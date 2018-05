עד היום, כששאלו אותנו מה הדבר הבא בעיצוב הבית (וברור ששאלו אותנו), לא מיהרנו להצביע על פופים. אבל אחרי שגילינו שזה העסק החדש של מירב כהן, אנחנו בהחלט מסתכלים אחרת על כריות הרביצה הענקיות. אחרי הכל, מדובר באישה שיודעת לזהות מה הקהל הישראלי אוהב. לפני 19 שנה הקימו כהן ובת דודתה רויטל לוי צוברי את רשת מוצרי טיפוח הגוף ללין, והצליחו לשכנע את כולנו שסבון הוא לא משהו שרוכשים בסופר אלא מותג שמשקיעים בו לא מעט. מאז נמכרו לא מעט מארזים חגיגיים בסניפי הרשת (107 סניפים בישראל ויותר מ-20 בעולם ב-2017), בשנת 2007 רכשה חברת פוקס-ויזל 50 אחוז מהבעלות בחברה, ומחזור המכירות עמד בשנה שעברה על 184 מיליון דולר. עוד בערוץ עיצוב הבית: לכל הכתבות בערוץ living

בבריכה של הבית הזה יש משהו מדהים מותג הפופים החדש של כהן נקרא פוזיטיב, והיא ממשיכה לשתף פעולה עם בני המשפחה – הפעם אלה אחותה מיכל כהן-ענבר ואחיה עידן כהן. כהן-ענבר, העוסקת כבר 15 שנה בעיצוב וייצור רהיטים, היא שהגתה את הרעיון. הפופים של החברה, המיועדים לבית ולגינה, משלבים נוחות בוהמיינית עם סקאלת צבעים נורדית, ובחנות ובאתר של החברה אפשר למצוא גם מוצרים משלימים כמו שטיחים, שמיכות, מצעים, שולחנות צד, נרות, עציצים, ערסלים כריות ועוד. מירב כהן (מימין) ומיכל כהן-ענבר | צילום: עופר חן A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on May 17, 2018 at 7:14am PDT "הקמתי את פוזיטיב לפני כשנתיים אחרי הרבה מאוד שנים בייצור רהיטים", מספרת כהן-ענבר. "היה לי סטודיו לסלונים בסטייל זרוק וכל הזמן פנו אליי. בשלב מסוים הורדתי הילוך כדי לגדל את ילדיי, אבל המשכתי להתעסק בתחום. יום אחד העליתי לפייסבוק תמונה של כריות ענקיות שמצאתי ברשת ואנשים לא הפסיקו לשאול אותי על זה, אז החלטתי לייצר כאלה ומשם העסק נולד". כהן: "הצטרפתי לעסק בשנה האחרונה. הפסקתי לעבוד בללין ומאוד רציתי לחזור ליצירה. מיכל אחותי, שהיא מוכשרת בטירוף, ביקשה לצלם את הפופים בבית שלי. כמובן שהסכמתי והתלהבתי מכל הדברים שהיא הביאה. ואז שאלתי אותה מה דעתה להרחיב את העסק. עידן בדיוק חזר לארץ אחרי שהות ארוכה בסן דייגו והחלטנו שנהיה שותפים. היה לנו את הסטודיו של מיכל ברשפון ופתחנו עוד אחד בהרצליה פיתוח והעמקנו בליין המוצרים". משפחה שכזאת שלושת האחים גדלו בצפון תל אביב במשפחה טובה וקרובה. מירב (48) נישאה והתגרשה והיא אם חד־הורית לסאני בן ה-7 וחצי. מיכל (45) נשואה ואמא לשלושה ילדים בני 15, 13 ו-10, ועידן (40) רווק. מירב, למה הפסקת לעבוד בללין? "הפכתי להיות אמא ונורא רציתי להתמסר לאימהות והילד שלי הכי חשוב לי בעולם. היום אני מצליחה לאזן בין העסקים למשפחה. בער בי לחזור והחלטתי שבמקום לשוב ללין האהוב והמוכר, אתרום מהידע והניסיון שלי לפוזיטיב. בלי יותר מדי תכנונים הפכנו להיות שותפים". מה חושבת על העסק החדש רויטל לוי צוברי, בת דודתך והשותפה בללין? "רויטל היא לקוחה של פוזיטיב וגם עוזרת לנו הרבה עם הידע שלה. וכמובן מפרגנת בטירוף. כולנו קרובים מאוד. האמהות שלנו הן גיסות והחברות הכי טובות. כנראה שיש לנו משפחה טובה". מפרגנת בטירוף. מירב כהן (מימין) ורויטל לוי צוברי | צילום: יונתן בלום, יחסי ציבור A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on May 18, 2018 at 2:26am PDT ומה חשב הראל ויזל, הבעלים של קבוצת פוקס-ויזל והשותף בללין? "הראל מפרגן לנו מאוד. הוא לא מעורב בכלל בעסק החדש, אבל אני תמיד מתייעצת איתו והוא אחלה פרטנר". יש מצב שהוא ירכוש גם את החברה החדשה? "זה לא על הפרק כרגע". לאחרונה פורסם שהייתן במגעים עם חברת הקוסמטיקה הצרפתית נוקס למכירת 25 אחוז מהמניות של ללין לפי שווי של 350 מיליון שקל, והעסקה התפוצצה. את מאוכזבת? "לא התאכזבתי בכלל. אני מנועה מלדבר על זה". למה האחים לא הצטרפו כשהקמתן את ללין? "הם לא חיו אז בארץ. כל אחד היה במקום אחר בחיים שלו. מיכל חיה בניו יורק ועידן חי אז בסן דייגו". מה למדת מהעבודה עם בת הדודה שלך שאת מיישמת בעסק היום? "תמיד לדבר על הדברים, לתכנן אותם מראש ולהקשיב לאחר. יש יתרונות וחסרונות בעבודה עם משפחה וברור שיש לפעמים חיכוכים, אבל אני תמיד אעדיף לעבוד איתם וזה פשוט נהדר". צילום: עופר חן מה חלוקת העבודה ביניכם? כהן-ענבר: "אני מתעסקת בעיצוב המוצרים ובהזמנה שלהם. מירב מתעסקת בשיווק, ביחסי הציבור ובעיתונות ועידן מתעסק בתפעול. אנחנו מתכננים לפתוח, בעזרת השם, סניף קטן באמריקה ועידן כנראה יהיה על הקו. תתפללו איתנו שזה יצליח". כהן: "התוכנית היא להגיע לעוד יעדים בעולם, כמו ללין. לעשות את זה מאוד אינטרנטי. גם בארץ אנחנו עושים בעיקר חנויות פופ-אפ. האתר שלנו מביא אותנו לכל מקום ואנחנו מקווים שתהיה למוצר הצלחה גם באמריקה". A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on May 8, 2018 at 11:15pm PDT זו בחירה מודעת לשים את שתי הנשים במשפחה בפרונט, כמו בללין? כהן (צוחקת): האמת שלא. אפשר להגיד שעידן פחות בעניין של להתראיין ולהיות בקדמת הבמה". כהן-ענבר: "חד משמעית". הייתם קרובים גם כילדים? כהן: "מאוד. לא גדלנו בבית עשיר אבל לא היה חסר לנו כלום, ברוך השם. יכול להיות שיחסית לסביבה שגדלנו בה היה לנו פחות. בואי נגיד שטסנו פחות מהחברים בשכונה, אבל גדלנו אחלה. בנינו הכל בעשר אצבעות". כהן-ענבר: "מה שכן, מירב תמיד הרגישה כאילו היא ממשפחת רוטשילד. תמיד כיוונה גבוה וגם התנהגה ככה מגיל צעיר". "מה אני אגיד? תמיד היו לי חלומות מאוד גבוהים וורודים", צוחקת כהן. מראה זרוק אבל אלגנטי "כל בית צריך פוף" - זאת החשיבה שהובילה את המותג לעצב ולייצר פופים שמשתלבים כרהיט בבית. בשביל האחים כהן הפופים הם תמצית חוויית "הסתלבט" ולכן יש לתת להם מקום ראוי ומכובד בבית. הסגנון של פוזיטיב הוא נורדי-בוהמייני והקולקציה כוללת פופים במגוון צורות וגדלים ובמראה זרוק אבל אלגנטי היכולים להשתלב בכל חללי הבית. הבדים עמידים במים ובשמש, התיפורים מוקפדים ומגוון הצבעים כולל לבן, אפור כהה, חול, פסים בצהוב לבן ופסים באפור לבן. A post shared by Yael Bar Zohar Zu-Aretz (@yaelbarzohar) on Feb 4, 2018 at 10:47am PST מה מבדיל את הפופים שלכם ממותגים אחרים הקיימים בשוק? כהן-ענבר: "הפופים מאוד יפים ואיכותיים והם פשוט מוצר עיצובי מקסים לכל פינה בבית. הפוף יכול להחליף בכיף ריהוט הגינה. הוא נוח ומחומרים טובים ואת קונה אותו כמו שאת קונה מוצר עיצוב, את תשמחי לשים אותו בסלון, בחדר ילדים, לא תחביאי אותו". זה מוצר שעושה קאמבק? "לגמרי. כשהתחלנו את זה, לא חשבנו על כך שזה עושה קאמבק אבל בפועל את מסתכלת על עוד חברות בעולם ולכולן יש פופים". כהן: "כל מלון שאת נוסעת אליו בעולם, בפינות הישיבה תמיד יהיו פופים. זה חלק