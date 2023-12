אתר WIRED פרסם בהרחבה פרטים על המתחם החדש, הסודי והמסקרן של מארק צוקרברג בשטח האדמה שבבעלותו על החוף הצפון מזרחי של האי העתיק ביותר בהוואי, קוואי, וזה שומט לסתות, מוגזם ומעורר קנאה בדיוק כמו שאתם מדמיינים.

שתי אחוזות מפוארות למשפחה אחת

צוקרברג, מייסד פייסבוק ואימפריית מטא ומיליארדר בגיל 39, רכש עם אשתו פריסילה צ'אן 110 דונם של מה שהיה אז מטע סוכר באי בשנת 2021 – שטח שנוסף לאחוזת היוקרה שכבר הייתה בבעלות בני הזוג, מתפרשת על שטח של למעלה מ-1000 קילומטרים מרובים ב-Koolau Ranch באי. האחוזה המפוארת מוקפת חומת אבן בגובה 6 מטרים שעוברת לאורך הנכס לצד כביש בקהילה המקומית הכפרית למחצה, וסביר להניח שגם התוספת הנרחבת תהיה מוגנת וכך אחד הבתים הגדולים בהיסטוריה של ארה"ב יישמר הרחק מעין הציבור, במקסימום פרטיות. צילום: Graham Corney, SHUTTERSTOCK

זה האי, זה הנוף. האי קוואי בהוואי | צילום: Dennis Walton, GettyImages

שווי הפרויקט החדש 270 מיליון דולר, והוא צפוי להיות מתחם ענק (בשטח 5295 מ"ר) שהוא למעשה כפר פרטי עם שתי אחוזות מפוארות ובהן 30 חדרי שינה, 30 חדרי רחצה, חדרי ישיבות, מטבח תעשייתי ומעליות רבות, אך הפרט המסקרן במיוחד – לפחות עבורנו, ובטח בימים אלה – הוא הבונקר אדיר הממדים שייחפר מתחת לאדמה בשטח 465 מ"ר, מורכב ממערכת מנהרות תת-קרקעית משוכללת וכולל אזור מגורים, ספרייה, פתח מילוט ודלתות אטומות לרעש שעשויות מתכת ובטון להגנה מפני איומים אפשריים, כולל פצצות. במקרה של אפוקליפסה, דיירי עיר המקלט של צוקרברג יוכלו לשהות בבונקר תקופה ממושכת תודות למערכות עצמאיות שיש בו ליצירת אנרגיה, מזון ואגירת מים. בין ההפצצות הם יוכלו ליהנות משאר הפסיליטיז שיציע המתחם: בתי הארחה, חדר כושר, סאונה, מספר בריכות שחייה, ג'קוזי, בריכת מים עמוקים, מגרש טניס ואטרקציה כיפית במיוחד: לא פחות מ-11 בתי עץ מחוברים ביניהם ברשת גשרי חבלים (הקבלן שבנה את בתי העץ תבע את צוקרברג בשנה שעברה בסכום של 133,726 דולר על כספים שלא שולמו לו לכאורה).

זו ההדמיה של הבונקר שפורסמה, משהו בה נראה מוכר באופן מלחיץ:

Mark Zuckerberg is reportedly building a massive $100 million compound in Hawaii with an underground bunker, escape hatch, and a “blast-resistant door.”



The 5,000-square-foot underground bunker will be self-sufficient with its own energy, food, and water supply, @WIRED reports. pic.twitter.com/Ygx4vSaXwu — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2023

באופן לא מפתיע, פרויקט הנדל"ן היוקרתי והפרוע של צוקרברג רצוף מחלוקות מתחילתו, עם אנשים שהאשימו את המיליארדר ב"יישוב קולוניאליסטי של הוואי". בדיילי מייל פורסם על קיומה של עצומה משנת 2020 שמארגניה טענו לניצול הילידים לבניית אחוזה על אדמתם. בעתירה נכתב: הילידים כבר מקופחים מספיק, מגיע להם לקבל את זה. האדמה שלהם חשובה להם, למה הוא בונה עליה אחוזה, בשביל חודשיים מגורים בשנה בקוואי? זה לא אנושי. זה חולה. צריך לעצור אותו". פייר, לא נראה שמישהו יכול לעצור את האיש הזה עכשיו.

