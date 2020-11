עם כל הקללות והרעות שהביאה הקורונה, נפלו עלינו גם כמה ברכות, ואחת מהן - לפחות בגזרה שלנו - היא הצורך והעיסוק הגובר של ילדיי ביצירה – גם כפעילות כיפית להעביר איתה זמן וגם ככלי לריפוי הנפש. לכן כשנודע לנו שחנות האונליין של מרכז האמנות סטודיו צ'רקוב מתרחבת, גם לבנו התרחב. לסטודיו, שמעביר בימים שפויים סדנאות אמנות לכל הגילים, יש גם אתר ללימודי פיסול, ציור ורישום וגם חנות אינטרנטית לרכישת ציד אומנות.

המקום נפתח בשנת 2004 על ידי אלכסנדר צ'רקוב - הוא משמש כראש הסטודיו, אמן ופסל, סופי בתו מורה ומטפלת באמצעות אמנות – והשניים מעבירים חוגים במקום. "אנחנו רואים באמנות את המפתח ליצירת הווה צבעוני ומגוון, הכולל גם את השחור וגם את הלבן, והרבה גוונים של רגש, מחשבה ודמיון", הם מתארים את פועלם. "אנחנו מאמינים שהדלת לעולם האמנות פתוחה לכולם, ללא קשר לגיל או ניסיון. אמנות היא שפה אוניברסלית, וכולם יכולים ללמוד להשתמש בה".

האתר המחודש של הסטודיו הוא חגיגה של צבע וחומר, ויש בו מבחר ערכות וחומרי יצירה המתאימים לילדים ולמבוגרים, למתקדמים ולמתחילים. אנחנו התנסינו בערכה של צבעי גואש, והילדים התמלאו התרגשות כשראו אותה ומיהרו לפרוש את כל הצבעים על השולחן. הערכה כוללת מבחר יוצא מן הכלל של שלל צבעים, חלקם זוהרים, וכן פנס אולטרה סגול, מכחולים, בדי קנבס וכן ציור.

עם צבעי הגואש ניתן לצייר על נייר וגם לצבוע פסלי חמר, תבליטי גבס ופסלי עיסת נייר. את הצבעים הזוהרים אפשר להאיר בחושך בפנס האולטרה סגול ולהתרשם מהאפקטים. מומלץ להשתמש בפלטה, למלא בצבעים הרצויים לציור ולערבב לגוונים הרצויים בגומחות. אפשר גם לקחת צבע ישירות מהצנצנות, אבל חשוב לנקות היטב את המכחולים בין צבע לצבע.

צבעי גואש מתייבשים מהר יחסית, דבר שמאפשר לצייר בשכבות, למשל להתחיל מצבעי בסיס עבור הרקע ולאחר שהשכבה הראשונה מתייבשת להוסיף דמויות ואובייקטים לציור. לאחר שהשכבה השנייה מתייבשת כדאי לעבור לציור פרטים קטנים ודיוקים. ניתן להשתמש בספוג ליצירת טקסטורות שונות, למשל עננים עם גואש לבן על רקע שמים כחולים. בסיום העבודה על הציור, לאחר שהצבע מתייבש, מומלץ לרסס בספריי לכה לאפקט צבע עשיר. אפשר גם סתם לצבוע מנדלה ולהביט בה זוהרת בחושך עם הפנס.

השבוע נפתח שוב הסטודיו לשיעורים פרונטליים בקבוצות קטנות. מוזמנים להתעדכן באתר. ערכת צבעי גואש: 179 שקל, באתר

ברכה 2: דור של מנביטים

מי שלא קנה עציץ חדש או נמנע מהריגת אחד בשנה האחרונה - שיקום. ימי המגפה עוררו בנו רצון להפוך את הבית למקום נעים יותר, ואחת הדרכים הזמינות והקלות לעשות זאת היא באמצעות טיפוח צמחים ועציצים בקן הפרטי. אני זוכרת איך בילדותי הייתה אמי מכינה מגש מלא עדשים להנבטה - סמל לצמיחה והתחדשות כמנהג חג האביב הנחגג באיראן מולדתה. למראה הקטנייה הצומחת עד שכל המגש מתכסה מרבד דשא ירוק ומכניס הביתה פיסת טבע, היינו מתמלאים בהתרגשות וסקרנות.

החברות דורית וחן, שתיהן מעצבות תעשייתיות, זיהו את הצורך המתגבר בחיבור לשורשים ועיצבו כלי זכוכית המיועדים להנבטות וצמחים שונים. לקולקציית הכלים המקסימה, העשויה בעבודת יד, הן קראו "שחייה חופשית", כי היא מאפשרת לצפות בתהליך הצמיחה, מהתפתחות השורשים ועד לצמיחת העלים – מופע חי בחלל הביתי.

הכלים עוצבו בהשראת הצמחים: דגם "דנמרק" מתאים לגידול אבוקדו והוא גבוה וכולל מקום מיוחד לגלעין. דגם "דונאט", שגם הוא מתאים לאבוקדו, מעניק תחושה של ציפה. הכלי מתיישב על כל כוס ושומר על הצמח מעל המים בעוד השורשים שוחים להנאתם. דגם "וואו", הכולל שלושה גדלים, הוא צר וגבוה ומתאים לצמחים בעלי עלים עם נוכחות כמו פוטוס פילאה ושאר שרכים. כלי "הורשה" מאפשר לצמחים לנוח על שפתו הרחבה, מתאים לגידול סוקולנטים וצמחים שזקוקים לתמיכה.



