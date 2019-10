אוקטובר 2019 היה חודש מוצלח למעצב העל וירג'יל אבלו. בתחילת החודש נחשפה השמלה המרהיבה שהוא עיצב להיילי בולדווין למסיבת נישואיה (בפעם השנייה) לג'סטין ביבר, עם הכיתוב Till Death Do Us Part על השובל הארוך. ועכשיו, בסוף החודש, מושקת קולקציית הקפסולה שעיצב לאיקאה. עוד בערוץ עיצוב הבית: >> לכל הכתבות בערוץ living >> ת"א: השותפים ריהטו את הדירה בלי להוציא שקל >> תתפנקו: מצאנו את הטרנד המושלם לחורף אבלו, אדריכל בהכשרתו, הוא בעל מותג האופנה OFF WHITE והארט דירקטור של בית האופנה לואי ויטון, והוא גם די.ג'יי, מפיק וחבר ותיק של קניה וסט. הפריטים שהוא יוצר – בגדים או רהיטים – מתאפיינים בשילוב של אזכורים אמנותיים, השפעות של תרבות רחוב, נגיעות של הומור ושימוש בכיתובים בפונט הייחודי שלו, שהופיע גם על שובל שמלתה של בולדווין. "אני חושב שבמהלך הזמן, תנועות אמנותיות שונות הביאו אותנו לנקודה שבה אמנות היא כבר לא תרבות שנמצאת בחברות סגורות. יש דרך שבה אמנות יכולה לקשר בין אנשים שיותר בקיאים בה ובין אנשים שרק מתחילים להתעניין", הוא אומר. אבלו ופריטים מהקולקציה | צילום: איקאה View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Oct 7, 2019 at 1:48pm PDT לדבריו, שיתוף הפעולה עם איקאה "היה פרויקט העיצוב הכי קפדני שעשיתי. קונספט העיצוב שלי משתלב בעקרונות העיצוב הדמוקרטי של איקאה וברעיון שעיצוב מעולה יכול להגיע להמונים". הקולקציה, הנקראת MARKERAD, כוללת 15 פריטים – מספה ושולחן ועד סט כלי עבודה שטיחים. הפריטים פונקציונליים ומעוצבים באופן קלאסי ומינימליסטי, כנהוג באיקאה, אבל עם הטאץ' הייחודי של אבלו. כך, למשל, לסל הקניות המוכר של איקאה נוספו כיתוב בפונט המוכר של אבלו, במראה יש מעין סדק, לתמונת המונה ליזה נוספה תאורה אחורית ואחד השטיחים מעוצב כקבלה של איקאה. "האתוס של הפרויקט הוא להוסיף איכות אמנותית לאובייקטים", מסביר אבלו. "כמו כשתולים יצירת אמנות על הקיר, איכות אמנותית יכולה לחלחל לחפצים כמו כיסא, שולחן או שטיח. זו הייתה הבעיה הראשונית שהייתי צריך לפתור כשיצרתי את הקולקציה". כיסאות, 545 שקל; שולחן, 1,245 שקל | צילום: איקאה כיסא, 545 שקל | צילום: איקאה ארון עם דלת זכוכית, 795 שקל | צילום: איקאה מיטה (כולל מזרן), 1,240 שקל | צילום: איקאה כיסוי למיטה, 445 שקל | צילום: איקאה ציפית, 39 שקל | צילום: איקאה ארון עם דלת זכוכית, 795 שקל | צילום: איקאה שטיח סיבים ארוכים, 595 שקל | צילום: איקאה שטיח סיבים ארוכים, 595 שקל; ארון עם דלת זכוכית, 795 שקל | צילום: איקאה תמונה עם תאורה אחורית, 345 שקל | צילום: איקאה תמונה עם תאורה אחורית, 345 שקל | צילום: איקאה קהל היעד העיקרי של הקולקציה הוא צעירים, ובתהליך העיצוב ערכו אבלו והנריק מוסט, מנהל הקריאייטיב באיקאה, מחקר נרחב על חיי היומיום של המילניאלס ועל הצרכים שלהם כשהם עוזבים את בית הוריהם ויוצרים לראשונה בית משלהם. לדברי איקאה, הקולקציה "מעודדת אנשים להקים את הבית הראשון שלהם כמשהו שמשקף אותם באופן מובהק". >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק אבלו מספר שהבית הראשון שלו "היה מתוכנן בקפידה ומאוד ריק. אתה מבין שכדי לגרום לחלל לתת הרגשה של בית נדרשת איכות מופשטת. זה לא רק כיסא או הצורה שלו... זה ליצור משהו עם אופי שנותן תחושה שחיים בו. זה האתגר". רכישת רהיטים בתחילת הדרך לא הייתה עניין פשוט, הוא מספר. "זה שילוב של דברים משומשים שקיבלתי, רכישות של דברים חדשים ושמירה על עיניים פקוחות. זה דורש הרבה זמן ונגישות, זה לא קל למצוא דברים שאתה רוצה לחיות איתם". הקולקציה תושק בכל העולם ובישראל ביום חמישי, 31 באוקטובר, ותהיה זמינה בכל חנויות איקאה בארץ סט כלים, 49 שקל | צילום: איקאה שטיח סיבים קצרים, 295 שקל | צילום: איקאה שטיח סיבים קצרים, 295 שקל | צילום: איקאה מראה, 695 שקל | צילום: איקאה שעון קיר, 95 שקל | צילום: איקאה שעון קיר, 95 שקל | צילום: איקאה סל קניות בינוני, 45 שקל; סל קניות גדול, 59 שקל | צילום: איקאה צילום: איקאה סט ציפת יחיד וציפית, 95 שקל | צילום: איקאה צילום: איקאה _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ _OBJ {title}





