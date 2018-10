דאשה ז'וקובה, אשתו בנפרד של המיליארדר הישראלי-רוסי רומן אברמוביץ', מתכננת לבנות את הבית הפרטי הגדול ביותר במנהטן, כך כותב "הניו יורק פוסט". על פי התוכניות האדריכליות, ז'וקובה מתכננת לאחד שלושה בתים הנמצאים ברחוב East 75th בשכונת אפר איסט סייד היוקרתית. שטחו של הנכס המאוחד יהיה יותר מ-2,900 מ"ר. לפי הערכות העיתון, עלות קניית הבתים הייתה 90 מיליון דולר והשיפוץ יעלה כ-100 מיליון דולר.

בחודש שעבר העביר אברמוביץ' לז'וקובה את שלושת הבתים תמורת 74 מיליון דולר. עוד בית סמוך עבר מאברמוביץ' לז'וקובה תמורת 16.5 מיליון דולר, אבל הוא לא יסופח לנכס המאוחד. את השיפוץ של הנכס המאוחד, הכולל שש קומות, תכנן אדריכל סטיבן ואנג. על פי התוכניות, שאושרו על ידי ועדת שימור האתרים של עיריית ניו יורק, הבית יכלול 12 חדרי רחצה, בריכה, גן פסלים וגלריית אמנות בגובה שתי קומות, שתי מעליות, מרתף יין, שני מטבחים וסאונה.

There's a lot going on in this story. First, Russian oligarch Roman Abramovich, a close friend of Putin, is creating the largest single-family home in Manhattan, joining three UES townhouses to create a 31,500 sq ft mansion with two elevators and a sauna. https://t.co/pu6uFERoS0