מהשפה העיצובית. זה משדר קול וזרוק ובוהו שיק". המחירים לא זולים. "אנחנו בשאיפה להגיע לכל בית בישראל ובעולם. טווח המחירים הוא 1,600-200 שקל אבל יש לנו הרבה מבצעים. אנחנו עושים את המקסימום בדיוק כמו בללין". יש תחושה שללין הוא מותג יותר עממי. "זה בדיוק אותו קונספט, משדר גבוה אבל את יכולה לאפשר לעצמך וזו המטרה שלנו. יחסית לרהיט המחיר לא באמת יקר. בין פוף לכורסה, הפוף הוא האופציה היותר זולה. יש לנו עבודה בחינוך הקהל מחדש לכך שיש אלטרנטיבה שהיא זמינה יותר מבחינת המחיר לסלון שלך בבית". A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on Apr 27, 2018 at 6:44am PDT מהיכן אתן שואבות השראה לעיצוב? כהן-ענבר: "ההשראות הן מכל דבר. גם אני וגם מירב יוצאות למלא חופשות, משתדלות להסתובב מאז ומתמיד ולכן ההשראה שלנו היא מכל העולם. אנחנו משתדלים שהחומרים יהיו הכי קרובים לטבעיים, 100 אחוז כותנה, קנבסים טובים. הפופים מלאים בספוגים וקלקרים שלא נשחקים יותר מדי. מבחינת הצבעוניות, אנחנו משדרים צבעוניות רגועה מאוד, נורדית. מתאימים את עצמנו לאופנה ורוצים כל הזמן להיות מעודכנים". איפה מיוצרים הפופים? "אנחנו מייצרות את הרוב בחו"ל. אנחנו רוצים שהמחירים יהיו כמה שיותר נוחים. לייצר בארץ מייקר את זה, אין מה לעשות". כהן: "היינו מאוד שמחות לייצר בארץ, גם אם היה עולה לנו יותר, אבל המבחר כאן דל. אין טקסטיל ואי אפשר לעשות בדים ייחודיים. אני שומעת גם על מעצבות אופנה שמתלוננות שלא מוצאות כמויות בד לקולקציה". A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on Mar 16, 2018 at 7:14am PDT השנה האחרונה התאפיינה בהמון מהפכות פמיניסטיות, מ-ME TOO ועד Time's Up. כנשים בעולם עסקים מאוד גברי, איך המסע הזה היה עבורכן? כהן-ענבר: "אני לא מרגישה אשת עסקים. בבפנים אני בן אדם בלי קשר למגדר שלו ויש לי המון אמונה. ברוך השם, הכל תמיד היה טוב. לא יודעת אם זה קשור בהיותי אישה, אלא בהיותי בן אדם חזק". כהן: "חוויתי המון ניסיונות מצד גברים להוריד אותנו, אותי ואת רויטל השותפה שלי, זה תמיד הצחיק אותנו וביחד ניצחנו. היום מתייחסים אליי אחרת. היום יש לי הוכחות". >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק כהן-ענבר: "יש מקרים מעצבנים. אני בעסק הזה המון שנים ושלושה שבועות אחרי שאח שלי חזר מחו"ל נפגשנו עם אדם ששקלנו לשכור את שירותיו. כל הפגישה הוא פנה רק לאח שלי ואני זוכרת שישבתי שם וחשבתי לעצמי, כמה מוזר, כי אני מכירה את העסק הרבה יותר טוב. זה היה ברור שזה בגלל שאני אישה". כהן: "יש תחושה של שינוי באוויר, אבל אני כן אגיד שבסופו של יום אני אישה ויש לכך השפעה. אני לא מנסה להיות גבר ואני עושה עסקים כמו אישה ומשתמשת בכל היכולות שלי". A post shared by Pozitive (@pozitivebeanbags) on Apr 23, 2018 at 5:13am PDT יש לכן טיפים לנשות עסקים מתחילות? "לא לפחד ולהיות מלאות באמונה". כהן-ענבר: "להתמיד. כל חיי היו לי המון עסקים שפתחתי וסגרתי ואם יש משהו שלמדתי זה שהתמדה זה עניין חשוב". מה הצעד הבא? להגיע להצלחה של ללין? "הלוואי. שום דבר לא מובן מאליו מבחינתנו". כהן: "היום אנחנו בעסק חדש בפוזיטיב ולכן זה עוד יותר לא מובן מאליו. התחלתי עסק חדש מההתחלה. אין ערבונות ולא לעולם חוסן. אני מרגישה שאני צריכה להוכיח את עצמי שוב". מפחדת מתסמונת האלבום השני? "אפשר להגיד", היא צוחקת. {title}





