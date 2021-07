מהימים הקרירים כבר שכחנו מזמן, בארון יש רק בגדים קצרצרים ואווריריים, והתזונה כוללת בעיקר ענבים וגלידה. הקיץ הגיע והוא משמח מתמיד, במיוחד עם כל הפריטים החדשים והשימושיים האלה - לים, לבית ולחצר - שאנחנו מוכנים לאמץ עכשיו.

כדי להתקרר ולהתאוורר

מאוורר פנדה נייד קטן וחמוד. 49 שקל, ברשת SHOPPU ובאתר שופו, מאוורר | צילום: שופו

מגבת חוף עם כיתובים כמו "נלך לים? התייבשתי פה" ו"אני אייבש אותך (אבל בקטע טוב)" המיוצרות על ידי מתמודדים עם מגבלה נפשית, העובדים במרכזי התעסוקה של אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש. 39 שקל, באתר אנושופ מגבת חוף, אתר אנושופ | צילום: עמותת אנוש

קולקציית מאווררי התקרה של המותג PACIFIC כוללת דגמים עם תאורת LED חסכונית, דגמים עם שלט רחוק, דגמים עם טכנולוגיית CCT שמאפשרת לקבוע את צבע הנורה ודגמים הנשלטים על ידי אפליקציות שמסונכרנות עם ה-BLUETOOTH שבמכשיר הנייד. מ-399.90 שקל, ברשת מחסני תאורה ובאתר מחסני תאורה, מאוורר תקרה | צילום: יחצ חול

מאוורר חוץ מדגם דיימונד של סווינג. 1,599 שקל, בדן דיזיין סנטר מאוורר חוץ, דן דיזיין סנטר | צילום: קרין רבנה

תיקי אוכל מרופדים לים שומרים על קירור בעזרת יריעת אלומיניום פנימית, יש להם ידית נוחה וכיס לסכו"ם או מפתחות. זמינות במגוון צבעים והדפסים. 29.90-19.90 שקל, ברשת O&H ובאתר H&O | צילום: טל טרי

להתרענן באוויר הפתוח עם מקלחת חוץ LINKI RUBINETTERIE מנירוסטה בגימור PVD נגד קורוזיה. להשיג בגוונים שונים: סאטן מושחר, זהב או רוז גולד. 17,000 שקל, ב"החממה - המתחם לעיצוב הבית", האצ"ל 7 בני ברק מקלחת חוץ, HeziBank | צילום: JEE-O

מקלחת חוץ למרפסת או לגינה של המותג JEE-O. מ-6,000 שקל, ב-HeziBank

מקלחת חוץ, החממה | צילום: החממה

סבון בעבודת יד של סטודיו בילונגינג מכיל חומרים בוטניים ומינרלים, מחטא ומזין את עור הגוף והפנים בלחות ושומר על רכות. 110 שקל ל-3 יחידות, בסטודיו בילונגינג ובאתר בילונגינג | צילום: נעה בר לב

תרסיס הגנה משמש למבוגרים של לה רוש פוזה. 119 שקל לה רוש פוזה | צילום: יחצ

כדי לארח בסטייל

Dip Sea הוא כלי הגשה לשמן זית וחומץ בלסמי, שלא מתערבבים אבל יוצרים מטבל משובח ללחם, ויכול גם לשמש גם לרטבים ומטבלים אחרים. את הכלי עיצבה לילך גרינבלט מפלג דיזיין, הוא עשוי מפלסטיק המיוצר מתוצר לוואי של ייצור חיטה, ובטוח לשימוש במדיח. 15 דולר (כ-50 שקל), באתר פלג דיזיין | צילום: דן לב

אגרטלי זכוכית של חברת Nordal DK הדנית (יבוא: גיטה כלים) מושלמים לפרחים או נרות. 300-160 שקל, באתר Nordal DK, סטיילינג חן איתן-שץ | צילום: אמיר זלצר

"בלקו tlv" הוא מין שולחן או דלפק המתלבש על המעקה ומאפשר להוסיף גם למרפסת הקטנה ביותר מקום לאכילה, אירוח או עבודה. 600 שקל, באינסטגרם. בלקו | צילום: יהודה אודי

אתם בוחרים קונספט ותקציב ו"המלקטות" אוספות לכם מארז מותאם אישית ומעוצב עם פריטים שהן אוספות, מהשוק ומעמותות. מארז "לאמיצים בלבד", למשל, כולל בית עציץ מעץ (מיוצר על ידי תלמידי מפתן, נוער בסיכון, במסגרת תעסוקה שיקומית), עציץ פלפלים, בקבוק ערק עלית קטן, 2 כוסות ומגבת חוף מעוצבת. 210 שקל לא כולל מע"מ (מינימום הזמנה לעשרה מארזים), מארזים בודדים אפשר להזמין בקטלוג המלקטות | צילום: שלי תאני

