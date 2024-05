רק לפני כשבוע התוודתה השחקנית האמריקאית קירסטן דאנסט שבגיל 16 היא נשאלה שאלה לא ראויה ולא תקינה ע"י במאי שישב שאתו ישבה לבד במשרד. הכוכבת, שמוכרת בעיקר בזכות תפקידיה כמארי אנטואנט וכמרי ג'יין ווטסון - אהובתו הראשונה של ספיידרמן, סיפרה זאת כחלק מקידום סרט חדש בכיכובה, "הקרב על אמריקה", ביודעה שכמו כל כוכבת A ליסט, כל פרט בחייה מעניין את הציבור. גם הבתים שבהם היא מתגוררת נמרחים לא אחת על פני מגזינים ברחבי העולם, למשל הבית הנוכחי שלה בלוס אנג'לס שפורסם במגזין "ווג". השבוע קיבלנו הצצה גם לפנטהאוז הקודם שלה בניו יורק, שחזר לשוק ומוצע למכירה בלא פחות מ-6.95 מיליון דולר.

לפי מידע מ- Laura Weinkam מתיווך The Corcoran Group, הפנטהאוז היוקרתי ממוקם בבניין בקאנאל סטריט בשכונת הדסון סקוור, מנהטן, ומעוצב בסגנון תעשייתי שיקי, שללא ספק ראוי לכל מגזין עיצוב, גם אם לא היה פעם בבעלות כוכבת הוליוודית. על פי פרסומים, דאנסט עצמה רכשה אותו בשנת 2007 תמורת 3 מיליון דולר, ומינפה את הנכס כשמכרה אותו מקץ כעשור, בשנת 2018, ב-4.4 מיליון דולר. עד שהוצע למכירה לאחרונה, הוא הושכר ב-12,500 דולר לחודש. למתעניינים, דמי ההחזקה החודשיים שלו עומדים על 675 דולר.

צבעוניות שמשתלבת עם קו הרקיע של ניו יורק

בפנטהאוז, שעבר שיפוץ על ידי הבעלים, יש שני חדרי שינה, שתי אמבטיות, תקרה בגובה 11 מטר הצבועה באפקט, חלונות מקושתים שמכניסים הרבה אור טבעי, רצפת עץ כהה וקירות מלבנים חשופות. מעלית על מנעול מובילה היישר אל חלל המגורים. מערך הישיבה בסלון עומד בסטנדרטים עכשוויים של קווים רכים וספות מעוגלות; הצבעים פסטליים בהירים והכורסה הבודדת מבהיקה בתכלת שמיים. השטיח מאגד את הצבעוניות של הרהיטים, וצורניות הדוגמאות עליו תורמת להחייאת האווירה בחלל. צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran הנוף מהפנטהאוז - קו הרקיע של ניו יורק | צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran

מטבח שף עם משטחי שיש וארונות כחולים תואם בצבעוניות שלו את קו הרקיע שאליו הוא משקיף. במקום ארונות עליונים תלויים שלושה מדפים לכלי דקורציה ואביזרים נגישים. שולחן אוכל גדול מחליף אי וסביבו כיסאות אקלקטיים, ומעל תלויות ארבע מנורות זכוכית. בסוויטת השינה ארון בגדים בסגנון נרניה שנפתח לחדר ארונות עם חלונות, ובחדר הרחצה אמבטיה פרי סטנדינג בעלת מראה וינטג'י, מקלחון ואריחי פסיפס. מחמם מגבות סמוך למקומות הרחצה. חדר שינה נוסף מופרד מהסלון על ידי דלתות הזזה מזכוכית וגם לו חדר רחצה, והוא משמש כחדר עבודה. צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran צילום: Travis Mark for Corcoran

הלוקיישן הנוכחי של הכוכבת: בית חווה קליפורני

הבית הנוכחי של דאנסט בלוס אנג'לס עוצב על ידי המעצבת ג'יין האלוורת', שיצרה בו סגנון שמערב קאנטרי עם רוק'נ'רול. הפריטים בסלון מוקפדים ונבחרו אחד אחד על ידה ועל ידי דאנסט עם "עין טובה". על פי כתבה שפורסמה במגזין ווג, מדובר בבית חווה שבו היא מתגוררת עם בן זוגה ושני ילדיהם. המטבח בצבע חציל, הריצוף טרה קוטה והחיפוי בחלקו לבנים כהות ובחלקו אריחים מעוטרים. מדפים פתוחים מכסים קיר גדול לשלל כלים. בפינת האוכל מנורת וינטג' מעל שולחן עתיק. בבית שולבו גם פריטים שנאספו על ידי המשפחה עם השנים, חלקם זוהרים וחלקם קשורים לאסתטיקה בסגנון קאו-בויז של בן זוגה. קצת גברי, קצת נשי.

הבית הנוכחי של דאנסט בקליפורניה, מהאינסטגרם של המעצבת:

