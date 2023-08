בכל מה שקשור למטלות הבית, העולם נחלק בין אלה שמתעבים מטלה מסוימת לאלה שמתענגים עליה. אתם יכולים להיות טיפוסים של ספונג'ה לצלילי מוזיקה מקפיצה, סידור סכו"ם במדיח כמו למסדר צבאי, או שאולי הכיף שלכם הוא בכלל להזיז רהיטים כדי לשאוב מאחורה. אם נתמקד רגע בתחום הכביסה – ללא ספק פעילות מרכזית בבית, אם אתם משתייכים לאסכולת האנשים שמיון וקיפול פריטים גורם להם לגירוד בכל הגוף, הנה טיפ שבוודאי תשמחו לאמץ.

>> חמודים: זה מה שמילה ואש עשו לילה אחד בבית שלהם

>> תעלומה: חזר הביתה ומצא את זה בכיור שלו

ברוב הבתים בהם מתגוררות משפחות עם ילדים, ערמות הבגדים הנקיים נערמות בכל מיני פינות ברחבי הבית, אורבות ומשוועות לקצת תשומת לב. פוסטר רוז, יוצרת טיקטוק אוסטרלית ואמא לשניים, שיתפה סרטון שמדגים את השיטה שלה לטיפול בכביסה נקייה של שני בניה, אלייז'ה וזאק. העיקרון: סלסילה במקום קיפול. היא מיקמה זו לצד זו שתי שידות מדפים על גלגלים בסמוך למכונה ולמייבש, ועל כל מדף הניחה סלסילת פלסטיק בגודל בינוני - סה"כ 10 סלסילות, 5 לכל ילד. על כל סלסילה הדביקה תווית שעליה כתוב איזה פריטים אמורים להיות בתוכה: חולצות, גרביים, בגדי בי"ס וכו'. כך, לאחר שהפריטים נקיים ויבשים, הם מועברים ללא מאמץ לסלסילות המיועדות – ושום קיפול לא מעורב בתהליך, רק מיון בסיסי. את מתקן הסלסילות רצוי למקם ליד המכונה והמייבש, או בחדרי הילדים, אבל הוא יהיה יעיל בכל פיסת נדל"ן פנויה בבית – הרי לא לכולנו יש מקום לחדר כביסה.

האמת היא שגם אם אתם משתייכים לחסידי מארי קונדו ופועלה, וקיפול כביסה זו דווקא פעילות מדיטטיבית עבורכם, השיטה של פוסטר יכולה לחסוך מכם את כאב הלב למראה המדפים המבולגנים בארון הבגדים של הילדים. כן, איפה שהנחתם את הפריטים הנקיים והמקופלים לתפארת ואחרי כמה דקות כבר לא נותר זכר לקיפול היפה והמדויק שלהם. צילום: ZacCappsImages, SHUTTERSTOCK

התגובות לסרטון היו מפרגנות וגולשות רבות הכריזו שיאמצו את השיטה גם בביתן. היו כמה שהביעו דאגה על כך שהפריטים נשארים מקומטים בסלסילות, ועל כך ענתה פוסטר שמדובר בבגדי פעוטות ולא אכפת לה בכלל שיהיו מקומטים. מגיבה אחרת הציעה ללמד את הילדים לקפל בעצמם את הבגדים, וכך להרוויח גם ערך חינוכי. צילום: חשבון הטיקטוק fosterrosee@

עדיין באוסטרליה, הקומיקאי כריסטיאן הול רכש לתומו ברשת לוח לקיפול כביסה, ולא העלה על דעתו כמה אושר יביא לו המוצר הזה (או שהוא יביא יותר מ-10 מיליון צופים לסרטון שלו). מדובר באביזר זול ופשוט שאפשר לקנות בחנויות לכלי בית, ואם אפשר להסתמך על החוויה של הול, מדובר לא רק בפתרון יעיל לקיפול זריז אלא לבילוי של ממש.

When I bought this shirt folder I didn’t realise how much joy it was going to bring me! pic.twitter.com/IaxwZQ3xvN