הסלון והבריכה | צילום: courtesy of Abraham Cota Paredes

המטבח הפתוח|צילום: courtesy of Abraham Cota Paredes

האדריכלות המקסיקנית מזוהה עם צבעים עמוקים כמו חום, ירוק, כחול, צהוב וכתום, והעיר גוודלחרה במדינה ידועה במבנים ניאו קלאסיים מרובי פרטים וקישוטים. על הרקע הצבעוני הזה בולט במיוחד הבית הבהיר והמינימליסטי שתכנן ועיצב בעיר אדריכל אברהם קוטה פארדס. הבית נקרא "בית בונסאי" (CASA BONSAI) ושייך לבני זוג, הורים לילדים קטנים. בין השאר הם ביקשו מהאדריכל לתכנן בבית בריכה מקורה שתשמש בעיקר לפעילות גופנית ופיזיותרפיה. הבית כולל כמה מפלסים בהתאם לשיפועים של השטח.

>> לכל הכתבות בערוץ living

המפלס התחתון כולל את החלל הציבורי ובו סלון, חדר אוכל ומטבח, ובמפלס העליון נמצאים חדרי השינה. במעברים בין הקומות יש ספריות וארונות. המפלס התחתון הוא חלל פתוח ובו חדר אוכל צמוד למטבח, ולצדם הסלון והבריכה המקורה. הבריכה מחופה בפסיפס כחול, והתקרה הגבוהה מעל הבריכה עשויה זכוכית המאפשרת כניסת אור טבעי. המראה מרשים במיוחד בבית הלבן כמעט לחלוטין, ובשעות הערב החלל מתמלא באור סגלגל. בקומה העליונה יש חדר שינה ואזור כביסה הממוקמים מעל המוסך והכניסה הראשית.

במבנה משולבים כמה חומרים - אבן, בטון, ברזל ועץ, שני האחרונים צבועים בלבן. גם הרהיטים לבנים, ואת הצבעים מוסיפים ספרים וחפצי נוי. בבית הותקנו פאנלים סולאריים ודוד שמש כדי להקטין את הפגיעה בסביבה.

>> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק

>> הירשמו לניוזלטר של living