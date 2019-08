צילום: FIVE Jumeirah Village

העיצוב נרשם כסימן מסחרי|צילום: FIVE Jumeirah Village

לא קל להקים פרויקט אדריכלי בולט בדובאי, העיר שבה נמצאים בורג' חליפה – הבניין הגבוה בעולם – ועוד שלל מבנים מרהיבים, אבל המלון החדש שייפתח בעיר בספטמבר בהחלט מושך תשומת לב. במלון, FIVE Jumeirah Village, שגובהו 243 מטר יש 60 קומות. הוא כולל 247 חדרים וסוויטות, וכן 221 דירות עם חדר שינה אחד או שניים ו-33 דירות שבהן ארבעה חדרי שינה, 156 בריכות פרטיות ו-134 מתקני ג'קוזי. מכל דירה יש תצפית מרהיבה של 200 מעלות על העיר, ובמלון יש גם בריכה מרכזית, מסעדה, ספא וחדר כושר.

לדברי העיתון "פורבס", הבניין העגול הוא לא עוד מגדל אלא "נכס עתידני", וברשת המלונות FIVE אף רשמו את העיצוב המרהיב של המלון כסימן מסחרי. כל קומה מורכבת משלוש "כנפיים" והחללים ביניהן מאפשרים זרימת אוויר המקררת את החללים. העיצוב מאפשר למקסם את חדירת האור הטבעי ובו זמנית לחסוך באנרגיה. שטח הצמחייה - יותר מ-46 אלף מ"ר – מסייע בוויסות הטמפרטורה. "באדריכלות קונבנציונלית מפסידים אדמה והופכים אותה לבטון. הרעיון של דירות הכוללות מרפסת שופעת צמחייה מאפשר להרוויח פי שבעה יותר שטח ירוק ממה שאבד בבנייה", אמר ל"פורבס" המתכנן, נביל אקיקי.

צילום: FIVE Jumeirah Village

הבריכה המרכזית|צילום: FIVE Jumeirah Village צילום: FIVE Jumeirah Village צילום: FIVE Jumeirah Village הבריכה בספא|צילום: FIVE Jumeirah Village צילום: FIVE Jumeirah Village צילום: FIVE Jumeirah Village צילום: FIVE Jumeirah Village

