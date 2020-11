זו הייתה שנה סוערת ומלאת אירועים, אבל כנראה שצריך יותר מהקורונה כדי לפגוע בסיילים של סוף השנה, המגיעים לשיאם בבלאק פריידיי - יום שישי של השבוע הרביעי בנובמבר (השנה ב-27 בנובמבר). אמנם השנה הקונים לא יוכלו להסתער על החנויות ולהתקהל בהן, אבל הסיילים ברשת המבצעים מתקיימים, ונמשכים גם מעבר לחודש נובמבר. גם הישראלים שוברים שיאי קניות בתקופה זו, ולחובבי העיצוב מצאנו הנחות משמעותיות ומבצעים שמחכים לכולנו קרוב יותר, בסיומת IL.

רהיטים

עשרות רהיטים במחירים אטרקטיביים יש ברשת URBAN, בהם כורסאות clubby ב-690 שקל במקום 1,690 שקל וכורסאות Baltimore ב-599 שקל במקום 1,390 שקל. עד גמר המלאי בסניפי הרשת ובאתר.

בשמרת הזורע מלאי פריטים ממפעלים בעולם והם מוצעים באתר בהנחות משמעותיות או הובלה חינם. לדוגמה: חבילת גלקסיה ההכוללת 5 שולחנות ושידות מדפים ב-1,490 שקל במקום 2,190 שקל; ספת סברינה הנפתחת למיטה עם ארגז מצעים ב-1,980 שקל במקום 2,390 שקל; ספה פינתית קוברה עם זוג שולחנות נפטון ב-2,950 שקל במקום 3,300 שקל; מיטת אמנון מעוצבת לילדים עם שדרוג למזרן עליון ויסקו וכרית נשיקה מוויסקו במתנה ב-2,290 שקל במקום 2,930 שקל. עד סוף נובמבר. בלאק פריידיי לבית 2020, שמרת הזורע, ספת קוברה | צילום: שמרת הזורע

לרשת אליתה ליוינג מבצעים על מותגים איטלקיים שהיא מייבאת, למשל 50 אחוז הנחה על מערכת ישיבה RALPH של המותג BONTEMPI CASA ועל מגוון פריטים נוספים, בהם שולחנות וכיסאות אוכל. במבצע נוסף ניתנת הנחה של 25 אחוז על מיטות חדרי שינה ו-50 אחוז הנחה על מוצרים משלימים כמו קומודה, מראה או מזרן, בתנאי שמחירם המשלים אינו עולה על מחיר המיטה. המבצע עד סוף נובמבר או עד גמר המלאי. איליתה ליוינג | צילום: יחצ חול

ברשת IDdesign מציעים הנחות על רהיטים ופריטי הום סטיילינג, למשל כיסא מעוצב ב-750 שקל במקום 2,450 שקל, וכורסה ב-2,468 שקל במקום 3,290 שקל. עד סוף נובמבר. IDdesign | צילום: יחצ

בטליה Home Accessories תימכר בהנחה קולקציית Boho Natural עם פריטים כמו כיסא במבוק בשילוב ראטן ב-432 שקל במקום 720 שקל, ועששיות במבוק. עד גמר המלאי. טליה הום | צילום: טליה

30 אחוז הנחה ברב בריח על דלתות פנים ודלתות כניסה, למשל, דלת כניסה דגם נווה צדק ב-5,425 שקל במקום 7,300 שקל, ודלת פנים דגם טופ צבע ב-1,650 שקל במקום 2,250 שקל. 22-30 בנובמבר. רב בריח, עיצוב דיקלה פינטו | צילום: נדב פקט

אקססוריז

מותג הנרות "בראשית" מציע 10 אחוז הנחה על כל הפריטים בחנות, בהם מבחר מגוון של נרות משגעים ואיכותיים, מפיצי ריח, פמוטים ועוד. 15 אחוז על פריטים נבחרים עד ה-31 בנובמבר. עכשיו לקנייה אונליין באתר

נרות בקרמיקה בדוגמת טרצו, 99 שקלים | צילום: Marvin photography

הרמקולים העגולים של SWAGG נמכרים החודש ב-499 שקל במקום ב-1,299 שקל באתר ובחנות (האומנות 12 נתניה, קומה 2). מוצרים אחרים נמכרים ב-30-70 אחוז הנחה. עד 2 בדצמבר. swag | צילום: יחצ

בגולדשטיין גלרי טפט מציעים 20 אחוז הנחה על הפריטים באתר, 27-30 בנובמבר. גולדשטיין גלרי טפט | צילום: יחצ

