעיצוב תוך כדי העבודה ב"מקור ראשון", ותוך כדי סיום הלימודים כבר התגלגל לפתחה פרויקט ראשון: עיצוב עבור שכנים של חברים, במחיר רצפה. "אפשר לומר שאני עדיין בהתחלה, אני נמצאת בתחום העיצוב קצת יותר משנה". לדבריה, כיוון שהבית אמור להיות המקום הרגוע שלך, "אני מאמינה שהעיצוב חייב להיות כזה שמאפשר לך להיכנס אליו ולנשום לרווחה- לא בהכרח עיצוב מתוחכם, אבל כזה שיאפשר לך להיכנס בנעימות הביתה".

אונגר מספרת כי "העולם הזה הוא מאוד גברי-חשמלאי, קבלן וכו', לעיתים אנחנו לא רואים את הדברים עין בעין, וצריך למצוא דרך להתמודד ולגשר על הפערים".

איפה מרוויחים יותר?

"כל תהליך היציאה לעצמאות לעומת להיות שכיר זה שינוי שצריך להתרגל אליו. ההתחלה קשה ואין הכנסה קבועה, אבל עם הזמן זה משתנה. צריך לדעת שזה תהליך שלוקח זמן עד שמתחילים להרוויח".

מהם היתרונות והחסרונות בכל תחום?

"היתרון בעיצוב - ברגע שאני עוסקת בתחום שאני ממש אוהבת, היום שלי ממלא אותי הרבה יותר. תחושה שלי שאני במקום הנכון, והגיוון בעבודה הרבה יותר מעניין. החיסרון בעיצוב - לעבוד בתקציב מאתגר. הרצון שלי זה למצוא איזון נכון בין תקציב לעיצוב.

"היתרון בלהיות מתכנתת - הכנסה קבועה, החיסרון - ימים שלמים לא מגוונים מול מחשב וחוסר התחברות עם מהות המקצוע, כך שאני לגמרי שלמה עם השינוי".

איך נראית הקריירה בעקבות המלחמה?

"יש קשיים אופרטיביים, מול נגרים וספקים שלא יכולים לעבוד כרגע. אבל במקביל לניסיונות למצוא פתרונות חלופיים, התחלתי גם להתנדב. בהתחלה חשבתי שעיצוב זה לא משהו שיהיה חשוב להתנדב בו, אבל ככל שהזמן עובר הבנתי למה דווקא עבור אנשים שהבית הפך עבורם ממקום בטוח לגיהינום – חשוב להשקיע בו ולהחזיר לו ולו במעט את תחושת היציבות והרוגע. לכן נרשמתי למסגרת שמאפשרת לעצב בהתנדבות עבור משפחות בעוטף".