אם הנזיפה "נו סופ פור יו!" מעלה בכם נשכחות, אתם זוכרים בדיוק מי ניצח בהתערבות בין ג'רי, ג'ורג', איליין וקריימר ויודעים היטב מהן ארבע המילים הגרועות ביותר בשפה האנגלית (We need to talk) – אולי תשמחו לשלם 3,853 שקלים ללילה כדי לחזור אחורה בזמן ולישון בדירה שנראית כמו הדירה הניו יורקית של ג'רי סיינפלד, כולל קריימר שמתפרץ בדלת.

דירת האירוח הנוסטלגית הזו נמצאת בכלל בסינסינטי, אוהיו, היא נקראת סוויטת About Nothing והיא חלק מבניין דירות בשכונת Pleasant Ridge, שיש בו ארבע יחידות אירוח של Airbnb ברוח סיטקומים מיתולוגיים משנות ה-80 וה-90 ועד לא מזמן. בקומה העליונה בבניין נמצאות הסוויטה של סיינפלד ולצדה דירה ניו יורקית אהובה אחרת בשם Purple Suite של מוניקה מחברים, שכבר זכתה לכמה העתקים בעבר. שתי סוויטות נוספות עתידות להיפתח בקומה התחתונה באפריל הקרוב, בהשראת הסדרות "שיט'ס קריק" ו"בנות הזהב". במהלך העיצוב של סוויטת Purple Suite של מוניקה מחברים | צילום: חשבון האינסטגרם thesitcomsuites

כשרואים את המטבח הקטן קשה לפספס שמדובר בדירה המיתולוגית של סיינפלד, עם הארונות שמאכלסים את קופסאות הקורנפלקס האהובות שלו. מימין לדלת הכניסה האינטרקום שדרכו ג'רי ניהל הרבה שיחות סרק לפני שהסכים לפתוח את הדלת; קירות הדירה צבועים בהתאם ועם עם חיפוי קיר בתחתית, ואופניים תלויים על הקיר ליד פינת העבודה הקטנה שצופה לרחוב.

מתברר שהמארח, שאהב את הסדרה, חשב שיהיה נחמד לעצב אותה כסוג של רפליקה מציאותית לניינטיז: יש בה לא רק קומקום שורק ישן, טלפון חוגה, מקלדת רועשת, ספר שולחנות הקפה של קריימר ווילון אמבטיה לובסטרים שרחוק מכל טרנד עכשווי, אלא גם קירות דמה עם דלתות שנפתחות אבל לא מובילות לשום דבר, למעט לצילום בגודל אמיתי של קריימר, מאיים להתפרץ פנימה. סך הכול עיצוב הגיוני לדירה שמבוססת על סדרה שהקונספט שלה הוא About Nothing. תמונות מההווי של הסדרה תלויות על הקירות, החל מהדיינר האהוב על החבורה ועד לתמונה הבלתי נשכחת של ג'ורג' קוסטנזה שרוע על הספה בעירום חלקי. תאורה צבעונית נסתרת שהוסיף המארח מעל ארונות המטבח נותנת תחושה של סט עם קירות שכביכול לא מתחברים עם התקרה.

מי לא היה רוצה את התמונה הזאת מעל המיטה? ג'ורג' קוסטנזה בשיאו | צילום: צילום מסך מאתר ETSY

מסע השידה של פיבי

את הדירה של מוניקה מזהים מיד בזכות הקירות הסגולים. ארונות המטבח בתכלת וצהוב בננה על רקע קירות בריקים חומים חובקים שולחן אוכל עגול וסביבו מיקס של כיסאות עץ. העתק החלון בסלון "פונה" אל הבניין ממול, במראה טיפוסי למנהטן עם סולמות החירום ומתחת לטלוויזיה אותו מזנון עץ מוכר בסגנון אר-דקו, שמזוהה כ"מזנון פיבי". המארח הסביר בחשבון האינסטגרם thesitcomsuites שהוא חיפש בקפדנות אחר רהיטים ואביזרים דומים למקור, כולל נסיעה הזויה למדי של ארבע וחצי שעות לחווה באילינוי כדי למצוא שידת פיבי מדויקת וסיפור די מדהים (אמ;לק: המוכר של השידה היה נכדו של האדם שעל שמו נקראה הדמות צ'נדלר בינג).

"שתי הסוויטות גורמות לאורחים להרגיש בניו יורק", אמר המארח והבטיח שבסביבה הקרובה אפשר למצוא גם פיצה ועוגיות אופייניות. הגולשים התעניינו אם השכנים קופצים בהפתעה לביקור ולוקחים אוכל בלי לשאול (בדיוק כמו קריימר), ואם צפויה יחידה בהשראת "איך פגשתי את אמא".

שלא כמו בשנות ה-90, בסוויטות האלה תמצאו אינטרנט אלחוטי, טלוויזיה "50 HDTV עם ערוצי נטפליקס, HBO והולו, אבל גם מטבח פעיל עם מיקרוגל, מקרר, אזור עבודה, מזגן, פטיו פרטי או מרפסת וחנייה. כל יחידה מתאימה לארבעה אנשים והבעלים מציע את הבניין כולו להשכרה (כלומר כל 4 הסוויטות) החל מחודש אפריל. מאחר שהוא גר באותה שכונה, הוא גם מבטיח להגיע כשיידרש. אמורה להיפתח באפריל 2023. סוויטת שיט'ס קריק | צילום: חשבון האינסטגרם thesitcomsuites צילום: חשבון האינסטגרם thesitcomsuites