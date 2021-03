מקלחון זכוכית הוא מרכיב נפוץ בחדרי רחצה – פתרון יעיל שגם מונע מהמים להרטיב את כל החלל וגם לא חוסם את החלל עם מחיצה אטומה. אבל יש לו גם חסרון: משטח הזכוכית מאבד הברק מהר מאוד בגלל משקעי אבנית וסבון, וגורם לחלל כולו להיראות מוזנח ולא מזמין. מה לעשות? השאלה עלתה בקבוצת פייסבוק ולכמה מהמשתתפות היו רעיונות ששווה לאמץ.

אחת המשתתפות סיפרה שהיא משתמשת במגב קטן, ובסוף כל מקלחת מורידה את המים מהמקלחון. "אנחנו עושים את זה 10 שנים והזכוכית כמו חדשה", היא כתבה. "מגב אחרי כל שימוש במקלחת. זה חוסך זמן רב בניקיון", הסכימה משתתפת נוספת. עוד משתתפת בדיון כתבה שהיא מנגבת את הזכוכית במטלית נקייה אחרי המקלחת האחרונה בכל יום. לדבריה, זו הדרך היחידה למנוע את הצטברות המשקעים.

קסי סטיבנס, מנקה ובעלת עסק לשירותי ניקיון מאוסטרליה, ממליצה להחזיק במקלחת מכל עם סבון כלים שכולל ספוג (אפשר לקנות בחנויות לחומרי ניקוי או בעלי אקספרס במחיר דולרים בודדים. למשל כאן), ולהקפיד לנקות בעזרתו את המקלחון. אחרי הסבון היא שוטפת את המקלחון במים.

ג'ני, מעצבת ואם לארבעה, משתמשת באותה שיטה אבל ממלאת את המכל בכמויות שוות של חומץ וסבון כלים נוזלי. לדבריה, אחרי כל רחצה היא מנקה את האמבטיה או המקלחון בתמיסה ומורידה אותה עם מגב קטן.

עוד שיטות לניקוי המקלחון

התיזו על מקלחון רטוב קרם ניקוי רב תכליתי, עטפו את היד בשקית פלסטיק לכריכים ונקו באמצעותה את הזכוכית. אחר כך שטפו במים.

גם שמפו לשיער יכול לשמש לניקוי כתמי מים מהמקלחון. "אני משתמשת בזה בכל שבוע כדי לנקות כתמי מים, ואז מייבשת עם מגבת. המקלחון נראה חדש כמו ביום שקנינו אותו", כתבה גולשת.

כדי למנוע הצטברות משקעי סבון על הזכוכית מרחו אותה משני הצדדים בשמן תינוקות.