בחדר הרחצה יש לא מעט משטחים וחפצים שמאתגר לנקות אותם, והחום והלחות בחלל גורמים לכך שכמעט בכל נקודה עלולה להפוך למצע לעובש. כך שחשוב מאוד להקפיד על ניקוי חדר הרחצה, אבל קסי סטיבנס, מנקה ובעלת עסק לשירותי ניקיון מאוסטרליה, טוענת שיש חלקים שכבר אי אפשר לנקות וצריך להחליף, ונותנת שלוש דוגמאות.

>> איתי תורג'מן עבר עם החברה לדירה משגעת

הדוגמה הראשונה היא איטום סיליקון עם עובש. אמנם מצאנו לא מעט שיטות לניקוי הסיליקון, אבל לדברי סטיבנס, עם נכנסה לחות לאיטום הוא כבר לא יעיל ועדיף להחליפו. גם במקרה של מקלחון זכוכית שאיבד משקיפותו ויש עליו מעין ערפל, היא אומרת, מדובר בחדירה של לחות ולא בכתם שאפשר לנקות.

הדבר השלישי שסטיבנס מציינת הוא הרובה שבין האריחים. גם במקרה זה יש שיטות שונות לניקוי הרובה, אבל סטיבנס אומרת שאם הרובה נראית אכולה – אין טעם לנסות לנקות אותה אלא צריך לחדש אותה. "אני מנקה מקצועית, לא קוסמת", אומרת סטיבנס בסרטון שצבר 168 אלף צפיות.

>> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק

>> הירשמו לניוזלטר של living

ומה צריך לנקות?

בסרטונים אחרים סטיבנס מציגה דווקא את הדברים שאנחנו שוכחים לנקות, אבל צריכים. למשל, מסילת הפלסטיק בתחתית דלת המקלחון. לדבריה, המסילה יורדת בקלות ואז אפשר לקרצף אותה או להשרות בחומר ניקוי. אם אתם לא מצליחים לנקות, סטיבנס ממליצה להחליף.

היא מזכירה לנקות גם את מברשת האסלה ואת הכלי שלה, ואומרת: "צריך לנקות את המברשות בתדירות שבה מנקים את השירותים – ואני מקווה שאתם מנקים את השירותים לעתים קרובות".

סטיבנס ממליצה להחזיק במקלחת מכל עם סבון כלים שכולל ספוג (אפשר לקנות בחנויות לחומרי ניקוי או בעלי אקספרס במחיר דולרים בודדים. למשל כאן), ולהקפיד לנקות בעזרתו את המקלחון. אחרי הסבון היא שוטפת את המקלחון במים.

@thebigcleanco Making cleaning convenient means you’ll do it more often (and that way - it becomes easier) ‍♀️ ♬ original sound - The Big Clean Co