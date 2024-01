רוב המוצרים שמתנפלים עלינו מהפרסומות במרחב – אם בשלטי חוצות ואם ברשתות החברתיות – מיותרים לחלוטין, ולמעשה רכישתם רק מזיקה לנו ולכדור הארץ המתפקע. אבל יש גם המצאות שמיטיבות עם העולם, מנסות ליצור שינוי ולהציל אותנו מעצמנו. האתר GreekReporter קיבץ לא מעט המצאות שנועדו לעזור לעולם להתקדם לעתיד בר-קיימא, ואנחנו ליקטנו מתוכן את עשר החמודות ביותר, ועוד אחת למזל טוב.

>> אל תתאמצו: זה הפריט הכי משתלם בסייל החורף של איקאה

>> תראו קסם: לא רק שהאי הזה יפה, הוא גם גאוני

על האש

אוהבים לנפנף? Casusgrill היא חברה דנית חדשנית עם "תשוקה ירוקה לחולל שינוי בכדור הארץ". אי לכך ובהתאם לזאת, פיתחה גריל חד פעמי מחומרים טבעיים ומתכלים, הוא שוקל רק קילו אחד, והוא גם בעל ביצועים טובים יותר (הגריל מגיע לחום של כ-517 מעלות בתוך 5 דקות), יציב יותר ובטוח יותר לשימוש. הרעיון נהגה, כך מספרים, בטיול חניכים בהרי צרפת ב-2009, לאחר ניסיון רע עם גרילים חד פעמיים, מגשי אלומיניום מרושעים. לצדו תוכלו לרכוש גם מארז בריקט פחם העשוי מצמח הבקבוק המושלם, שכדי להדליק אותו לא תזדקקו אפילו לנוזל מצית – רק לגפרורים או מצית. כך שהוא בהחלט הופך את הברביקיו להרבה יותר פשוט.

תוכלו למצוא אותו בסניפי ניצת הדובדבן ובתחנת דלק 10, תמורת 39 שקלים לגריל, 110 שקלים לשלושה או 210 לשישה וגם באתר של היבואן בארץ.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎CasusGrill Israel‎‏ (@‏‎casusgrillisrael‎‏)‎‏

גלגל זבל

גלגל המים של Inner Harbor, הידוע באזור בכינוי "מר גלגל הזבל", מערב טכנולוגיה ישנה וחדשה – הוא משתמש בכוח המים ובאור השמש כדי לאסוף את האשפה מהנהר. הפסולת בנהר נאספת על ידי גלגל מים המסתובב בשל זרם הנהר ומושלכת על דוברת אשפה. מערך פאנלים סולאריים משלים את צורכי החשמל של המכונה כשאין מספיק אנרגיה מזרם המים. ברגע שהפח מתמלא, מוציאים אותו בסירה ומכניסים במקומו חדש.

Jump aboard me this Thursday 10/6 in Fells Point! Register for the Harbor Heartbeat Report Card Release and you’ll get a FREE tour of your friendly neighborhood trash wheel. https://t.co/MY9zCsmuYZ pic.twitter.com/mC58UiaKyB — Mr. Trash Wheel (@MrTrashWheel) October 3, 2022

טיפת שמפו

את קולקציית Drop של NOHBO הציגו כבר בשנת 2018 – והיא עדיין מפליאה. כמות השמפו שאתם זקוקים לה לחפיפת השיער מאוחסנת בעטיפה הטיפתית המסיסה במים שלפניכם. כלומר במהלך המקלחת היא תתמוסס לחלוטין ולא תשאיר זכר, ובטח לא פלסטיק.

We're shaping the future of personal care #plasticfree #sustainable #personalcare pic.twitter.com/lnoQTP9J3a — Nohbo (@nohbodrops) April 8, 2021

טבלית משחת שיניים

עוד דרך לצמצם פלסטיק בעולם: טבליות משחת שיניים קטנטנות ולעיסות מבית Bite. הן עשויות מרכיבים טבעיים (ללא חומרי טעם וריח, חומרי מילוי או צבעים), טבעוניות וקלות לשימוש.

Trying to minimize plastic use. Excited to use @bitetoothpaste pic.twitter.com/4ed44hi56j — Elizabeth Sturcken (@esturcken) July 13, 2022

בריכת מכולות

בריכת המכולות הנאה הזאת עשויה ממכלים ישנים ממוחזרים. בגלל המבנה החזק שלהן, אפשר להשתמש במכולות להמון דברים, מסככות אחסון ועד למתקנים בגני שעשועים, קירות, גדרות ואפילו בתים.