פלייסמנט עם הדפס עלים ירוקים של MOKILE ירענן את השולחן. 25 שקל, באתר MOKILE | צילום: מוניקה מוסקוביץ

ג'ין פרוטופינו, דריי ג'ין סופר פרימיום, כולל 21 מרכיבים עם תכונות ארומטיות עזות של ערער, לימון, לבנדר, רוזמרין, מרווה, ורדים ועוד. 180 שקל, באתר פורטופינו ג'ין | צילום: Pudel Srl

חליטות קרות של מותג התה פומפדור בטעמים מרעננים של תות שדה תפוז, מוחיטו פירות יער, אפרסק פסיפלורה, ללא קפאין וללא חומרים משמרים, מחיר מומלץ 14.90 שקל, ברשתות המזון והשיווק ובחנויות נבחרות פומפדור חליטות קרות | צילום: חן איזנקרפט

ערכות הגלידה המעוצבת של קונפטיקס לקיץ משדרגות את אכילת הגלידה סביב השולחן. ערכת לאנצ' בוקס, למשל, כוללת 3 גביעי גלידה ו-3 תוספות של סוכריות עדשים, מיני מרשמלו וסוכריות לעוגה. 30 שקל ליחידה (מינימום 30 יחידות), באתר ערכת גלידה קונפטיקס | צילום: מירית אמרוסי יוסף

כוסות זכוכית של גולף & קו עם עיטור קש בטקסטורה קלועה שניתן להסיר בעת השטיפה. 26.90 שקל. יש גם קראף זכוכית תואם ב-42 שקל. להשיג בחנויות הרשת ובאתר גולף & קו | צילום: עידן מלכה וערן סלם

קולקציית כלי הסיליקון Peekaboo ב"דרא" כוללת צלחת, קערות, כוסות במגוון צבעים ושלל דוגמאות שמביאים לשולחן האוכל הרבה שמחה. הכלים של המותכ הדני Done by Deer כוללים שוליים גבוהים ומתאימים לפעוטות. הם גם מתאימים לשימוש במדיח כלים ובמיקרור. צלחת 129 שקל, קערה 79 שקל, כוס 69 שקל, באתר כלי סיליקון, דרא | צילום: Done by Deer

כוס עם צבע וריח שיוצרת אשליה של תוספת טעם כששותים מים פשוטים. אידאלי לילדים ולכל מי ששונא לשתות מים. 62.30 שקל לכוס (במקום 89 שקל), באתר ובחנות ברחוב האומנות 12 בנתניה swagg.co.il | צילום: סטודיו האיש החשוב

סט כחלחל מאקריליק להגשת שתייה. קנקן 99.90 שקל, ZARA HOME

ZARA HOME | צילום: יחצ חול

עגלת הגשה מתקפלת. 2,780 שקל (במקום 3,540 שקל), בהביטאט תל אביב הביטאט | צילום: PH.kartell-battista

כורסה והדום. 5,900 שקל, ב-IDdesign

IDdesign | צילום: יחצ

עציצים. מ-450 שקל לאחד, בסטודיו Prat Living, החשמל 4 תל אביב ובאתר פראט ליבינג | צילום: יחצ

כדי להמשיך ליצור

ערכה להכנת ספסל עץ לנעליים ולכפכפים לכניסה לבית של מלכה'לה. הספסל עשוי עץ אורן (אורך 1 מטר, גובה 45 ס"מ, עומק 28 ס"מ). 220 שקל, באתר ערכת ספסל, מלכה'לה | צילום: מלכה הלוי

מארז Botanica של נתנאלה, נייר מדוגם למגוון שימושים יצירתיים יכניס את הטבע לכל מקום שתרצו. מארז 24 דפי קארדסטוק בהדפס דו צדדי עבים, 240 גרם, 100 שקל יחד איתו ישתלבו כלי קרמיקה וינטג' עם הדפסים בוטניים (וילרוי אנד בוש) 350-150 שקל, באתר נתנאלה | צילום: נתנאלה כחלון לוי

צביעת חולצה היא פעילות כיפית לא רק בקייטנה אלא גם לנוער ולמבוגרים. ל-happy t-shirt יש חולצות במגוון עיצובים, לגילים שונים ולאירועים שונים, והערכה כוללת גן טושים לבדים שלא יורדים בכביסה. אפשר להוסיף שם או הקדשה. מ-89 שקל, באתר חולצה לצביעה, האפי טי שירט | צילום: מיכל וינר

