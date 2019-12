שום אירוע דרמטי לא יחרב לאמריקאים את ההתרגשות מחשיפת קישוטי חג המולד של הבית הלבן. על תפקיד העיצוב והדקורציה אמונה (לפחות בטייטל) הגברת הראשונה, ובשביל מלניה טראמפ זו הפעם השלישית לשאת בנטל. את הפעמיים הראשונות היא לא ממש צלחה בהצלחה ועתה עיניהם הביקורתיות של האמריקאים מחפשות שוב רמזים ופגמים בין העצים המקושטים, הפרחים, הפעמונים והמשחקים.

בכל שנה הגברת הראשונה ועוזריה בוחרים נושא לקישוט הבית. השנה נבחר הנושא "הרוח של אמריקה" והוא מתבטא, כצפוי, במוטיבים פטריוטיים. "הרוח של אמריקה זורחת בבית הלבן", כתבה טראמפ בחשבון הטוויטר שלה. "אני שמחה לחלוק את התצוגה היפה הזאת של פטריוטיזם כדי שכולם יראו, ונרגשת שכולם יחוו את היופי של תקופת חג המולד". בסרטון שצורף לפוסט נראית טראמפ כשהיא פוסעת בחינניות במסדרונות הבית הלבן המעוצבים בקפידה.

בניגוד לשנה שעברה, שבה עצי האשוח נצבעו באדום דם ועוררו לא מעט ביקורת ולעג, הפעם העצים הירוקים קושטו באפקטים של שלג לבן ופעמוני זהב. החלק החשוב ביותר בקישוטים הוא עץ אשוח מסוג דאגלס שגובהו 5.5 מטרים. העץ הגיע לבית הלבן לפני חג ההודיה בכרכרה הרתומה לסוסים והוא קושט בפרחי נייר בעבודת יד המייצגים את הפרחים המסמלים את כל המדינות והטריטוריות של ארצות הברית. צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Mark Wilson, Staff, GettyImages צילום: Chip Somodevilla / Staff /Getty Images

על עץ אחר נתלו כוכבי זהב וסרטים, ועל עץ נוסף נראה קישוט עשוי מאבני המשחק שבץ נא עם הכיתוב Be Best ("היו הטובים ביותר") – הסיסמה של מתייחס ליוזמתה של הקמפיין שמובילה טראמפ למניעת בריונות.

בנוסף לעצים המקושטים הוצבו ברחבי הבית הלבן דגמים של איקונים אמריקאיים חשובים. כך למשל בחדר האוכל, לצדו של הדגם המסורתי של הבית הלבן העשוי מעוגת ג’ינג’ר, ניצבים דגמים של פסל החירות, גשר שער הזהב והר ראשמור.

ב"וושינגטון פוסט" אמנם כתבו ש"קישוטי חג המולד של מלניה טראמפ מקסימים", אבל היו גולשים שהתרשמו פחות. השימוש של טראמפ במילה "זורחת" (Shining) גרם לכך שלא מעט ציוצים בטוויטר השוו בין הבית הלבן המקושט לסרט האימה The Shining (שנקרא בעברית "הניצוץ"). זה הרימייק הכי מפחיד לסרט"" כתב גולש אחד. "קשה לגרום לקישוטי חג המולד להיראות קרים ולא שמחים, אבל הם הצליחו", כתבה אחרת. צוות התוכנית של ג'ימי קימל הוסיף לקישוטי הפרחים את הכיתוב "הצילו".

