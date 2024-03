החודשים האחרונים הפכו לנו את הקרביים ושינו את כל האווירה במדינה וכצפוי, קשה לחשוב על חגיגות פורים כהלכתן. לצד ערים שהחליטו לבטל את אירועי פורים הגדולים שלהן, בירושלים חוזרת דווקא השנה תהלוכת העדלאידע, לאחר הפסקה של עשורים, והיא משקפת את רוח התקופה וזוכרת את החטופים ואת החיילים ומשפחותיהם. מי שמחפש בילוי קצת יותר צנוע בחופשת החג ימצא אותו ב-3 תערוכות שפתוחות בימים אלה ברחבי ת"א.

עדלאידע ירושלים: חגיגה של ניצחון הרוח

בירושלים החליטו לקיים השנה את העדלאידע - בפעם הראשונה אחרי 42 שנים, כסימן לאחדות העם, גבורת החיילים וניצחון הרוח. ההפנינג יכלול שיירה של כ-30 פרויקטים מקוריים לצד תזמורות, להקות מחול, פסלים חיים ובימות לאורך המסלול. כהתייחסות לתקופה הנוכחית יוביל את שיירת בובות הענק מיצג סמל החטופים, ובין הצועדים יהיו קהילות מפונים ויוצגו בובות ועבודות של אמנים מיישובי העוטף שנפגעו ומשפחות המילואימניקים וילדיהם. שחר מרום מתיאטרון הקרון, מנהל אמנותי של העדלאידע: "חשבנו איך אפשר לעשות יצירה לילדים בתהלוכת פורים, שעדיין נוגעת בקושי ובכאב של התקופה. באירוע התיאטרוני שהכנו יש יצירות שמספרות סיפורים על תקווה וגבורה של ילדים, ביניהן בובה של דני הגיבור מהשיר של מרים ילן שטקליס, מיצג מחול לפי הסיפור שמלת השבת של חנה'לה, משפחת קנגורו ג'ינג'ית שעוטפת ילדים- שהכינו ילדים מפונים משדרות כמחווה לילדי משפחת ביבס, דני דין הרואה ואינו נראה שמנצח את הפיראטים על ספינה ענקית ועוד. עבורנו לעשות תרבות לילדים זאת משימה אמנותית וחברתית, לתת לילדים שלנו חוסן במציאות חיים מורכבת, לתת להם רגעי שמחה, וידיעה שהחיים מורכבים מרגשות עצובים ושמחים, ואמנות ודמיון יכולים לחזק כוחות נפש, ולתת תקווה גם בימים אלו.

גם חלק ממוסדות התרבות העירוניים ישתתפו בחגיגה, ביניהם מוזיאון מגדל דוד, מוזיאון ישראל, בצלאל, תאטראות ומוזיאון המדע. בין המיצגים תוכלו לפגוש גם את האריה הירושלמי כשהוא שואג בועות סבון ועליו רוכבת ילדה גיבורה, מגדל דוד שהופך לקרוסלה ענקית, תזמורת חיה בגובה של שלושה מטרים עם תזמורת חיה, מכונת עננים בצבעים ואפילו את חמורו של המשיח.

מתי זה קורה? שושן פורים, יום שני ה-25 במרץ בין השעות 10:00 ל-14:00.

איפה? השיירה תחל את דרכה במלון ענבל ברחוב המלך דוד, תמשיך לכיכר צה"ל, משם תפנה לרחוב יפו, שמאלה לרחוב קינג ג'ורג' ותסיים ברחבת המשביר הישן. עיריית ירושלים ומשטרת ישראל נערכות להבטחת שלומם וביטחונם של כלל המשתתפים.

