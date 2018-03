החגים השנה יוצאים מוקדם מן הרגיל והמדור נכנס לכוננות: מצאנו את כלי ההגשה הכי יפים, המחבת שתעשה לכם חיים קלים, הסיר שיוסיף צבע לכל תבשיל וסכו"ם שהוא בכלל תכשיט. כשתסתיימו את תצוגת התכלית המרשימה, נסו את המטאטא החדש שיגרוף את כל פירורי המצה במכה. לאכול את כל הסיר מהסיר

אנחנו התנסנו בסיר סוטאז' בגון שיפון-פינק (אידיאלי לשקשוקה) והכנו בו תבשיל קציצות דגים טעים טעים. הסיר הוגש ישירות לשולחן, מה שחסך שטיפת כלים מיותרים ואף הוסיף צבע וחינניות לארוחה. והכי כיף: ציפוי האימייל שומר על הסיר היטב כך שמטלת הניקוי היא קלה ונוחה. בנוסף, לכל הסירים של המותג יש אחריות לכל החיים. צילום: סטודיו לה קרוזה הסיר החדש של המותג הצרפתי האיכותי לה קרוזה מככב בחודש האחרון בכל הבלוגים ואתרי העיצוב הנחשבים בעולם. חוץ מהעובדה שהוא צבעוני ומרשים, הוא גם תענוג למבשל: הוא מגיע בשלל גדלים ומיועד לקדירות, מרקים וחמין. הסירים עשויים ברזל יצוק (קחו בחשבון שהם די כבדים), מיוצרים בעבודת יד ומצופים אמייל. הם מתאימים לבישול על גז, אינדוקציה, כיריים חשמליות וכמובן לתנור.אנחנו התנסנו בסיר סוטאז' בגון שיפון-פינק (אידיאלי לשקשוקה) והכנו בו תבשיל קציצות דגים טעים טעים. הסיר הוגש ישירות לשולחן, מה שחסך שטיפת כלים מיותרים ואף הוסיף צבע וחינניות לארוחה. והכי כיף: ציפוי האימייל שומר על הסיר היטב כך שמטלת הניקוי היא קלה ונוחה. בנוסף, לכל הסירים של המותג יש אחריות לכל החיים. מתאים ל: בשלנים שמעריכים סירים איכותיים ושאין להם בעיה עם סירים במשקל כבד.

מחיר: קדירת ברזל יצוק רדודה במידה 26, 869 שקל

להשיג: LE CREUSET, קניון עזריאלי תל אביב מטאטא סופר על עד שלא תנסו את המטאטא הזה לא תבינו כמה הוא גאוני: המטאטא של חברת ברומקס מקיבוץ רוחמה הוא מטאטא חכם שמתאים עצמו לצרכים שלכם. איך? הוא בעל יכולת להתרחב ולהצטמצם בהתאם למשטח שמטאטאים. המשמעות: במתכונתו הרחבה (ברוחב כפול ממטאטא רגיל) הוא אוסף כמות לכלוך גדולה, מה שהופך את פעולת הניקוי ליעילה ומהירה הרבה יותר. מצד שני, כשצריך להגיע למקומות צרים יותר, מתחת לשולחן או לכיסא, בפעולה פשוטה (על ידי משיכת מוט האחיזה) הוא חוזר לגודלו המקורי ועושה את העבודה. את המטאטא BroomX המציאו ופיתחו האחים יפתח ועומר חבלין. "הפיתוח של המטאטא הגיע מצורך אישי שלי. חיפשתי אחר מטאטא שמצד אחד יהיה צר ומצד שני אפשר יהיה להרחיב אותו בקלות ובמהירות כדי לחסוך לי את זמן ולהקל על פעולת הטאטוא בחללים גדולים", מסבירים האחים. "לאחר הפיתוח רשמנו את המטאטא כפטנט ואנחנו שוקדים כעת על פיתוח מוצרים נוספים המתבססים על המנגנון הקיים (הרשום כפטנט)". המטאטא הוא פותח, מיוצר ומורכב כולו בארץ ומשווק בישראל ובעולם. חלקי המטאטא מורכבים ונארזים בשלושה סניפים של חברת "המשקם", המעסיקה אנשים עם מוגבלויות לשיקום תעסוקתי. אפשר לרכוש את BroomX ברחבי העולם דרך אתרים שונים, ובארצות הברית גם דרך ערוץ הקניות. צילום: יחצ צרכנות צילום: יחצ צרכנות צילום: יחצ צרכנות מתאים ל: אנשים יעילים, שלא מוותרים על טיטוא יומי.

