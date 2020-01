ב-24 ביולי ייפתחו המשחקים האולימפיים בטוקיו, ובבירת יפן מתכוננים במרץ לבואם של אלפי הספורטאים. בשבוע שעבר הציגו היפנים את המיטות שעליהן ישנו הספורטאים בכפר האולימפי, וגילו שאלו עשויות מקרטון. "המיטות יכולות לשאת משקל של עד 200 ק"ג", הסביר טקאשי קיטג'ימה, המנכ"ל של הכפר האולימפי. לפי הדיווחים, אף ספורטאי באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו לא הגיע למשקל זה, כך שהמיטות, שאורכן 2.10 מטרים, אמורות לשאת בקלות את משקל הספורטאים.

עוד בערוץ עיצוב הבית:

>> לכל הכתבות בערוץ living

>> שירותים ב-70 אלף שקל: הפרויקטים הכי מטורפים בארץ

>> עוטף עזה: עיצבו את הבית הכי יפה בהרחבה

לדברי קיטג'ימה, מיטות הקרטון חזקות יותר ממיטות עץ. ומה יקרה אם בחדר ייערכו חגיגות, למשל בעקבות זכייה במדליית זהב? "גם עץ וגם קרטון יישברו אם יקפצו עליהם", אמר קיטג'ימה. הכפר האולימפי שנבנה ליד מפרץ טוקיו יכלול 21 בנייני דירות ובהם 18 אלף מיטות. לאחר סיום המשחקים האולימפיים הדירות יימכרו במחירים המתחילים ב-54 מיליון ין (1.7 מיליון שקל), או יושכרו.

Tokyo 2020 Olympics going low tech. All 18,000 athletes in the Athletes Village will be sleeping on cardboard beds. Personally, I think this is a preemptive move to prevent the athletes from hooking up. I mean, get two people going at it in that bed and you know it’ll collapse pic.twitter.com/T7DfJdtZoJ