Shipping Container Pool https://t.co/RziZsmoQgu pic.twitter.com/2C5IUZNmMR — ThisIsWhyImBroke (@thisisyimbroke) February 25, 2020

רחפן אשפה

היש דבר מדכא יותר מזיהום מי הים והאוקיינוסים? ה-Seabin היא "רחפן אשפה" מימי שאפשר למקם במי מרינות, מועדוני יאכטות, נמלים, או כל מקור מים רגוע אחר. היא שואבת מים ומשמשת כפח פסולת צף הגולש על פני המים. מה היא מסננת? זבל צף, מאקרו ומיקרו-פלסטיק ואפילו מיקרופייבר.

Please share. Sick of seeing plastic pollution in the water? Have your say; https://t.co/0ZvaOVjIA5 pic.twitter.com/1tXkBd3Zcj — Seabin™ (@Seabin_project) November 21, 2022

כף אכילה

המצאה עתיקה נוספת שלא תפסה עדיין וחבל היא "כף ארוחת הצהריים האכילה", שיצר חוקר ויועץ חקלאות הודי בשם Peesapaty מהיידראבאד בשנת 2010. את הכפית הוא יצר מקמח דוחן, אורז וקמח חיטה, אבל היא זמינה גם בסוכר, ג'ינג'ר-קינמון, ג'ינג'ר-שום, כמון, סלרי, פלפל שחור, נענע-ג'ינג'ר, גזר-סלק ועוד טעמים. היא עמידה בנוזלים רותחים במשך עשרים דקות ומחזיקה באופן כללי בין שנתיים לשלוש שנים.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎unexampled work ✊‎‏ (@‏‎unexampled_work‎‏)‎‏

אריזות בירה אכילות

גם אריזות הבירה בנות קיימא הללו, שהן בעצם טבעות המחזיקות שישיית בירות, אכילות למהדרין. האריזה, שפותחה על ידי מבשלת Saltwater מדלריי ביץ' שבפלורידה, עשויה משאריות שעורה וחיטה מתהליך הבישול, מתכלות לחלוטין ואכילות. ובעלי חיים שנתקלים בהן מוזמנים לנשנש אותן בבטחה. שזה בכלל חמוד.

Pick up a six pack today! Always fresh, always eco friendly #saltwaterbrewery #ecosixpackring #e6pr #screaminreelsipa https://t.co/XxQFz0hi1J pic.twitter.com/cDZdpU7ILK — SaltWater Brewery - Reef Room - Main Tasting Room (@TheReefRoom) July 11, 2019

חותך בקבוקי פלסטיק

הגאדג'ט בעל ניחוח הגיליוטינה (25 דולר מחירו) מורכב מסכין גילוח סגור בפלסטיק המחובר לידית עץ עם מוביל חיתוך. כל מה שצריך זה להסיר את בסיס הבקבוק ולחמם את הפלסטיק עד שהוא גמיש ונטול חריצים. לאחר מכן מסובבים את הבקבוק ויוצרים חבל פלסטיק דק שאפשר להשתמש בו למגוון מטרות. אל תשאלו אותנו איזה.

#asghedomshop Eco-Friendly Plastic Bottle Cutter pic.twitter.com/iq7AkGAw63 — Asghedom.com (@asghedomshop) March 3, 2021

אופני כביסה

כבסו את הבגדים שלכם תוך כדי תנועה עם SpinCycle, מכונת כביסה ניידת שאפשר להרכיב כמעט על כל אופניים. ממציאה, ריץ' יואיט, הגה את הרעיון בזמן טיול בבורונדי, אז נאלץ לכבס הרבה ביד וחיפש דרך טובה יותר לעשות זאת, והפך אותו למציאות.

A washer on wheels!



The SpinCycle is an attachable device for a bike. It washes clothes in developing countries, where it has been used. It can be transported on the back of the bike or used to harness pedal power for washing clothes in a stationary position. #sustainability pic.twitter.com/FWBd0gXssr — ElectraFix Appliance Repair (@ElectrafixR) August 5, 2020

שקית קסאווה

מספרים שבחור בבאלי פיתח שקית "פלסטיק" מתכלה וניתנת לקומפוסטציה שנוצרה מקסאווה (שורש עמילני נפוץ באפריקה, דרום אמריקה והאיים הקנריים) שמתמוססת במים חמים ובטוחה לצריכה. אז באמת, מספיק עם הפלסטיק.

The Cassava Bag is a biodegradable, plastic-free alternative that is sustainable, organic & safe for all, as it can dissolve in hot water. pic.twitter.com/WBVYFh4xpZ — GOOD (@good) February 7, 2022