גם אנחנו כבר התעייפנו מרוב ארגונים, סידורים ונקיונות אביביים, לכן שמחנו במיוחד שמעכשיו לפחות לא נצטרך לקפל את הסדינים, ובואו נודה - זו מטלה מאוד מעיקה. כדי להעסיק את הילדים בחול המועד מצאנו שידה שמתפקדת כבסיס אטרקטיבי ודינמי לקוביות לגו וספל עם עיטור חד קרן שרק מחכה שתלבישו אותו בבגדי חג. וגם - מכסה שימנע מכוס הקפה הרותח שלכם להישפך ועט שכותב ומצייר בכל צבע שתרצו.

מחיר: מ-95 שקל לסדין למיטת יחיד, מ-120 שקל לסדין למיטה זוגית, להשיג: כאן

אף אחד לא מחבב באופן מיוחד את מטלת כיבוס המצעים, אבל המשימה המתישה ביותר היא כנראה קיפול הסדינים. כעת נמצא הפתרון האולטימטיבי לכל מי שנאבק עם קיפול הסדינים ולא מצליח לארגנם בצורה אסתטית בארון. ה-Squasheet נראה כמו סדין רגיל, אך מחוברת אליו ציפית קטנה שאליה תוכלו להכניס את בד הסדין ולארגנו באופן מסודר בארון. תוכלו גם להשתמש באוסף הסדינים שלכם ככריות נוי על המיטה או בפינת הרביצה, וכשהסדין פרוס על המיטה תוכלו לנצל את הציפית ככיס הצדדי ולהניח בו את השלט של הטלוויזיה, הטלפון ואביזרים נוספים שאתם זקוקים להם בהישג יד.

צילום: kickstarter.com

מחיר: מ-46 שקל, להשיג: כאן

אחרי שבתו הצעירה נכוותה מספל קפה רותח שנשפך, החליט סטיבן ג'ונס למצוא פתרון בטיחותי שימנע מקרים כאלו בעתיד. התוצאה היא ה-Ulid - מכסה פלסטיק אוניברסלי שמתאים למגוון רחב של ספלים, ומונע מהמשקה החם להישפך על השולחן, המקלדת, הלפטופ, הרצפה וגם עליכם. המכסה עשוי מחומר גמיש ומעליו פיה לשתייה, בדומה לכוסות טייק אווי.

