בזמן שחובבי הבגדים של זארה חוגגים החודש את השקת חנות האונליין, שמאפשרת להזמין את פריטי הרשת ישירות הביתה, כדי לרכוש את פריטי העיצוב של המותג עדיין צריך לכתת רגליים לאחד משני הסניפים של זארה הום בארץ (בקניון איילון ברמת גן ובקניון גינדי בתל אביב). האם הקולקציה החדשה מצדיקה את המסע? מוזמנים לשפוט בעצמכם.

הקולקציה נקראת בשם הלא מאוד מקורי Here Comes the Sun, וכוללת את כל מה שצריך כדי לדמיין שאנחנו מעבירים את ימי הקיץ ליד הבריכה עם קוקטייל ביד, ולא בריצות מיוזעות בין המשרד לג'ימבורי עם הילדים. תמצאו בה קנקני זכוכית רעננים, סלי קש, מגבות חוף בצבעים מדבריים, כריות בגוונים רגועים וכלי חרסינה שיוסיפו צבע לארוחת ערב קיצית.

צילום: יחצ חול

עששית ראטן, 299 שקל | קנקן זכוכית, 109.90 שקל | כד קרמיקה, 249 שקל

כד קרמיקה, 249 שקל | צילום: יחצ חול

מתלה מגבות ראטן, 299 שקל | שולחן שיש גדול, 799 שקל | זוג שולחנות שיש, 499 שקל | ציפיות פשתן לכרית 179.90-249 שקל ליחידה | כלי אוכל חרס, 22.90-69.90 שקל ליחידה