115-445 שקל, הזמנות בעמוד האינסטגרם

"שחייה חופשית"- סדרת כלי זכוכית בעבודת יד | צילום: one two tree החל מ-115 שקלים | צילום: one two tree צילום: one two tree



זמן לשתות תה. וכמה שיותר

מחפשים מתנה מנחמת וסופר שימושית בעונה הקרירה לשלוח לאנשים שאוהבים? הציצו ב- T-LAB- מעבדת התה החדשה שהשיקו בוויסוצקי ובה חנות אונליין של מארזי תה מפנקים ואיכותיים לנפש ולבית. בין המוצרים אפשר למצוא קומקומי תה זוגיים וכוסות תה קטנות ומפנקות מזכוכית, שקיות (המכונות פאוצ'ים) של חליטות תה שוות כמו תפרחת יסמין, ארל גרי מסורתי, פירות יער ועוד, מחברות מעוצבות, מארזי שוקולד של גודייבה ועוד גודיס שישמחו כל אחד. המארזים מגיעים בקופסה מושקעת ומרשימה והמחירים נוחים ושווים את ההשקעה.

99-345 שקל למארז, באתר

קומקום, 4 כוסות, שני מארזי תה בתפזורת, שוקולד ומחברת מעוצבץ מארזי התה של ויסוצקי | צילום: אפרת בלוססקי

איך אתם מעדיפים את התה שלכם: בספל או בכוס?

כי אם התשובה היא בספל, כדאי שתכירו את הספלים המושלמים של הקרמיקאית ובתה בת ה-17 שניצלו את ימי הקורונה לטובת שיתוף פעולה מקסים. איילת סמבירא אמנית ומורה לקרמיקה וכדרות ובתה המתבגרת עפרי השיקו קולקציה של כלי פורצלן מאוירים בהשראת הטבע והגוף הנשי. איילת הכינה את הספלים בסטודיו שלה בכפר מלל ועפרי ציירה עליהם בטכניקה של ציור עם מכחול עדין, צבע קרמימה שחור וגלזורה שקופה מבריקה. מחיר ספל נע בין 100-120 שקלים, תלוי בגודל וניתן להכניסו למדיח. ניתן להזמין כל כלי ואיור שתחפצו בו בהזמנה מיוחדת. להשיג בסטודיו של איילת בכפר מלל, רחוב הזית 16 ובאתר

ריקוד הקנקן: ואזה שלא צריכה תירוצים

אם אתם מאלו שמחזירים את הוואזה לארון בכל פעם כשהפרחים נובלים, אנחנו פה בשביל לעזור לכם. שימו לב, כל אחד צריך בבית לפחות קנקן אחד יפה להסתכל עליו, וזה בכלל לא משנה מה יש בתוכו. כל בית צריך להתהדר בוואזה יפה שמחזיקה פאסון ומכניסה לבית סטייל, וכשהיא מתמלאת במים ובפרחים היא כמו אישה יפה שעולה על שמלה ועקבים. לכן גם כל מותג לבית שמכבד את עצמו מתהדר בשלל אגרטלים מעוצבים - מזכוכית, קרמיקה או חרס שקוף או צבעוני.

בחנות האונליין של המותג KUMI מצאנו סדרות אגרטלי קרמיקה מעוצבים בייבוא אישי שאי אפשר וגם לא צריך להתעלם מהם. האגרטלים מגיעים בשלל צורות וקימורים ובגדלים שונים, עשויים קרמיקה עדינה ואיכותית וצבועים בעבודת יד. סדרת Courve מעוצבת בקווים עגולים בהשראת קימורי הגוף הנשיים בצבעי פסטל משגעים של ורוד בייבי, תכלת ים, מנטה וצהוב חרדלי. , סדרת Petals מעוצבת בהשראת עלי כותרת בגוני אדמה מחממים.

אגרטלי קרמיקה רומנטיים של המותג kumi | צילום: יחצ

החל ב-109 שקלים | צילום: יחצ צילום: יחצ

109-329 שקל, באתר - בין התאריכים 27-30 בנובמבר יערכו הנחות של 20 עד 70 אחוז על כל המוצרים בחנות

זה היה בסוף הקיץ: התכשיטים הסודיים של החוף

בימי השרב של סוף הקיץ פגשנו אישה מרשימה ומאירת פנים בחוף הים בטנטורה. היא אספה אבנים מהחול והכינה שרשראות לכל מי שביקש יפה. גם אני ביקשתי יפה וקיבלתי שרשרת עם צדף בוהק בלבן, ואיך שענדתי אותה הרגשתי את השקט של הים וגם חסינה יותר מהדחה בתקופה המטורללת הזו של העולם.

דליה ישראלי, מעצבת תכשיטים ממודיעין עיצבה סדרה של שרשרות מופלאות ומקוריות וקראה לה "התכשיטים הסודיים של סוף הקיץ" – הן עשויות מאבנים מיוחדות שאספה בחופי מכמורת ושילבה עם שרשרות מעור, טבעות זהב ושרשרות חרוזים. כל שרשרת ייחודית ושונה בדרכה, ולכל אחת חיבור לטבע, לים ולאדמה. ואם מצאתם פעם אבן או צדף וחשבתם לעשות ממנה משהו מיוחד, אתם מוזמנים להביא לדליה והיא תכין לכם תכשיט חד פעמי. כל מה שאתם צריכים זה רק לבקש יפה.

שרשרת אבן על חוט מעור – 250 שקל; שרשרת עם אבן תלויה על טבעת זהב – 500 שקל; שרשרת זהב עם אבן תלויה על טבעת – 950 שקל, להשיג באתר וגם באינסטגרם

אבנים טובות. התכשיטים של סוף הקיץ | צילום: דליה ישראלי אבן על חוט עור - 250 שקלים | צילום: דליה ישראלי

