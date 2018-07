לתקופת הקיץ יש הרבה יתרונות, כמו הים, הפירות המעולים, נופש בחו"ל ותחושת חופש כללית שאופפת אותנו. אבל לקיץ יש גם חסרונות, בעיקר החום הגדול והלחות המעיקה. אלו גורמים לנו להזיע גם כשאנחנו יוצאים לדקה וחצי מהבית וגם לא משאירים לנו ברירה אלא לסגור את כל החלונות ולהדליק מזגן 24/7. הצירוף של שני אלו יחד יכול להיות בעייתי ולגרום לניחוחות לא בדיוק נעימים בבית, שנשאר סגור לאורך זמן. אנחנו חוזרים הביתה מהגועל שבחוץ, מורידים נעליים, מסירים את הבגדים המיוזעים ומדליקים מזגן. אנחנו אמנם מתקררים ומתרעננים אבל מהריחות הללו שמתפזרים בחללי הבית קשה יותר להיפטר ללא חלונות פתוחים. כדי לשפר את הריח ואת האווירה בבית, מותגים רבים מציעים מבשמים לבית. צוות המערכת בדק כמה מהמוצרים החדשים בשוק וחזר עם מסקנות. תעשייה שלמה של ריחות לבית | צילום: shutterstock עוד בערוץ עיצוב הבית: לכל הכתבות בערוץ living

הטעות שאתם עושים עם הבזיליקום שלכם מבשם חדרים של Amika מחיר: 120 שקל, להשיג: כאן המותג משיק תרסיס לבישום חדרים בנינוח המוכר ממוצרי הטיפוח של החברה, המתמחה בעיקר במוצרים לשיער. אפשר להתיז במרכז החדר כדי לבשם את החלל או לבשם בגדים (רססו במרחק של כ-30 ס"מ מהבגד). צילום: סטודיו אמיקה דבר הנסיינית: המותג אמיקה ידוע במוצרי טיפוח השיער המהוללים שלו. מבשם הבית שלהם, שמבטיח 'לרענן את החדר ואת המצעים', מגיע באותו הניחוח המאפיין את מוצרי הטיפוח, וכולל תווים של מושק, וניל, פירות הדר ודבשה. סביר להניח שרק מלקרוא את התיאור הזה עלה באפכם ריח מתוק במיוחד, והוא אכן כזה. לחובבי הז׳אנר, מבשם הבית נותר דומיננטי ומורגש בחלל גם שעות ארוכות אחרי הריסוס, ואם תצליחו להתאהב בריח אתם תיהנו ממנו מאוד. מבשם בדים של גולברי מחיר: 99.90 שקל, להשיג: גולברי החיבור הטבעי בין אופנה לטיפוח מתחיל לזלוג גם לעיצוב הבית ובהתאם מציעה רשת האופנה גולברי מוצרי אווירה לחללי המגורים, בהם מפיץ ריח ותרסיס, שכל אחד מהם מגיע בשני ריחות נעימים. את מפיץ הריח תוכלו להציב בכל אחד מחדרי הבית, ממבואת הכניסה ועד לחדר הרחצה, והתרסיס מיועד להתזה נקודתית על בגדים, וילונות ומצעים, וכן בתוך הארון ובשירותים. צילום: ניר יפה דבר הנסיינית: בהתזה ראשונה על וילון מתקבל ריח חזק מאוד שמעט מזכיר בושם מתקתק (ואולי מדי) של חדרי אמבטיה. לאחר שעות ספורות הריח מתעדן והופך לנעים מאוד. בבוקר שאחרי כבר אין זכר לריח, כך שצריך להתיז לעתים תכופות (או רק כשמגיעים אורחים). שאלה מתבקשת: על האריזה כתוב כי 'מומלץ להתיז גם בזמן גיהוץ', אך באזהרות מצוין ש'יש להרחיק מאש וחום'. אז מותר להתיז בזמן גיהוץ או לא? אולי כדי להבהיר בהקדם, לפני שייגרם נזק בלתי הפיך. קולקציית בישום של ביוטיקייר מחיר: 11.90 שקל לתרסיס