אנה טהר זהב, המאיירת פורטרטים וכלי פורצלן בקו כחול עדין, מעניקה הנחה על יצירותיה בחנות שלה באתר אטסי: פורטרט זוגי ב-102 דולר במקום 170 דולר; פורטרט יחיד ב-78 דולר במקום 130 דולר; שלט כניסה לבית ב-72 דולר במקום 90 דולר; צלחת עם אור דג ב-72 דולר במקום 90 דולר. עד סוף נובמבר. אנה טהר זהב | צילום: אנה טהר זהב אנה טהר זהב | צילום: אנה טהר זהב

כל הפריטים בחנות "כך אנחנו - The Way We Are" ב-10-50 אחוז הנחה (למעט קטגוריית וינטג'). למשל, סט של שלושה סלי נצרים ב-160 שקל במקום 285 שקל, וכרבולית קרושה בסריגת יד ב-180 שקל במקום 450 שקל. עד סוף נובמבר. כך אנחנו | צילום: עינב ניסים



בחנות רנבי, בסניף בכיכר המדינה שבתל אביב, יימכרו בהנחות במשך 24 שעות בלבד (מחמישי 26.11 בשעה 14:00 עד למחרת באותה שעה) פריטים מקולקציית היוקרה, בהם כרית מיסוני ב-470 שקל במקום 940 שקל וסט אספרסו שכולל שני ספלים ושתי תחתיות מקולקציית ראלי של הרמס ב-391 שקל במקום 783 שקל. RENBY, הרמס ראלי | צילום: הרמס

דקובריק, המותג לעיצוב הבית, מציע מחיצות, גופי תאורה וארונות החשמל מדקובריק (מעין משרבייה) בסגנון בוהו שיק בהנחות של 60-15 אחוז. עד 3 בדצמבר. מחיצת מתכת דקובריק דגם אידרה, עיצוב שיר | צילום: גדי יוסף

באתר GROO (לשעבר גרופון) נמכרים סט של כורסת קטיפה עם רגלי ברזל שחורות והדום Michelangelo ב-869 שקל במקום 1,400 שקל; סולם עץ במבוק טבעי לתליית מגבות, צעיפים ועוד ב-85 שקל במקום 99 שקל, כולל משלוח חינם; כיסא בר מרופד במגוון צבעים ב-149 שקל במקום 199 שקל; כיסא אוכל עם ריפוד דמוי עור ורגלי עץ אורן מלא ב-99 שקל במקום 149 שקל, וספסל במבוק עם ריפוד בד ומדף בתחתית ב-139 שקל במקום 239 שקל. עד סוף נובמבר. אתר גרו | צילום: tamir rogowski

חדרי ילדים

ב"פיקולינה בוטיק" של שרון לנגליב יימכרו מנורת לילה אוהל טיפי ב-114.50 שקל במקום 229 שקל; וילונות מעוצבים ב-160 שקל במקום 320 שקל; מנורת כוכב ב-195 שקל במקום 259 שקל ומלאי כריוות האותיות עד 80 אחוז הנחה 26-30 בנובמבר. פיקולינה בוטיק מנורת כוכב | צילום: דנה סטמפלר עשהאל

מותג הטקסטיל לתינוקות, ילדים ונוער תום-תום מציע הנחות שונות, בהם משטח פעילות ב-261 שקל במקום 349 שקל ונחשוש ב-156 שקל במקום 209 שקל. עד סוף נובמבר. תום-תום | צילום: שחר פליישמן

עידית יוסיפוביץ', בעלת המותג "לחשוב טוב – חשיבה מקדמת לחיים", מציעה הנחה של 45 אחוז על שתי מחברות חשיבה חיובית, אחת לילדים ואחת למבוגרים: מחברת החשיבה החיובית לילדים "לחשוב על הטוב" ב-21 שקל במקום 35 שקל, ומחברת החשיבה החיובית למבוגרים "לחשוב עם חיוך" ב-39 שקל במקום 65 שקל. עד סוף נובמבר. צילום: דגנית זאב בן יחזקאל

למטבח

בכל קניית מטבח יינתנו במטבחי רגבה ברז וכיור תוצרת גרמניה מתנה. עד 10 בדצמבר. רגבה, עיצוב קרן אביטל | צילום: מאור מויאל

באתר כלי הבית, המטבח והמתנות של נעמן ובסניפים יש הנחה של 50 אחוז על כל הפריטים, 23-30 בנובמבר או עד גמר המלאי. נעמן | צילום: תמי בר שי

תנור בנוי מליין Simplicity של גורניה, מותג מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח, יימכר ב-55 אחוז הנחה. 23-27 בנובמבר, באולמות התצוגה של גורניה ואסקו בהרצליה פיתוח וירושלים. גורניה | צילום: יחצ חול

פריטי טקסטיל

באתר של ורדינון ובסניפים 1+1 על כל החנות. 23-30 בנובמבר או עד גמר המלאי. ורדינון | צילום: תמי בר שי

