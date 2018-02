נכון, אתם עדיין מנקים את הבית מהלבבות והפרחים של הוולנטיינס והראש שלכם בטח עסוק בתחפושת לפורים, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר שפסח ממש מעבר לפינה ולפני שתספיקו למצמץ כבר תלבשו בגדים חגיגיים, תיתקעו בפקקים ותתבאסו שהושיבו אתכם ליד הדוד הכי נרגן במשפחה. אבל לפני שניכנס לדיכאון מכל הדברים שאנחנו לא אוהבים, בואו ניזכר במנהג בפסח האהוב עלינו – המתנות. ומכיוון שמדובר בחג של התחדשות, אין כמו להתחדש בפריטים שווים לבית. אז כדי שלא תקבלו גם השנה סרוויס מיושן או סט מגבות, קבלו הצצה לקולקציות שיגיעו לחנויות העיצוב באביב הקרוב. לא רק שאתם הראשונים שנחשפים אליהן, תוכלו כבר עכשיו לשלוח רשימת משאלות לקרובים שלכם. עוד בערוץ עיצוב הבית: לכל הכתבות בערוץ living

מסך ענק ותמונת עירום בחדר ההקרנה של קלואי קרדשיאן הקולקציות החדשות מוצגות ב-DESIGN BOX – תערוכה המיועדת לבעלי חנויות וקניינים. התערוכה מתקיימת זו השנה התשיעית וזו הפעם הראשונה שהיא פתוחה גם לקהל הרחב. אתם מוזמנים להגיע (יום רביעי, 21 בפברואר, כניסה: 10 שקלים), וליהנות מהנחות של 50-30 אחוז. צילום: הגר דופלט בתערוכה מציגים יבואנים, יוצרים ומעצבי מוצר ישראלים מתחומי הטקסטיל לבית, פריטי הום סטיילינג, מוצרי נייר איכותיים, מדפים מעוצבים, קופסאות, כלי אוכל, גאדג'טים לבית ולמטבח, תיקים, תכשיטים, מתנות, צעצועים ועוד – כולם באיכות ובסטייל. שנתחיל? צילום: הגר דופלט לאוהבי המטבח בין אם בפסח הזה אתם מארחים או מתארחים, מכינים מנות גורמה או קונים את הקינוח - יש גאדג'טים למטבח שישמחו את כולם. מכירים את השקיות שמסרבות להיפתח ושולחות אתכם לשעה חיפושים אחרי מספריים או סכין כדי לאכול צ'יפס? פלג דיזיין, שתמיד מביאים טוויסט מגניב למטבח, מצאו פתרון בדמות BAG BUNNY. הוא פותח שקיות בקלות ואפשר לחבר אותו במגנט למקרר כדי שתמיד יהיה זמין. לוח רשת, 79 שקל, Dailylike | צילום: הגר דופלט למאנקי ביזנס יש כמה גאדג'טים מתוקים ופרקטים, בהם מחזיק הכפיות שאפשר להצמיד לצנצנות ומברשת סילקון בצורת סנפיר שגם נראית נהדר. מתלה, SOFI, 240 שקל ליחידה | צילום: קיטש קיטשן קופסאות למשקפיים, ערמון בשיתוף האמן עמית שמעוני, 68 שקל ליחידה | צילום: יחצ חברת donkey ואם אתם רוצים לרמוז לחצי השני שלכם שמגיעה לכם ארוחת בוקר למיטה, תפנו את תשומת לבו למגש עם רגליים (נישה מתנות ישראליות). פותח שקיות, פלג דיזיין, 29 שקל ליחידה | צילום: דן לב JUNE SPOON, מאנקי ביזנס, 37 שקל ליחידה | צילום: דן לב למכורים לאינסטגרם המתנות המושלמות לאלו שמקבלים צמרמורות כשהם נתקלים בעיצובים יפים, מיוחדים והכי חשוב – כאלה שמצטלמים נהדר. כי היום, כפי שאתם בוודאי יודעים, התמונה לא פחות חשובה מהתמונה. שימו לב לפלייסמטים של קרן דניס - הם נוחים לשימוש, קל לנקות אותם ואפשר להניח עליהם כלים חמים עד טמפרטורת רתיחה (בישולים מהגז ולא מהתנור) והם פשוט נראים סוף הדרך. אפשר להניח כמה יחידות זו ליד זו וליצור ראנר. אחרי השימוש אפשר להשאיר אותם כקישוט על השולחן או לגלגל ולאחסן. אנחנו