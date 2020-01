איקאה תשלם 46 מיליון דולר לבני זוג שבנם בן השנתיים נהרג כשרהיט של החברה נפל עליו, כך מדווח "הניו יורק טיימס". החברה הגיעה להסכם פשרה עם ג'ולין וקרייג דודק, שבנם ג'וזף נהרג ב-2017 מהתהפכות של שידה מדגם Malm.

בהצהרה שמסרו בני הזוג, המתגוררים בבואנה פארק בקליפורניה, באמצעות עורך דינם נאמר: "אנחנו מתגעגעים אליו מאוד. הוא היה אמור להיות בן חמש באפריל הקרוב. מעולם לא חשבנו שילד בן שנתיים יכול לגרום לשידה שגובהה 30 אינץ' (כ-76 ס"מ) להתהפך ולחנוק אותו. רק בהמשך גילינו שהשידה עוצבה באופן לא יציב ולא עמדה בתקני הבטיחות, ושזה קרה גם לעוד ילדים קטנים".

דוברת החברה אמרה ל"ניו יורק טיימס": "אין הסכם שיכול לשנות את האירועים הטרגיים שהביאו אותנו לכן, אבל לטובת המשפחה וכל המעורבים אנחנו אסירי תודה על כך שההתדיינות המשפטית הגיעה לסיומה. אנחנו ממשיכים להיות מחויבים לנקוט יוזמה ולפעול בשיתוף פעולה בנושא החשוב מאוד של בטיחות בבית. שוב, אנחנו מוסרים את תנחומינו".

על פי הדיווחים, כחלק מהפשרה הסכים נשיא איקאה חבייר קיניונס להיפגש עם קבוצה של הורים העוסקת בנושא בטיחות ילדים בבית. בני הזוג דודק מסור שיתרמו מיליון דולר לקבוצות הפועלות להגנה על ילדים ממוצרים מסוכנים. "אם ילד בן שנתיים יכול להפיל שידה של שלוש מגירות, אתה יודע שמשהו לא בסדר בשידה", אמר אלן פלדמן, עורך הדין של בני הזוג דודק, ל"ניו יורק טיימס". יש מיליונים כאלה בבתים אמריקאיים". שידת MALM של איקאה | צילום: יחצ איקאה

בשנת 2016 נהרגו קמדן אליס וקורן קולאס, שניהם בני שנתיים במותם, וטד מקגי בן ה-23 חודשים כששידה מדגם Malm נפלה עליהם. בעקבות התאונות הקשות החברה קראה ללקוחות להחזיר את השידות (ריקול) ועל פי הדיווחים שילמה למשפחות 50 מיליון דולר בהסכם פשרה. ג'וזף דודק נהרג לאחר הריקול של השידות. "ברגע שיצרן מודה שמוצר מסוכן ופגום ולא צריך להיות בחדרי ילדים, הוא צריך לעשות כל שביכולתו כדי ליידע את הלקוחות והצרכנים שהמוצר פגום", אמר עורך הדין מאן ל-USA TODAY.