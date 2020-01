סייל החורף של איקאה שמתקיים השנה ב-7-28.1, הפך לחלק בלתי נפרד מחגיגות השנה החדשה, ומאפשר להתחיל את השנה עם בית רענן, מעוצב ומדויק יותר. מכל אלפי הפריטים שנמכרים בהנחה, אספנו 10 שווים במיוחד, והוספנו רעיונות לשילוב מושלם שלהם בבית. תתחדשו. ארון משעם SAMMANHANG ארון שעם מהמם מבחוץ עם הפתעה בפנים: חיפוי של מעין טפט מראה מבריק. הוא יכול לשמש בחדר השינה או בחדר הארונות לאחסון פריטים מיוחדים כמו תיקים ואקססוריז, והוא נפלא לאחסון כלי אוכל מיוחדים בסלון או בפינת האוכל. 795 שקל במקום 2,495 שקל View this post on Instagram A post shared by Susanna Vento (@susanna_vento) on Aug 21, 2018 at 5:57am PDT מיטת נוער SLAKT לחדר ילדים כדאי לבחור מיטה ניטרלית כך שהיא לא תפריע לעשות שינויים בעיצוב החדר כשהילד גדל. זו באמת אחת המיטות הכי טובות לילדים שיש באיקאה, עם מראה קלאסי ונקי. אפשר להוסיף לה מיטת חבר וארגזים לאחסון. 395 שקל במקום 495 שקל למסגרת ובסיס מיטה. מזרן נמכר בנפרד. מיטה SLÄKT | צילום: איקאה שולחן אוכל MARKERAD הפריט היחיד שנשאר משיתוף הפעולה המדובר של איקאה והמעצב והמנהל האמנותי של לואי ויטון, וירג'יל אבולה. פיס עיצובי עם לוק סקנדינבי קלאסי ונקי. 695 שקל במקום 1,245 שקל שולחן MARKERAD | צילום: איקאה ארון IDASEN ארון פלדה עם דלתות זכוכית שמאפשר להציג כלים יפים או סטים של מצעים ומגבות בגוונים אחידים. הפריטים יוצגו בצורה אסתטית ומרשימה בלי לצבור אבק. 1,100 שקל במקום 1,595 שקל כורסה INDUSTRIELL כורסה המורכבת ממסגרת פלדה ומשטחים מסיבי נייר, שנראה שנארגו בעבודת יד. בזכות המראה הטבעי והמעודן אפשר לשלב אותה כמעט בכל חלל. 395 שקל במקום 695 שקל כורסה INDUSTRIELL | צילום: איקאה כורסה INDUSTRIELL. עיצוב נעמה אתדגי | צילום: יונתן תמיר ספה LANDSKRONA ספה תלת מושבית עם ריפוד בד בגוון ירקרק עדין שתשתלב בפינת ישיבה רגועה או בסלון. אפשר להתאים לה רגלי עץ או מתכת. 1,995 שקל במקום 2,595 שקל ספה LANDSKRONA | צילום: איקאה כיסא/מתלה למגבות RAGRUND בדירות רבות קשה להתקין מתלים על אריחי הקרמיקה בחדר הרחצה. הכיסא/מתלה מגבות הזה הוא פתרון נפלא שמוסיף גם מדפים. הוא עשוי במבוק, סופר פרקטי ויפהפה. 175 שקל במקום 245 שקל צילום: איקאה מסגרת מיטה MALM המיטה הקלאסית והאהובה של איקאה, עם לוח ראש גבוה, שתתאים כמעט לכל חלל בזכות הקווים הנקיים והמראה הקלאסי שלה. אפשר להוסיף מגירות מתחת למיטה. המיטה המושלמת למי שגרים בדירות שכורות וצריכים לעשות שינויים עיצוביים לעתים קרובות בגלל מעברים. 140X200 ס"מ: 950 שקל במקום 1,195 שקל; 180X200 ס"מ: 1,150 שקל במקום 1,395 שקל צילום: איקאה מעמד לנרות VINTERFEST אביזר דקורטיבי שישדרג את שולחן הקפה וייראה נפלא כשתארחו בחגים. 19 שקל במקום 59 שקל צילום: איקאה מנורת שולחן EVEDAL פריט המורכב משיש אפור עם גידים לבנים ואהיל זכוכית כהה – חומרים על זמניים וגם מאוד טרנדיים. זו מנורה שנראית טוב וגם מפיצה אור נעים, והיא תעבוד נפלא בחדר השינה או על שולחן צד בסלון. 595 שקל במקום 795 שקל צילום: איקאה שטיח VARMER שטיח צמר בגוונים חורפיים של כחול ואדום. יוסיף חמימות ורכות לסלון קטן, לפינת המשפחה או לחדר הילדים. גם הפריט הזה הוא חלק מקולקציה במלאי מוגבל. 295 שקל במקום 795 שקל צילום: איקאה {title}





