קבוצות פייסבוק הן מקור מצוין לטיפים לניקוי הבית. הפעם מספר "הדיילי מייל" על טיפ שגולשת מאוסטרליה שיתפה בקבוצה Mums Who Clean: היא שופכת לדלי מלא במים חמים פקק של מרכך כביסה, ומנקה בתמיסה את הקירות.

"קראתי שהרבה אנשים מנקים את הקירות עם מרכך כביסה כדי שיפיצו ריח טוב", היא כתבה. "ניסיתי והתמכרתי. הקירות נראים מעולה והריח נפלא. זה כמו להיכנס לשדה ורדים".

גולשת נוספת סיפרה שהיא משתמשת באותו חומר, וגם פרסמה תמונות של דלת "שלא נוקתה כמו שצריך מאז שצבענו את הבית לפני שש שנים" – לפני הניקיון ואחריו. "השתמשתי במרכך כביסה, מברשת קשה ומעט מים בדלי. קרצפתי היטב, ניגבתי בסמרטוט לח וחזרתי על התהליך".

לפני כמה חודשים חברת שירותי ניקיון המליצה לשפוך פקק מלא במרכך כביסה למכל ההדחה של השירותים כדי למנוע ריח רע, אף כי גולשים רבים הזהירו שהחומר עלול לפגוע בצנרת ולגרום לסתימות. גם כשמכבסים לא תמיד כדאי להוסיף מרכך כביסה.

מומחים מזהירים שהחומר עלול לפגוע בספיגה של מגבות ושל בגדי ספורט וכן להזיק לבגדים מחומרים חסיני אש, פריטים חסינים למים ואריגים סינתטיים כמו פוליאסטר או כאלה המכילים אלסטן או ניילון (למשל סקיני ג'ינס וגרבונים).