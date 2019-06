מה הכי מתחשק לכם לעשות ביום קיץ לוהט ולח, כשהחולצה נדבקת לגוף ואגלי הזיעה מטפטפים לכם על המצח? לנו בדרך כלל מתחשק לקפוץ ראש לבריכה. אבל לא לכזאת של מתנ"סים או קאנטרי שכונתי עם כל העולם וילדיו אלא לבריכה פרטית משלנו, מטר מהמזגן הביתי, המקלחת והמקרר עם השתייה והאבטיח. אבל האם בריכה ביתית היא באמת רק כיף והנאה? הנה כמה מהחלקים הפחות זוהרים של הבריכה הפרטית. המחיר: בריכה יפה ואיכותית, שתחזיק מעמד לאורך שנים, תעלה לכם כ-100 אלף שקל האם תשחו בה כל יום? כנראה שלא. לצורך ההשוואה, כרטיסייה של 10 כניסות לבריכת גורדון בתל אביב עולה 610 שקל. אם החלטתם שההשקעה משתלמת, החליטו מראש מה מטרת הבריכה (לאימוני שחייה או לשכשוך? בשביל הילדים או שבכלל מדובר בבריכה טיפולית?). תכננו את הבריכה בהתאם, כי קשה לבצע שינויים בבריכה בנויה וחבל ושהיא תעמוד בלי שימוש. עוד בערוץ עיצוב הבית: >> לכל הכתבות בערוץ living >> הבית החדש והמטורף של ג'ף בזוס >> עברה מבית של 300 מ"ר לדירת קבלן של 120 מ"ר הבירוקרטיה: אם לא מדובר בבריכה עילית שאפשר לפרק, תצטרכו אישור. הביאו בחשבון שהוצאת אישורים לוקחת זמן, ממספר חודשים ועד שנתיים - תלוי במורכבות הפרויקט ובמועצה המקומית. בין הפרמטרים שנבחנים לצורך הוצאת האישור: ייעוד, עומק מקסימלי, דרכי סינון וחיטוי המים, גידור ובטיחות והמרחק מגבולות המגרש הנתון. במקרים רבים תידרש חוות דעתו של מהנדס מומחה בתחום האינסטלציה ובמקרים מסוימים גם אישור של המשרד להגנת הסביבה, משטרה ומכבי האש. צילום: shutterstock / zstock השכנים: התנגדויות השכנים יכולות לעכב את קבלת האישורים, וגם אם לא – הבריכה עלולה להיות גורם למאבקים וסכסוכים בלתי פוסקים. השטח: בריכה ביתית תופסת לא מעט מקום, הרבה יותר ממה שנדמה לכם. אם אתם אוהבים לטפח גינה או לארח בחוץ או שהילדים אוהבים לשחק בחצר – יכול להיות שלא יישאר לכך מקום. View this post on Instagram A post shared by Backyards of Key West (@backyardsofkeywest) on May 25, 2019 at 5:43am PDT הבטיחות: מדובר בדאגה מתמדת, בעיקר אם יש ילדים קטנים בבית. זכרו שגם כשהבריכה ריקה אפשר ליפול לתוכה ולהיפצע. דאגו להתקין סידורי בטיחות מתאימים. התחזוקה: מים עומדים הם מקום אידיאלי להתרבות יתושים וחיידקים מסוכנים, ובריכה שלא מתוחזקת כראוי יכולה לגרום לשלשולים, דלקות אוזניים, פריחות, מחלות נשימה ועוד. לכן צריך לחטא את המים לעתים קרובות (פעמיים-שלוש בשבוע) ולבדוק את איכותם. בנוסף, צריך להקפיד לנקות את המים עם רובוט או בעזרת רשת. קחו בחשבון שככל שהבריכה גדולה יותר, נדרשת יותר עבודת תחזוקה והיא תעלה לכם יותר כסף (או שתצטרכו להשקיע בכך יותר זמן). צילום: shutterstock / stock_SK הביטוח: אתם צריכים לדאוג לביטוח ומכיוון שאתם אחראים על כל מי שמגיע להשתכשך אצלכם בבריכה, עליכם לקיים את כל אחד מהתנאים החריגים בפוליסה להקפיד עליהם באופן שוטף (דוגמאות? ילדים עד גיל 10 יכולים להשתמש בבריכה רק בנוכחות מבוגר, והבריכה צריכה להיות מכוסה ביריעה מתאימה כשאינה בשימוש). שימו לב שביטוח צד ג' של הדירה לרוב אינו מכסה את בריכת השחייה ויש להוסיף הרחבה. View this post on Instagram A post shared by FELICIA A Doring, PA (@lux_miamirealestate) on Jun 6, 2019 at 6:23am PDT החשבונות: אחרי הוצאות הבנייה, התחזוקה והביטוח, אל תשכחו שמילוי הבריכה והפעלת המכשור הנלווה יגרמו לעלייה בחשבונות החשמל והמים שלכם. הסביבה: כשאתם משתמשים ביותר מים וחשמל, אתם פוגעים לא רק בחשבון הבנק שלכם אלא גם בסביבה. צילום: shutterstock / Stelmakh Oxana הגנה מהשמש: השמש גורמת נזק לא רק לעור הפנים אלא לכל דבר שהוא לא אבן, ולכן אתם צריכים גם לדאוג להגנה על הבריכה. >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק אין מנוחה: חשבתם שבחורף תוכלו לנוח מתחזוקת הבריכה? טעיתם. הקפידו לוודא שאין מים עומדים בצנרת ובפילטרים והקפידו על תחזוקה מתאימה, למשל ניקוז מי הגשמים. צילום: shutterstock / Artazum דמי ביטול: אם יימאס לכם מהבריכה, תצטרכו להשקיע זמן וכסף כדי לפרק אותה, אחרת יצטברו מים והשטח יהפוך לבוצי ולמרבץ יתושים וחיידקים. ואל תשכחו: כשאנשים ישמעו שיש לכם בריכה, הם יקפצו לביקור לעיתים תכופות יותר. אם אתם לא אוהבים לארח, החרישו את הבשורה (ביי ביי לתמונות באינסטוש). אם אתם אוהבים אורחים, תצטרכו להוציא כסף גם על אוכל ושתייה כי הם עומדים להתנחל אצלכם מהבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה. {title}





