זה לא סוד ששנת 2020 הייתה כמעט קטלנית לענף התיירות והמלונאות. מלונות וריזורטים רבים נותרו סגורים לגמרי במשך חודשים ארוכים, חלקם אף נסגרו לצמיתות או צמצמו מאוד את פעילותם. אבל לאחר פיתוח החיסונים לקורונה והתחלת חיסון האוכלוסייה במדינות שונות, כולל ישראל כמובן, אפשר לחוש אופטימיות זהירה לגבי 2021 - בענף המלונאות ובכלל. אז בואו נתחיל את השנה החדשה בלשטוף את העיניים במלונות שאמורים להיפתח במהלכה, כולל נציגות ישראלית.

Six Senses שחרות, ישראל

כן, גם בארץ ייפתח מלון של רשת Six Senses היוקרתית והבינלאומית, וזה יקרה ביוני 2021. המלון ממוקם בנגב, עוצב כך שישתלב בנוף המדבר, מתחפר בתוך צוק מרשים, ומתאחד איתו, עד כמה שאפשר. שטחו כ-190 דונם ויהיו בו 65 חדרי אירוח, בריכות, ספא מפואר, חוות גמלים, מרכז פעילויות מדברי ועוד אטרקציות. מלון שחרות | צילום: אסף פינצו'ק מלון שחרות | צילום: אסף פינצו'ק

Pendry וסט הוליווד, ארצות הברית

מלון פנדרי השלישי וספינת הדגל של המותג, פנדרי וסט הוליווד, עדיין בשלבי בנייה אבל כבר אפשר להתרשם מהגלאם ההוליוודי שהוא יציע לאורחיו. המלון ממוקם בלב שדרות סנסט בלוס אנג'לס, יהיו בו 149 חדרים יוקרתיים ועוד 40 דירות יוקרה לדיירי קבע. הבעלים מתגאים בעיצוב זוהר של המעצב מרטין ברודניצקי, שקיבל השראה מההיסטוריה הקולנועית העשירה בעיר. כאן תוכלו לחוות את תקופת הזוהר של הוליווד עם גימורים עשירים וצבעים עזים המוסיפים קורטוב של דרמה. השף-סלב האהוב על השחקנים וולפגנג פאק יעמוד בראש המסעדות של המלון, הכוללות מסעדה על הגג, ביסטרו ובר בלובי. הפתיחה צפויה בינואר 2021, ממש אוטוטו.

Xigera Safari Lodge, בוטסואנה

הרצון להתחבר לטבע ולצאת למרחבים בהחלט הולמים את מועד הפתיחה של Xigera Safari Lodge. בדלתא Okavango בבוצואנה מוקם לודג' ספארי חדש, שלא יהיה דומה לשום דבר אחר באזור הפראי הזה. רשת מלונות Red Carnation יציגו לראשונה את לודג' בן 12 סוויטות שעיצבו טוני טולמן, פיליפ פורי ואנטון דה קוק, ששיתפו פעולה עם גלריית Guild Gallery בקייפטאון בכדי ליצור "גלריה חיה" של יצירות של אמנים אפריקאים צעירים ומבטיחים בהזמנה מיוחדת עבור המלון המפנק הנטוע בספארי. הפתיחה צפויה בינואר 2021 וריחוק חברתי כבר כלול במחיר. Xigera Safari Lodge | צילום: Xigera Xigera Safari Lodge | צילום: Xigera Xigera Safari Lodge | צילום: Xigera Xigera Safari Lodge | צילום: Xigera Xigera Safari Lodge | צילום: Xigera

One&Only Portonovi, מונטנגרו

אתר נופש חדש של מותג היוקרה One & Only - הראשון באירופה – צפוי להיפתח במונטנגרו. המטרה היא למשוך את חובבי העיצוב וחובבי המלונות היוקרתיים למדינה, שלא נחשבת יעד תיירות מוביל כרגע. את המקום תכנן ז'אן מישל גאתי, בהשראת הארמונות הוונציאניים שפוזרו לחופי הים האדריאטי ובהתאמה לקהל עכשווי ושוחר עיצוב וסטייל. יהיו בו 113 חדרים וסוויטות, ספא ו-4 מסעדות וברים. הפתיחה צפויה להיות במרס 2021 אחרי שנדחתה מיולי 2020.

