אתר הנופש Sun World Ba Na Hills שברכס טרונג סונג (Trường Sơn) בווייטנאם מציע למבקריו אטרקציה חדשה שמתחזה לעתיקה. מדובר בגשר שנקרא הגשר הזהוב, אבל הצבע שלו הוא דווקא הדבר הכי פחות מעניין בו.

אורך הגשר הוא כ-150 מטר בלבד, והוא נמצא בגובה מפעים של כ-1.4 קילומטר מעל פני הים. אבל מרשימים במיוחד הם פסלים של ידיים ענקיות, שנראות כאילו הן מרימות את הגשר מעל פני הקרקע. הגשר אמנם נפתח למבקרים רק בחודש שעבר, אבל הידיים עוצבו בכוונה כך שייראו עתיקות ומוזנחות, כאילו היו שם מאז ומעולם. טיטאן? גוליבר? אלוהים? שכל אחד יחליט לבד.

הגשר הוא חלק מפרויקט למשיכת תיירים לאזור, שעלותו כ-2 מיליארד דולר. עוד אטרקציות שהותקנו באזור הן רכבל, שכפול של גן צרפתי מתקופת ימי הביניים, שבילי הליכה מקושטים בפרחים מוזיאון שעווה עם בובות של ליידי גאגא ומייקל ג'ורדן. אבל אין ספק שהאטרקציה הפופולריות ביותר באזור היא גשר הידיים הענקיות.

וייטנאם, אגב, מלאה באטרקציות תיירות לא שגרתיות, בהן מיצב מ-58 אלף חרוזים נוצצים בצפון והמדינה ומלון שמעוצב במו בית עץ ענק ומפחיד. עושה רושם שזה עובד, כי בשנה החולפת ביקרו במדינה 13 מיליון תיירים, רובם מסין. יחד עם זאת, בתאילנד למשל ביקרו 35 מיליון, כך שיש עוד לאן לשאוף.

תמונות של הגשר המרהיב מציפות בחודש האחרון את האינסטגרם וזוכות לעשרות אלפי לייקים ותגובות מתלהבות. "אנחנו גאים בכך שהפרויקט משותף על ידי אנשים מכל רחבי העולם", אמר המעצב הראשי וו וייאט אן. הוא הוסיף כי הוא כבר עובד על אטרקציה נוספת – גשר כסוף שייראה כאילו הוא "קווצת שיער של אלוהים" ויתחבר לגשר הזהוב.