מרוב עצים לא רואים: וילה ענקית מתחבאת בקוסטה ריקה

מרחוק כמעט מפספסים | צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice

הקירות יכולים להפוך לגגונים|צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice

בין העצים, על צלע גבעה ירוקה, שוכנת וילה אטלייה – אחת משלוש וילות שכולל אתר נופש יוקרתי בקרבת עיירת החוף הפופולרית פונטרנס בקוסטה ריקה. במבט מרחוק אפשר כמעט לפספס את המבנה המלבני והמינימליסטי הזה, שגודלו אמנם 326 מ"ר אבל הוא מוסווה היטב בזכות צבעי האדמה והצמחייה על הגג.

הווילה עוצבה על ידי חברת FormaFatal הצ'כית, שמתמחה במבנים מודרניים שמשתלבים בסביבה הטבעית שלהם, אך מה שהנחה אותם לא היה רק מחיקת הגבולות בין הפנים לחוץ אלא גם שמירה על תכנון אדריכלי פשוט וקוים נקיים. הבית, שבנייתו הושלמה בדצמבר האחרון, נועד לשמש את בעליו של אתר הנופש ובני משפחתו. כדי לשמור על פרטיותם, בחלקה האחורי של הווילה אין חלונות.

גם מבנה הבית תוכנן בקפידה: חדרי האחסון, המטבח וחדרי הרחצה ממוקמים לאורך הקיר האחורי. שאר החדרים פתוחים למדי – הגבולות בין הפנים לסביבה נעלמים וכל החלל נראה כמו מרפסת מקורה. מחיצות הזזה קלות יוצרות חללים פרטיים ומשנות את החלל לפי הצורך, וסולם מדרגות מוביל לגג שמשמש כאזור בילוי נוסף למשפחה ואורחים.

בעוד שהקיר האחורי של הבית בנוי מקורות עץ כהות, פנים הבית מתאפיין באווירה חמימה וצבעי טבע ואדמה. כל הרהיטים מלבד הכיסאות בסלון ובפינת האוכל עוצבו ונבנו במיוחד לווילה על ידי יצרנים מקומיים. בנוסף, חלק מהקירות החיצוניים עשויים מלוחות אלומיניום מחוררים שלא מתלהטים בשמש ולא מחלידים. דוגמאות החורים השונות יוצרות משחקים מעניינים של אור וצל בתוך הבית. הלוחות צבועים בצבע של פלדת קורטן ואף ניתנים להרמה, כך שהם למעשה הופכים לגגונים. צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice כל החלל נראה כמו מרפסת מקורה|צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice חלק מהקירות החיצוניים עשויים מלוחות אלומיניום מחוררים שלא מתלהטים בשמש ולא מחלידים|צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice דוגמאות החורים השונות יוצרות משחקים מעניינים של אור וצל בתוך הבית|צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice בחלקה האחורי של הווילה אין חלונות|צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice צילום: Jakub Skokan and Martin Tůma BoysPlayNice תוכנית הווילה|שרטוט: Formafatal

אין ספק שגולת הכותרת של הבית היא מרפסת שאורכה 26 מטר והיא מרחפת מעל צמחייה טרופית עשירה ומשקיפה על האוקיינוס השקט והחוף. כדי להשלים את תחושת החיבור לטבע, נבנתה בווילה אטלייה גם בריכת אינסוף שמתחילה בתוך הבית וממשיכה אל הדק בחוץ, כך שחלקה מקורה וחלקה טובל בשמש החמימה של קוסטה ריקה.