מחיר: 74.90 שקל

להשיג ב: ברשתות המובילות לכלי בית ובאתר על כנפי מלאכים: מראה שמצמיחה כנפיים מחפשים רעיון לשדרוג הקירות בחדר הילדים אבל אין לכם תקציב מיותר לצביעה או כישרון לציור? מצאנו שלל אפשרויות מקוריות ושובי לב באתר האקססוריז "הום טאטו". המלכודת: תמצאו שם עוד כל כך הרבה דברים יפים לבית שזה עשוי למכר. מה למשל? מראות מעוצבות בדמות כנפי מלאכים מזהב או קקטוס כסוף, קעקועי קיר מאויירים ומדבקות מקוריות ופריטי טקסטיל נעימים. הום טאטו היא חנות אונליין שהוקמה השנה על ידי צמד אחיות מוכשרות, מעצבות גרפיות. המטרה: להכניס כיף וחיוך לבית. הפריטים מעוצבים ומיוצרים בישראל. "אנחנו מסתכלות על חדרי הבית, חדר האמבטיה, הכניסה והמסדרונות והמרפסות החמודות - לכל אלה לפעמים חסר משהו קטן, שיוסיף אמירה, שישנה את האווירה", הן מספרות. "אנחנו בוחנות חומרים שונים, החל ממדבקות קיר בשחור כסף וזהב ומדבקות קנבס איכותיות, דרך מראות בצורות ייחודיות, ועד וילונות לחדרי ילדים ועוד ומעצבות מוצרים במיוחד עבורם. אנחנו נרגשות לקראת המוצרים הבאים שבפיתוח ורואות באופק שיתופי פעולה רבים וליינים מקוריים עם מותגים מקומיים, מעצבי פנים ואנשים מוכשרים שבסביבתנו. הום טאטו זכה להאהבה רבה מצד הקהל שנפגש עם המותג בירידים ובנקודות מכירה". צילום: שרון עמית קעקועי קיר של הום טאטו | צילום: יחצ מתאים ל: מי שמחפשים להוסיף לקירות הבית נגיעות מעוצבות עם סטייל וקריצה.

מחיר: מדבקות קיר - 129 שקל (יש אפשרות גם להזמין משפט מקורי), מראת כנפיים גדולה בצבע כסף או זהב - 199 שקל, ועוד

להשיג: באתר הום טאטו התכשיט של השולחן: סט סכו"ם מפלדה לכל האמהות יש בבית סרוויס ששמור רק לארוחות מיוחדות. כשנתקלנו במערכת הסכו"ם של Take a nap הרגשנו שהגענו לשלב הזה בחיים. סט הפלדה השחור מוסיף שיק אורבני לכל שולחן ומשדרג אותו. פרשו מפה אפורה, סדרו צלחות ומפיות לבנות ויש לכם שולחן הצגה. שימו לב: את הסכו"ם היפה הזה לא תוכלו להכניס למדיח, אבל אנחנו מבטיחים לכם שלא תרצו לעשות את זה. רשת TAKE A NAP הוקמה בשנת 2004 על ידי גל דרייבלט, והתפרסמה בזכות מוצרי הטקסטיל האיכותיים שלה, כיום תוכלו למצוא ברשת מגוון כלי בית בעיצובים נקיים ומודרניים. צילום: יחצ צילום: יחצ מתאים ל: מי שמחפש סט חגיגי ונמאס לו מהסכו"ם הסטנדרטי.