בעד להשתמש בהם כרקע לכל תמונת אינסטגרם מגניבה שאתם מתכננים לצלם. פלייסמט, קרן דניס, 29 שקל | צילום: יפית בשבקין עציץ אסטרונאוט, שוקה, 79 שקל | צילום: יחצ חברת donkey ומה נשים על הפלייסמט מלבד אוכל? עפנו על עציץ לקקטוס בצורת אסטרונאוט של שוקה. מחברת וניירות עטיפה מצרפת, יולטה, מ-11 שקל לנייר עטיפה, 39 שקל למחברת | צילום: יחצ גם מוצרי נייר הם מתנות מושלמות. הג'ונגל הטרופי של יולטה לגמרי עושה לנו חשק לחופשה טרופית. מברשת סיליקון, מאנקי ביזנס, 49 שקל | צילום: דן לב על הקיר אפשר לתלות לוח רשת שיקי (Dailylike) או מתלה לצעיפים ותכשיטים (SOFI). מגש, נישה מתנות ישראליות, 149 שקל | צילום: מירי שמעונוביץ כלי לסכו"ם, לה פורט בלאנש, 149 שקל | צילום: מירי שמעונוביץ חתולי מזל, donkey לשוקה, 109 שקל | צילום: יחצ לחובבי החיות מתנות שישמחו את מי שאוהבים לאבזר את חיות המחמד שלהם וגם את מי שמעדיפים שהחיות בבית יהיו מצוירות או מפוסלות. חובבי חתולים יתלהבו מחתולי המזל המנפנפים ביד שמקורם ביפן. אפשר להשיג בארבעה צבעים מעודכנים ויפים שיקפיצו כל מדף או חלל (שוקה). DOORGANIZER, מאנקי ביזנס, 59 שקל | צילום: דן לב אם יש לכם כלב בבית, בארגונית לדלת (Doorganizer) של מאנקי ביזנס תוכלו לשים את המפתחות והסלולרי וגם את הרצועה, שקיות וחטיף לדרך. הכל כדי שלא תשכחו בבית שום דבר. ראש חיה, סטודיו בנדנה, 300-250 שקל | צילום: עינב שניטמן סטודיו בובה, ג'ליקט 229 שקל | צילום: יחצ מנורת לילה, Sturlesi Ori Aroesti, 300 שקל | צילום: רונן גולדמן ארנבת, HAPPINES, 159-59 שקל | צילום: יחצ חול ראש אייל, YAELOMAMY, 149 שקל | צילום: מעיין מורן טווילינגן, 189 שקל ליחידה | צילום: ליטל מורדכי לוח ימי הולדת, Hadas HZK, 230 שקל | צילום: Hadas HZK סל, סופי, 350 שקל | צילום: קיטש קיטשן משטח החתלה, דרא, 299 שקל | צילום: Done by Deer גם לילדים מגיע אם כבר יש לכם ויש ליסט למה שלא תוסיפו לה כמה מתנות מושקעות לילדים? משטח החתלה מיוחד ומלא בסטייל (דרא) ישמח הורים טריים והורים שבדרך. שטיח-קלאס, קרן דניס, 350 שקל | צילום: יפית בשבקין מה דעתכם על השטיח-קלאס של קרן דניס? מרוב שהוא חמוד אנחנו חומדים אותו לחדר שינה שלנו. תיק טלפון, ebastudio, 55 שקל | צילום: אפרת בן עטר אם יש לכם ילדים חובבי אקססוריז יפים, שמחו אותם בתיק טלפון מבד כותנה קנבס עם הדפסים שונים (אפרת בן עטר ל-ebastudio) או תיקי גן (starjelly). תיקי גן, סטארג'לי, 179 שקל ליחידה | צילום: טל רביב מכוון זרם מים, פלג דיזיין, 49 שקל | צילום: דן לב במיוחד לילדים הטובים שמקפידים על צחצוח שיניים: JUMBO JR (פלג דיזיין) יעזור להם להגיע לזרם המים בלי להציף את חדר הרחצה. ממלכת החלומות, כיס לילה טוב, 59 שקל | צילום: ליהי רז דואני "אבקת הקסמים" שכתבה ליהי רז-דואני עוזר לילדים להתמודד עם חלומות רעים והוא גם ספר יצירה לשעות היום. הערכה כוללת עפרונות צבעוניים ובקבוק אבקת קסמים. בתערוכה תושק מחברת חלומות קסומים ותוכלו להוסיף לה כיס ספר שנתפר על ידי אנשים עם מוגבלויות. קוביית אומבי, בחנויות הבוטיק לילדים, 105-95 שקל | צילום: יחצ הדרך הנעימה ביותר להעביר את ליל הסדר היא לספק