אריגים, 8.50 שקל למפיצי ריח, להשיג: ביוטיקייר גרסה במחיר נגיש במיוחד למבשמי החדרים למיניהם שהשיקה רשת הטיפוח ביוטיקייר. הקולקציה כוללת מפיצי ריח במגוון ניחוחות כמו וניל, לבנדר, הדרים ואורכידאה, שתוכלו להציב בחדרי הבית וכך לשפר את האווירה והתחושה בחלל. כמו כן משווקת החברה תרסיסים לבישום חדרי ארונות, חדרי רחצה ובדים למיניהם המספקים פתרון נקודתי לבעיית הריחות הקיצית. צילום: יחצ דבר הנסיינית: מפיץ הריח של ביוטיקר בניחוח וניל פצ'ולי הפיץ ריח חזק בחלל הכניסה לבית שבו הוא הוצב. למי שרגיש לריחות כמוני, זה היה מעט כבד אבל אחרי כמה ימים הריח נחלש והפך עדין ונעים. הבעיה היא שעד שהתרגלנו, החומר בבקבוקון הקטן אזל (הספיק לשימוש במשך כשבועיים). תרסיסים טבעיים של גלייד מחיר: 14.90 שקל, להשיג: ברשתות השיווק והפארם המובחרות חברת אסי סי ג'ונסון המשווקת ומייצרת את מוצרי המותג הבינלאומי גלייד משיקה סדרת מוצרים נטולי גז לבישום ולרענון הבית. הנוסחה החדשה של הסדרה מתבססת על חומרים טבעיים ואינה עושה שימוש בגזים כימיים לצורך נטרול הריחות הפחות טובים. הסדרה כוללת ארבעה ניחוחות - אושן בריז, אירוס סגול, חבצלות ופרחי בר ופריחה פראית. שפריץ אחד מהתרסיס אמור לעשות את העבודה, כך שהמוצר נועד להיות חסכוני ועמיד לאורך זמן. צילום: אפרת אשל באדיבות גלייד דבר הנסיינית: הספריי של גלייד בניחוח שרך ופריחה אמנם לא הזכיר לנו משהו טבעי, אבל הוא בהחלט ניחוח נעים שמזכיר מרכך כביסה איכותי. בתוך שניות ספורות מרגע ההשפרצה הוא מתפזר באוויר ולא משאיר סימנים או עקבות, והריח מורגש גם שעות לאחר הריסוס. אמנם לא מדובר בריח שמחזיק ימים, אבל הכמות הנאה של הנוזל בבקבוק בהחלט מפצה על כך ומאפשרת השפרצה יומיומית. פלוס נוסף: הוא נטול גז, ככה שאפשר להשתמש בו בבטחה. נר ריחני של דרמלוגי'קה מחיר: 85 שקל, להשיג: בנקודות המכירה המורשות המותג, שמקורו בקליפורניה שבארצות הברית, מתמחה בקוסמטיקה לטיפוח עור הפנים והגוף. מוצרי החברה נחשבים אקסקלוסיביים ואיכותיים והם נמכרים רק דרך קוסמטיקאיות, מכוני ספא ובנקודות מורשות המתמחות בשיטות שעל פיהן עובד המותג. כמוצר משלים השיקה החברה גם נר להפצת ניחוח נעים בבית המשלים את תחושת הספא הביתי שתוכלו ליצור בעזרת מוצרי הטיפוח. קולקציית הניחוחות של TwoTone מחיר: 240-39 שקל, להשיג: בחנות ובאתר למותג האופנה והלייפסטייל התל אביבי יש חנות אונליין טרנדית ולוקיישן בדרום העיר. לצד בגדים ואביזרים השיקו במותג קולקציית ריחות ליצירת אווירה נעימה וכיפית בחללי הבית, הכוללת מבשם אוויר ונרות ריחניים על בסיס סויה. "ריח הוא משהו שנשאר, שמזכיר לנו מקומות וחוויות, קל מאוד לשייך אותו לתקופה. בליין שלנו יש שני ניחוחות מנוגדים: Qatar על בסיס טאלק, שהוא יוניסקס ובהחלט גברים יתחברו אליו, ו-White Tea שהוא מאוד פירותי ונשי, יש בו קלילות ופרשיות