מחיר: סט סכו"ם של 24 חלקים - 599 שקל

להשיג: באתר TAKE A NAP תוכנית חיסכון: מחבת יעילה מה כבר אפשר להגיד על אוסף כלי בישול? חוץ מהעובדה שהם איכותיים, נוחים לבישול ואסתטיים להגשה, תגלו שהידית המתנתקת הופכת אותם למועילים במיוחד. אחרי הבישול אפשר לנתק את הידית וכלי הבישול הופך לכלי הגשה. בנוסף, כך הכלים גם נערמים בקלות במגירה או בארון. האוסף החדש שהושק ברשת הביטאט כולל כלי בישול בקוטר ובנפחים שונים. מכסי הסירים עשויים סיליקון ייחודי המסייע לאיטום ושמירה על עסיסיות התבשיל. הכלים מגיעים עם תחתית עץ גושני אלגנטית משמשת גם כמכסה הרמטי לכלי בתום הארוחה. את הכלים עיצבו מעצבי על, בהם רודולפו דורדוני ואדל מרטלי, והם מצופים בגימור המבטיח בישול בריא. האוסף מתאים הן לבישול על כיריים גז, חשמל או קרמיות, והן לאפייה או צלייה בתנור בטמפרטורות גבוהות. צילום: הביטאט מתאים ל: אם אתם בשלנים זו מתנה מושלמת לעצמכם.

מחיר: מחבת - מ-210 שקל, ווק קוטר 32 ס"מ - 380 שק, ידית נירוסטה - 159 שקל

להשיג ב: בלעדית ברשת הביטאט בקנקן הזה תסתכלו שרדתם את הארוחה, ואנחנו יודעים שזה לא היה פשוט. החדשות הטובות: זה תיכף נגמר. אבל רגע לפני, תסחטו עוד כמה מחמאות עם קומקום התה האלגנטי הזה של PIP סטודיו - קומקום פורצלן בעיצוב קלאסי עם עיטורי פרחים צבעוניים. הקומקום הוא חלק מקולקציה חדשה הכוללת גם מגשים, ספלים וכוסות לאירוח. צילום: עדי קראוס מתאים ל: אנשים שמעריכים את התה שלהם ומתייחסים לקומקום כפריט דקורטיבי.

מחיר: 301 שקל

להשיג ב: רשתות וחנויות כלי הבית המובחרות ברחבי הארץ. פרטים באתר Paldinox, היבואנית הרשמית של Pip studio כשקופסה יפנית פוגשת צלחת אמריקאית בחנות בפריז אם אתם פריקים של כלי הגשה מסוגננים, כדאי לכם להכיר את קולקציית "השולחן החדש" (La nouvelle table) ברשת סטורי. הקולקציה היא שיתוף פעולה בין שני מותגים לוהטים - חברת העיצוב לבית SERAX וחנות הקונספט הפריזאית MERCI, והרשו לנו להשתפך עליה כי היא לא פחות משלמות. כלי ההגשה, המיועדים לחלוקה של סלטים ומנות שונות, עשויים ביד משני חומרים טבעיים - אבן חול ועץ מייפל - ומגיעים בארבעה צבעים עזים. בנוסף, כוללת הקולקציה סכו"ם בגודל מיוחד, קטן יותר מהסכו"ם הסטנדרטי. הכלים עמידים ופרקטיים וכל הצלחות מותאמות לשימוש בתנור בחום של עד 250 מעלות. קולקציית הכלים מיועדת לארוחות בסגנון שרינג, והיא עוצבה בהשראת מסורת קופסאות הבנטו היפניות - קופסאות מחולקות לתאים המיועדות לאוכל. בספטמבר האחרון הוצגה הקולקציה בתערוכה שנשאה את שמה והתקיימה בחנות הקונספט Merci בפריז ובתערוכת העיצוב הנחשבת Maison & Objet. צילום: יחצ חול צילום: יחצ חול מתאים ל: מתנה מושקעת לחג לאנשים שאוהבים, אבל באמת.