לילדים תעסוקה, ורצוי שתהיה גם מגניבה ומעוצבת. קוביית ההרכבה אומבי (A & C) עשויה מסיליקון BPA-free ומעודדת סקרנות, מוטוריקה, פיתוח תחושה וקשר עין יד. גם "עושים סרטים עם לגו" (A & C) יגרום לילדים להתלהב. מדובר בספר היחיד בעולם להכנת סרטוני אנימציה קצרים עם לגו. שווה, לא? עושים סרטים עם לגו, בחנויות הבוטיק לילדים, 129-119 שקל | צילום: יחצ גלובוס להרכבה וקישוט, שוקה, 119 שקל | צילום: יחצ את היצירתיים שביניהם אפשר לעניין בגלובוס להרכבה וקישוט (שוקה) או במגדל חלומות תלת ממד שכיף להרכיב ולשחק בו (נימיגו). למותג גם אוהל טיפי צבעוני ושמח. אל תדאגו, הוא קל לאחסון. מגדל להרכבה של נימיגו, 99 שקל | צילום: DJECO אוהל טיפי של נימיגו, 399 שקל | צילום: DJECO ערכת גליטר של טייגר טרייב לשין שין, 85 שקל | צילום: שין שין אם אתם נוסעים לסדר או לחופש במהלך החג, נסו להצטייד בערכות יצירה של המותג האוסטרלי טייגר טרייב המיועדות לנשיאה מחוץ לבית. אהבנו במיוחד את ערכת האמנות עם גליטר טייפ (ביבוא SHIN SHIN). חוברת להרכבת מטריושקות, פייפרקאט, 74 שקל | צילום: יחצ עגלת בובה, רונצ'וק, 890 שקל | צילום: ליהי רז דואני מנורת ענן, קיטה קידס, 180 שקל | צילום: יעל צמח קעריות קוקוס, טומה, 35 שקל ליחידה | צילום: טל עירוני וטובה מרום >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק לבעלי הבתים המושקעים אם אתם מחובבי העיצוב שיש להם בתים מושלמים ורק מחפשים פריטים ייחודיים להשלמת האווירה, הגעתם למקום הנכון. קעריות מתוקות מאגוזי קוקוס מוחלקים ומצופות ב"לאקר" - חומר טבעי המאפשר להגיש בהן מזון חם וקר – ישדרגו את שולחן החג. מפיץ ריח, סאוורון, 95 שקל | צילום: ANIMIKADOS לרענון הסלון, למותג SaVron יש מפיץ ריח שהוא גם פריט אספנות (הגליל מאויר על ידי המאיירת המפורסמת מומו סרטרטו) וגם ברכה עם מסר החיובי. הבושם על בסיס שמנים אתריים ללא אלכוהול. נר עציץ, האפי קולרס, 130 שקל | צילום: יחצ סדרת PLANT THE BOX BY KOBO כוללת נרות במבחר ריחות כמו פרג, לבנדר, מנטה, חמניות ועוד. השוס: בתחתית הקופסה יש זרעים. כשהנר נגמר מרטיבים את הקופסה במים, שותלים באדמה ומחכים לנביטה. לוקר, לה פורט בלאנש לוקר, 999 שקל ליחידה | צילום: מירי שמעונוביץ כיסוי מיטה, לה פורט בלאנש, 500-690 שקל ליחידה | צילום: מירי שמעונוביץ כריות, Badim TLV, 219 שקל ליחידה | צילום: יחצ כלי עם חבל, כך אנחנו, 88 שקל לזוג | צילום: עינב נסים מתקן לסכין גילוח, פלג דיזיין, 45 שקל | צילום: דן לב שעון קיר, טווילינגן, 189 שקל | צילום: ליטל מרדכי אהיל, סופי, 240 שקל | צילום: קיטש קיטשן _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ "מדובר בתערוכה שהוקמה מתוך צורך ליצור פלטפורמה ראויה למוצרי פרימיום המדברים בשפה זהה של איכות וסגנון אקלקטי ייחודי", מסכמים יזמי התערוכה אופיר בלומנפלד (בעל רשת החנויות "שוקה") ועמי גואטה (מהבעלי חנות הנייר הידועה "יולטה"). "אני שמחה לראות את ההצלחה והצורך הגובר של קניינים שמגיעים יותר ויותר ושמחים על כך שיש תערוכה המקבצת מציגים מיוחדים במקום אחד", מוסיפה ליאת רהב, מפיקת התערוכה ובעלת משרד יחסי ציבור בתחום העיצוב.