I’m on it Planners - לוח תכנון שבועי של נועה בן ישי שקד מ-65 שקל, באתר

View this post on Instagram A post shared by I’m on it Planners (@im.on.it.planner)

כמה הרפתקאות התחילו במסע בכדור פורח? ערכת היצירה של Authentic Models כוללת כדור פורח צבעוני בקוטר 8.5 ס"מ שאפשר לתלות מהתקרה בחדר או במשרד, 150 שקל, בחנות מוזיאון ישראל ובאתר כדור פורח, מוזיאון ישראל | צילום: אותנטיק מודלס

עציצי זכוכית של ShinyMatte Studio עשויים בעבודת יד, ומיועדים להשרשת צמחים מסוגים שונים. 75 שקל, באתר

View this post on Instagram A post shared by ShinyMatte studio (@shinymattestudio)

צמיד הנראה כמו סרט מדידה של מיטל בר-נוי ישמח כל חובבת או חובב תפירה. עשוי מפליז ומצופה זהב 24 קראט איכותי, פתוח בחלקו האחורי ולכן ניתן להתאמה לכל יד. 299 שקל, באתר

View this post on Instagram A post shared by Meytal Bar-noy- Jewelry (@meytalbrn)

כדי שיהיה נוח

כורסה קלועה עם מסגרת אלומיניום מתאימה לישיבה בחוץ. 1,600 שקל (לא כולל מע"מ וכריות), ב-HOMERUN

הום ראן | צילום: יחצ

איך משתרעים בנוחות בחוף הים? במקום להניח את הראש על תיק או מגבות מצטיידים ב-Beach HeadRest. את המוצר תכנן נדב בנודיז, סטודנט למדעי המחשב שגם עוסק בנגרות ומחזיק במותג Bchill, והוא מיוצר בעבודת יד במפעל שיקומי לנפגעי סמים ואלכוהול בישראל. 80 שקל, באינסטגרם BCHILL | צילום: אור דוגה

מנורת לילה בצורת צדפה במראה מינימליסטי של piccolina מתאימה לנורת לד, ועשויה עץ עם ציפוי דמוי עץ אלון. 249-229 שקל, באתר עיצוב הילה גדעוני | צילום: דנה סטמפלר

מגוון פרטים בהשראת יוון ואייקון העין הכחולה, שמגינה מפני עין הרע. כוללת מפיצי ריח (20 שקל) ומצעים 100 אחוז (169-149 שקל). ברשת SACARA ובאתר סקארה | צילום: קית גלקסמן

שמיכות קיץ כותנה ג׳רסי של ערד טקסטיל ללילות קרירים או אם בני הזוג לא מצליחים להחליט על טמפרטורת המזגן. 335-257 שקל, באתר ערד טקסטיל | צילום: עדי גלעד

מגבת אמבטיה של המותג הגרמני REMEMBER עשויה 100 אחוז כותנה בעיצוב ססגוני ומשמח שעושה טוב על הלב בכל מקלחת. 179.90 שקל, ברשת סוהו REMEMBER | צילום: יחצ

קולקציית הקיץ של Laline שואבת השראה מהקיץ הישראלי בצבעי אדמה, ירוק וניוד וחומרים טבעיים, וכוללת מגבות מכותנה איכותית, מגבות חוף גדולות במיוחד, סלי קש, כובעי קש, מצחיות, כוסות ובקבוקי שתייה רב פעמיים. 189.90-29.90 שקל, בחנויות הרשת, באתר ללין ובאתר טרמינל X

ללין | צילום: עירד נצר

מארז של גליפס והמשוררת מיקה בן שאול הכולל שלט עם הכיתוב "בטחי בקולך", סימנייה בציפוי זהב 14 קראט עם הכיתוב "צריך איתך זורחת" והספר "בטחי בקולך" של מיקה בן שאול. 639 שקל, באתר מארז של גליפס והמשוררת מיקה בן שאול | צילום: לינור שטורם

איורים מרעננים ומשעשעים של האמן התל אביבי יובל רוביצ'ק. 45-35 דולר, באתר

View this post on Instagram A post shared by Yuval Robichek (@yuvalrob)

כפכפים לבריכה ולים של FOX HOME, זמינים ב-4 צבעים: צהוב, כתום, לבן ושחור, 69.90 שקל, ברשת ובאתר FOX HOME | צילום: יורם אשהיים

שמיכת פיקה לילדים (130X150 ס"מ) בדגם רובוטים של יערה גולן, בעלת המותג טויה, קלילה ונעימה ונתפרת בעבודת יד וגודלה. 190 שקל, באתר

View this post on Instagram A post shared by Yaara Golan (@toya_melechet_bad)