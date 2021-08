למרות הקורונה, גם בקיץ הזה התמלא הפיד בתמונות של משפיעני רשת נופשים באתרים פוטוגניים ברחבי העולם. אחרי שבשבוע שעבר התרשמנו מהחופשה הפוטוגנית של דנה פרידר ביוון, בימים האחרונים אנחנו מתפעחים מהחופשה של הדוגמנית ניבר מדר במלון Santa Caterina באזור אמלפי באיטליה.

המלון, המנוהל כבר ארבעה דורות בידי בני משפחה אחת, שוכן לא רחוק מהחוף, באזור מרכז הרפובליקה הימית ההיסטורית אמלפי. אתר הנופש המפורסם פוזיטנו (Positano), שמגיעים אליו סלבריטאים מכל העולם, נמצא במרחק של 15 דקות נסיעה בלבד. המיקום מושלם לטיולי יום ולסיורים בחוף אמלפי.

ניבר מדר מבלה במלון:

ומבלה גם באי קאפרי:

המלון עצמו שוכן במעין וילה גדולה בסגנון אר-נובו שנבנתה בסוף המאה ה-19 ומוקפת בנוף היפה של האזור - ים כחול, שיחי בוגנוויליה ועצי זית ופרי. כל חדרי המלון מרווחים ומוארים באור טבעי. כל חדר שונה, אך כולם מעוצבים בסגנון איטלקי ים תיכוני: רצפות מצוירות ביד, חדרי רחצה מחופים שיש איטלקי, ומרפסות עם נוף לים, ציורי קיר רומנטיים והרבה פריטי טקסטיל.

מעליות זכוכית שקופות מובילות מהמלון לחוף מעוטר בצוקים דרמטיים ותלולים, ובמלון עצמו יש בריכת מי ים הבנויה בתוך הסלע מעל הים ומוקפת בכיסאות נוח ובשמשיות. בנוסף יש במלון גם סאונה, חמאם טורקי, שירותי עיסוי ומרכז כושר מאובזר עם נוף לים.

במלון יש כמה מסעדות, אחת מהן, Glicine, היא בעלת כוכב מישלן ומתמקדת במאכלים מקומיים. מסעדת Al Mare העממית יותר מתמחה בדגים טריים ובפיצה בתנור עצים. הארוחות מוגשות על הטרסה שמשקיפה לים. עוד יש במקום ברים ומרתף יינות גדוש בכל טוב.

המלון מדורג 5 כוכבים, והמחירים מתחילים מ-360 יורו (כ-1,363 שקל) ללילה לזוג בחדר רגיל כולל ארוחת בוקר, ובשיא העונה עשויים לטפס ל-1,176 יורו (כ-4,450 שקל) ללילה לחדר הרגיל, ואף ל-3,000 יורו (11,355 שקל) ללילה לחדרים מפוארים יותר.