מחיר: 199-19 שקל לפריט

להשיג: חניות סטורי בשרונה וברמת אביב, סטורי פלוס בשנקין 64 תל אביב אוזן קשבת: הדור הבא של אוזניות הבלוטות' והרמקולים הניידים יש שני דברים שאנחנו הישראלים אוהבים במיוחד: לצאת אל הטבע, המרחבים ומעבר לים, ולהביא איתנו את המוזיקה שאנחנו אוהבים, כדי שכולם ישמעו. כחלק ממגמת השתלטות תרבות הקריוקי על המרחב הציבורי של כולנו, נראה שעם מיקרופון או בלעדיו, לכל אירוע חברתי שקורה מחוץ לבית תמיד תתלווה מוזיקה. שוב, זה יכול להיות בטיול בחיק הטבע עם המשפחה, בקומזיץ על הים עם אהובה או בטיול ספורט אתגרי עם חברות מהצבא. מה שבטוח הוא שבנוסף לאיכות סאונד טובה, כדאי גם לקבל מוצר שיחזיק מעמד בטלטלות, נפילות, מסעות ותחת מים. המוצרים החדשים מבית lansing ALTEC הם בדיוק מה שחיפשנו כשיצאנו לים עם הילדים ומצעד שירי עוזי חיטמן. רמקול האולטרה אומני ג'קט הוא חתיכת סוס עבודה עם סוללה שיכולה להחזיק עד 60 שעות של האזנה למוזיקה, חצובה אדירה שמתאימה לכל כלי רכב, טווח בלוטות' שמגיע עד 30 מטר, חיבור NFC, אטימות גבוהה למים ובעיקר יכולת לשרוד נפילות ומכות, מים וחול, ותאמינו לנו שניסינו. חובבי ומביני הסאונד ציינו מיד את איכות הקול של הרמקולים הנהדרים האלה, ויחד עם החצובה החמודה והאפשרות שלו להתחבר לכל אנדרואיד, אייפון או טאבלט, יש כאן מוצר ששווה את השקעה. אם אתם פחות בקטע של מוזיקה להמונים ומעדיפים ליהנות לבדכם מהשירים שמעצבים את אישיותכם, אלטק מציעים גם זוג אוזניות נהדרות שמנתקות אתכם לחלוטין מהמקום בו אתם נמצאים. גם כאן המוצר שומר על איכות סאונד סופר גבוהה ונקייה, הוא מעוצב בנוחות ואלגנטיות, עובד על בלוטות' שמחזיק עד 10 מטרים, עם סוללה שתספיק ל-10 שעות נגינה, מיקרופון דיבורית, ובעיקר אופציית טאץ' מעולה שתעזור לכם לעבור בין שירים או ללחוץ על PAUSE כשמישהו פונה אליכם ברכבת, והכל בעזרת טפיחה על האוזניות עצמן. בקיצור – חוויה איכותית של סאונד. שני המוצרים מגיעים עם אחריות לשנה – ואם חלילה משהו קרה לאחד מהם, אין תיקונים או המתנה, אלא החלפה אוטומטית למוצר חדש. אהבנו מאוד. צילום: יחצ מתאים ל: חובבי מוזיקה, חובבי אקסטרים, הורים, אנשים עם "ידי חמאה" וכל מי שמעריך סאונד איכותי וניידות.

מחיר: 849 שקל לאוזניות בלוטות' Nick Jonas ANC

1,099 שקל לרמקול OmniJacket Ultra