40 אחוז הנחה על קולקציית החורף ברשת כיתן, למשל סט זוגי של מצעי פרקל הנרייטה או מצעי פרקל מדגם סוזן ב-359.40 שקל במקום 599 שקל, וסט מצעי כותנה MINNIE יחיד ב-210 שקל במקום 349 שקל. עד סוף נובמבר. כיתן | צילום: עדי גלעד

40 אחוז הנחה גם בגולף & קו, למשל סט מצעי פלנל "דרק" ב-246-174 שקל במקום 286-202 שקל, ומגבות טוליפ גאלרי ב-120-33 שקל במקום 200-55 שקל. עד סוף נובמבר. גולף אנד קו, קולקציית ECO | צילום: ערן סלם

מיכל רבט homecouture מייצרת ומעצבת פריטי טקסטיל לבית כבר 26 שנה, ומתמחה במצעים יוקרתיים העשויים מ-100 אחוז כותנה סאטן בצפיפות גבוהה מאוד. סט מצעים זוגי עם גימור אמרה 5 ס"מ קדר אפור או לבן ב-1,260 שקל במקום 2,100 שקל. גלגלי הפלדה 19, הרצליה פיתוח. 25-27 בנובמבר. מיכל רבט | צילום: צילום עדי גלעד

במותג הטקסטיל Bamboo&co יינתנו 25 אחוז הנחה על כל האתר, למשל סט מצעים זוגי 100 אחוז במבוק אורגני ב-449 שקל במקום 599 שקל, וסט מגבות ב-253 שקל במקום 338 שקל. עד סוף נובמבר. bamboo&co | צילום: איה וינד

ברשת אירופלקס פתרונות שינה יינתנו הנחות של עד 50 אחוז, למשל מזרן Venus ב-2,990 שקל במקום 4,490 שקל, שמיכת Four season יחיד (200X150) ב-370 שקל במקום 570 שקל, כרית Luxury ice תימכר ב-240 שקל במקום 480 שקל, ובקניית מזרן Happy Support ב-6,945 שקל מקבלים מיטה וזוג שידות מתנה בשווי 3,630 שקל. עד סוף נובמבר.

מותג המזרנים האמריקאי Sealy פתח לאחרונה סניפים בארץ ומציע הנחות שונות, למשל מיטת דאלאס זוגית עם מזרן Performance בגודל 200X160 ס"מ ב-5,990 שקל במקום 9,170 שקל. הכריות יימכרו ב-50 אחוז הנחה, שמיכת copper זוגית ב-299 שקל במקום 499 שקל. עד סוף נובמבר. סילי, שמיכת קופר | צילום: סטודיו סילי

מעצבת הטקסטיל מיקה בר מציעה כריות סטורם (אפור, שמנת או שחור) ב-199 שקל במקום 305 שקל, כריות תמרה 40X40 ס"מ (ורוד ניוד ולבן, כתום נאון ולבן או ירוק ולבן) ב-150 שקל במקום 250 שקל, כריות תמרה 50X50 ס"מ (ירוק ולבן) ב-189 שקל במקום 315 שקל. עד סוף נובמבר. מיקה בר | צילום: מיכאל טופיול

מותג מערכות השינה "גטה" מציע על כל רכישה של שני מוצרים מהמגוון, מוצר שלישי במתנה, הזול מבינהם (לא כולל כפל מבצעים). המבצע יתקיים במהלך ימי חגיגות הרשת בלאק פריידי עד סייבר מנדיי בתאריכים 27-30 לנובמבר. להשיג באתר ובחנות בראשון לציון

כרית 550 שקלים, גטה

תאורה

35-45 אחוז הנחה על מגוון מנורות של בתי עיצוב אירופאיים "כלי אור" ברמת השרון, למשל מנורת CIRCUS ב-390 שקל במקום 600 שקל. 25-28 בנובמבר. כלי אור | צילום: נורדלוק פוטו

ב"מחסני תאורה" מציעים 1+1 על מנורות התקרה מקולקציית 2020, בסניפים ובאתר. עד סוף דצמבר או עד גמר המלאי. מחסני תאורה | צילום: יחצ

בסטודיו צ'חה מציעים 20 אחוז הנחה על מגוון מנורות באתר ומשלוח עד הבית עם שליח לכל רחבי הארץ חינם. מחירים לדוגמה: מנורת גלובוס ב-399 שקל במקום 499 שקל, מראה מוארת קטנה למדף ב-399 שקל במקום 499 שקל, ומראה גדולה לתלייה על קיר ב-1,592 שקל במקום 1,990 שקל. 25 בנובמבר עד 1 בדצמבר. סטודיו צ'חה, מנורת גלובוס | צילום: דרור סיתהכל