מרעננת", מסבירה זוהר כלב, מעצבת המותג. צילום: ניר יפה דיפיוזר בניחוח חדש ברשת Laline מחיר: 179.90 שקל, להשיג: ברשת Laline הרשת הבינלאומית המתמחה במוצרים לטיפוח הגוף והנפש משדרגת לקראת הקיץ את הניחוח Vanilla Patchouli ומספקת לו ארומה חדשה ואלגנטית בעלת מתיקות רעננה. הניחוח החדש משלב את הפצ'ולי האוריינטלי, הווניל הקלאסי וכן ארומה של לבנדר וברגמוט והוא ישולב במגוון המוצרים של הרשת, בהם דיפיוזר קלאסי, בושם אווירה, נר אווירה ותליון ריחני לרכב. צילום: vipdesign דבר הנסיינית: הבקבוק המעוצב שהגיע באריזה מהודרת הונח אחר כבוד בחדר הרחצה. אחרי שתקענו כמה מקלות הוצף החלל בניחוחות וניל מתקתקים באווירת ספא מפנק. מומלץ לתת אותו כמתנה לאנשים שאוהבים. מפיצי ריח של מיכל נגרין מחיר: 149-88 שקל, להשיג: מיכל נגרין המעצבת שכבר מזמן פרצה את גבולות הארץ ואת הגדרות עיצוב התכשיטים, מרחיבה את הקולקציה שלה ומוסיפה לה מגוון סוגים של מפיצי ריח בניחוחות שונים. המוצרים המגיעים בבקבוקים שמעוצבים בסגנון המזוהה עם המותג ומאופיין במוטיבים רכים ונשיים באווירת וינטג' רומנטית. כל אחד משלושת הניחוחות מגיע בכלי בגוון שונה, כך שתוכלו לבחור את הצבע המתאים ביותר לבית שלכם. צילום: יוסי אלתרמן דבר הנסיינית: אחרי שהשתלטה כמעט על כל תחום בבית, מתכשיטים, דרך בגדים, רהיטים, אקססוריז ואביזרי אמבטיה, החליטה מיכל נגרין שהגיע הזמן שגם נריח אותה. הסט, שכולל מפיץ ריח ונח אווירה בעיצובה המוכר של נגרין מגיע בתוך קופסה ממותגת ויפה. מודה שממלכת הקיטש והפיות ציפיתי לריח יותר מתקתק וקסום וקצת פחות סבוני וסטנדרטי. בסופו של דבר מדובר בסט נחמד וכיפי, הנר מפיץ ריח נעים ומתאים לחללים קטנים ומקלות הריח מחזיקים יחסית יפה בחדר השירותים. לגמרי סט ראוי להביא מתנת חג סמלית. דיפיוזר של Take A Nap מחיר: 189 שקל לדיפיוזר בינוני (200 מ"ל), 289 שקל לדיפיוזר גדול (500 מ"ל), להשיג: בחנויות ובאתר המותג מתמחה במוצרים לעיצוב הבית ובעיקר בפריטי טקסטיל כמו מצעים לתינוקות, ילדים ומבוגרים, שמיכות, מגבות ועוד. כדי להשלים את האווירה הנינוחה והנעימה שמספקים מוצרי המותג, תוכלו למצוא אצלם גם קולקציה מכובדת של מוצרי לייפסטייל, מבשמים לחלל הבית ונרות אווירה. הדיפיוזר שבדקנו מורכב מתמציות ריח טבעיות של לבנדר, פצ'ולי, שמן אקליפטוס ופירות הדר וזמין בשני גדלים. צילום: יחצ דבר הנסיינית: כמו כל מוצר של הרשת, גם כאן חשבו על כל פרט ופרט, מהעיצוב האלגנטי והנקי של הבקבוק ועד הריח המתוק חמוץ, שילוב של לבנדר ואקליפטוס עם פירות הדר ופצ'ולי. מפזר אדים אוטומטי של AirWick מחיר: 59.90 למכשיר עם חומר מילוי, 24.90 למילוי נוסף, להשיג: ברשתות השיווק במקום להדליק נר, להפוך את מקלות הבמבוק או לרסס, תוכלו להציב בכל אחד מחדרי הבית את המוצר החדש הזה, שמופעל אוטומטית על ידי סוללות ומפיץ את ניחוחות השמנים