Azumi Setoda, יפן

Azumi Setoda, המלון הראשון ברשת של מותג מלונאות חדש בשם Azumi, צפוי להיפתח במרס 2021 באיקוצ'יג'ימה, אי קטן ובו כ-8,000 תושבים. העיצוב מתאפיין באסתטיקה יפנית מאופקת, וקהל היעד כולל מטיילים מודרנים בינלאומיים שרוצים לחוות גם מסורת וגם חדשנות. המבנה עצמו הוא מבנה משפחתי-חקלאי בן 140 שנה שעבר הסבה ועיצוב מחדש עד הפרט האחרון. האדריכל שירו ​​מיורה הופקד על השיפוץ והוא שילב אלמנטים רבים מהאדריכלות היפנית, תוך שהוא מאזן בין בית לבין בית זמני. העיצוב המחודש מתחשב בכיווני אוויר ואור, והבנייה נעשתה בעיקר בעזרת חומרים מקומיים כמו עץ, אבן ואדמה. יש כמובן דגש על אדריכלות הנוף והגנים שבמלון. Azumi Setoda | צילום: Max Houtzager Azumi Setoda | צילום: Tomohiro Sakashita Azumi Setoda | צילום: Tomohiro Sakashita

The Londoner

הייאוש יותר נוח בלונדון? אחרי 2020 כבר לא בטוח. מלון חדש עם השם המחייב The Londoner עתיד להיפתח באפריל 2021 בכיכר לסטר החיננית והוא צפוי להיות מלוטש וטרנדי. האתגר היה ליצור תחושה של מלון בוטיק אף שמדובר במלון ענקי בן 350 חדרים, 6 מסעדות וברים, חנויות, ספא, אולם אירועים ל-864 אורחים ועוד. הקונספט היה מינימליזם עם נגיעה יוקרתית וקהל היעד כולל את תושבי העיר שרוצים להתפנק במרכז, תושבי אנגליה שרוצים לנפוש בבירה וכמובן גם תיירים.

Four Seasons Resort & Residences Napa Valley, ארצות הברית

עדיין בשלב ההדמיות ובהבנייה, הרשת היוקרתית Four Seasons תוקעת יתד באזור הנחשק בארצות הברית – נאפה ואלי בקליפורינה. המלון החדש של המותג יהיה אתר הנופש הראשון והיחיד בתוך יקב פעיל ושוקק. המלון עוצב על ידי ארין מרטין, מעצבת תושבת עמק נאפה, ויהיו בו 85 חדרים הבנויים בטרסות. המלון ממוקם בכרם אורגני, הוא מאופיין בשיק חקלאי-כפרי. השף אריק אנדרסון בעל כוכב מישלן יפתח במקום מסעדה ויפעל בו גם ספא מפנק. יש גם שתי בריכות פתוחות תחת כיפת השמים, אחת מיועדת רק למבוגרים והשנייה למשפחות. הפתיחה צפויה במחצית הראשונה של 2021, אך ימים יגידו אם יהיה אפשר ללגום יין מהיקב לנוף הכרמים בלי לדאוג ממגפה עולמית. Four Seasons Resort & Residences Napa Valley | הדמיה: Four Seasons Resort & Residences Napa Valley Four Seasons Resort & Residences Napa Valley | הדמיה: Four Seasons Resort & Residences Napa Valley Four Seasons Resort & Residences Napa Valley | הדמיה: Four Seasons Resort & Residences Napa Valley Four Seasons Resort & Residences Napa Valley | הדמיה: Four Seasons Resort & Residences Napa Valley

Rosewood São Paulo, ברזיל

מלון רוזווד בסאו פאולו יהיה הראשון של הרשת האמריקאית בדרום אמריקה. את המבנה - מעין במגדל גן אנכי -תכנן אדריכל ז'אן נובל, ואת חללי פנים פיליפ סטארק והאמנים הברזילאים וויק מוניז וסנט קלייר סמין. יהיו במלון 151 חדרים ו-114 סוויטות, ובשטח ישולבו חורשות, קירות ירוקים וריהוט המאופיין במודרניזם טרופי. בין השאר יפעלו במלון האורבני-טרופי 6 מסעדות וברים ספא. הפתיחה צפויה ביוני 2021.

Six Senses New York, ארצות הברית

רשת המלונות היוקרתית Six Senses, המתמקדת בבריאות, מגיעה לעיר שעד לא מזמן נחשבה לעיר שלעולם לא נחה. המלון החדש, המוגדר כ"אתר נופש עירוני" ממוקם במגדל XI המתפתל שתכנן אדריכל ביארק אינגלס העומד בראש סטודיו BIG.

מה יהיה בפנים? עיצוב מרגיע, ספא שיכלול כיפת מדיטציה, בית מרחץ מודרני, מתקני כושר ועוד. המטרה היא כמובן להביא את הרוגע והשלווה למי שנופש בניו יורק בלי לוותר על החוויות שמציעה העיר. הפתיחה צפויה רק בסוף 2021.