האתריים ללא מאמץ מצדכם. אפשר לווסת את פעילות המכשיר לפי שלוש דרגות עוצמה. לאלו מכם שחוששים מתוספת קבועה לעיצוב הבית, קחו בחשבון שהוא מעוצב בסגנון נקי ומודרני המשתלב בקלות על המדף או השידה. בישום לבית, 10 מפזר ריח אוטומטי של איירוויק, צילום ר. | צילום: קיט בנקיזר (ניר איסט) בעמ דבר הנסיינית: המראה של המוצר אכן מינימליסטי והתפעול שלו מאוד פשוט, בעיקר הודות להוראות המדויקות המודפסות על האריזה. תחילה הנחתי אותו במקלחת וכיוונתי אותו על העוצמה הנמוכה ביותר. הניחוח, הנעים יש לציין, היה חזק מדי עבורי, לכן העברתי אותו לחלל הציבורי כדי שיתפזר בשטח גדול יותר. גם שם הניחוח היה דומיננטי מאוד. לכן לטעמי מומלץ להשתמש בו בחלל עם חלונות פתוחים ולא כשהמזגן פועל. תמצית ריחנית של HOTCROWN מחיר: 149 שקל, להשיג: HOTCROWN מותג התכשיטים האסתטי להפליא מציג תמצית ריחנית שניתן להתיז אותה על הגוף וברחבי הבית. הניחוח מורכב מצמח הקמליה סינסיס, שממנו מופק התה הלבן. אם אינכם מכירים את התה, דעו שמדובר במשקה עדין במיוחד, הנחשב לנדיר ומיוצר מעלי הצמח האיכותיים ומלאי הארומה. צילום: HOTCROWN דבר הנסיינית: את הבושם של הוטקראון ניסינו פעמיים: פעם אחת ריססנו במשרד וקיבלנו תגובות רבות לגבי הריח הנעים והמתקתק שרענן את האוויר בחדר והוסיף לו ריח של שדה פרחים. פעם שנייה התזנו על הגוף ושם הוא היה פחות דומיננטי, והתנדף יחסית מהר. הבקבוק בעיצוב פשוט ונקי והוא מומלץ כתרסיס לחדרי הבית. מוצרי אווירה של ספירה פרש מחיר: 19.90-7.90 שקל, להשיג: ברשתות השיווק המובחרות במותג, ששייך לחברת גורי, השיקו מגוון מוצרים לבישום הבית והרכב במחירים נוחים ונגישים במיוחד. בנוסף לשני סוגי תרסיסים, אחד מהם מבוסס על גז והשני על נוזל, בניחוחות שונים, השיקה החברה גם מילוי למבשם אוויר המתאים לרוב סוגי המכשירים הקיימים כיום בשוק, וכן מכשיר חשמלי המיועד לשקע הביתי הכולל וסת לעוצמת הריח ומתאים לשימוש עד 75 ימים. צילום: מוטי פישביין דבר הנסיינית: ריח טוב בבית משיגים באמת בשטיפה טובה וניקיון יומיומי, אבל לפעמים שפריץ קטן ייתן אפקט גדול. או לפחות כזה שמרגיש לכם כאילו עשיתם צ'ק אין במלון. מבשם האוויר של ספירה פרש בניחוח פרחים לבנים גרם לי להרגיש שהגעתי ללובי של מלון באילת. הריח נעים, לא דומיננטי וחונק בחדר השירותים. מה שנקרא – ללכת עם, להרגיש בלי. אם אתם רוצים אפקט חזק יותר, תנו קצת פולסים בשפריצים. לא מחזיק לאורך זמן אבל מנטרל ריחות לא נעימים די מהר. נר ריחני של HOUSE6MODA מחיר: 260 שקל, להשיג: באתר נר בריח תאנים משעווה צמחית הבוער במשך 50 שעות. הנר מגיע בכוס פורצלן בשילוב זהב 22 קארט של המעצב רורי דובנר. צילום: יחצ חול דבר הנסיינית: יש לכם נרות שאתם מתבאסים להדליק כי אתם לא רוצים שהם יגמרו מהר? זה ללא ספק יהיה אחד מהם. כוס הפורצלן המאוירת ופס הזהב הדק בעיצובו של