פרטים נוספים: אתר פורים בירושלים

פורים 2024 עדלאידע ירושלים מיצג החטופים הפותח | צילום: דורון גזית עדלאידע ירושלים 2024 מפריחים מחשבה: מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, יצירתם של אורי סיני ואיל פו | צילום: דור קדמי עדלאידע ירושלים 2024, המפלצת מקריית יובל, עיצוב עדיאל אריאל עבור קבוצת "במת חוצות" לתיאטרון רחוב | צילום: דור קדמי

פופ-אפ The Art of Dreaming: חלומות מתנפחים בשרונה

אחרי שביססה את מעמדן של תערוכות הפופ-אפ כחלק בלתי נפרד מהמרחב התל אביבי, מגיעה לעיר תערוכה חדשה מבית היוצר של האוצרת והיזמית יערה זקס, הפעם בשיתוף AIR PRODUCTION. התערוכה The Art of Dreaming מציגה 33 פסלים מתנפחים ענקיים על פני 3 קומות בעזריאלי שרונה. 24 אמנים התבקשו לחקור את האפשרויות הבלתי מוגבלות של מתנפחים והשימוש באוויר כאמצעי לביטוי והגשמת החזון האמנותי שלהם. בין הפרויקטים 4 פסלים מתנפחים של הציורים הדו מימדיים המאפיינים את עשייתו של האמן פילפלד, 2 פסלים של האמן dioz שבוחנים את התחום המסתורי של החלומות, 3 פסלים של המעצבת שירה גלעדי שמציגים דמויות אנושיות בצורה מופשטת וקצת מופרכת, כמו מתוך חלום שמערבב בין המוכר לדמיון, פסלים שעוסקים בטבע של המעצבת ואשת הקריאייטיב אור אילון, דיוקן עצמי מתנפח של אמנית הרחוב אנטוניה לב ועוד. הכניסה חינם.

מתי זה קורה? ימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 21:30, ששי בין 9:00 – 14:00, שבת החל מחצי שעה מצאת השבת ועד השעה 22:00.

איפה? עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, תל אביב

פופ-אפ The Art of Dreaming בשרונה | צילום: לנס הפקות 39 פופ-אפ The Art of Dreaming בשרונה | צילום: לנס הפקות 39

שובם של הציירים האייקונים

התערוכה: קלימט- KLIMT

תחת הכותרת "חוזרים לפעילות – לא חוזרים לשגרה" פתחה את שעריה תערוכה שעוברת בכל העולם ומזמינה כעת את תושבי ישראל לקחת פסק זמן קצר מהמציאות ולצלול לעולמו של הצייר האוסטרי גוסטב קלימט. יצירותיו של קלימט מתאפיינות בצבעוניות עזה ובשימוש רב בזהב, ולמעלה מ-200 מהן מוצגות בתערוכה בדרכים שונות: חלק בשיטת "אימרסיב סטוריטלינג" - מדיום חדש שעוסק בעיקר בגבול המטושטש בין מציאות ודמיון, חלק מוצג כאומנות דיגיטלית שמוקרנת על קירות ב-360 מעלות, מתחם מציאות מדומה (VR) לוקח את המבקרים למסע של 10 דקות בעולמו של קלימט המתעד את הקריירה שלו ממעצב פנים לעידן הזהב, וגם חלל SKETCH AND POST בו יוכל הקהל לצבוע את ציוריו של האמן ולהפיח בהם חיים חדשים, ואז לראות אותם מוקרנים בגדול על קיר שלם. לתערוכה בישראל נוספה גם מנהרת זהב, שבתוכה היצירות המוכרות ביותר של קלימט.

מתי זה קורה? עד סוף אפריל התערוכה פתוחה בסופי שבוע: ימי חמישי ושבת בין השעות 10:00-19:00 (כניסה אחרונה בשעה 17:30), ימי שישי בין 09:00-15:00 (כניסה אחרונה בשעה 13:30).

איפה? מתחם THE CUBE חולון

פרטים נוספים: כרטיס כניסה מגיל 3 ומעלה, מחיר מיוחד למפוני עוטף ישראל בהצגת ת.ז. מידע נוסף באתר התערוכה.

תערוכה קלימט גוסטב | צילום: ארטהאב תערוכה קלימט גוסטב | צילום: ארטהאב

התערוכה: הסיפור של ואן גוך

אותה תקופה, זרם אמנותי אחר – צייר אייקוני נוסף מככב בתערוכה בינלאומית בסגנון חדשני ועדכני, שמציגה כ-2000 מיצירותיו של וינסנט ואן גוך ההולנדי על פני 1,500 מ"ר. היצירות מלמדות על התקופות השונות בחייו של האמן והסיפורים המרתקים מאחורי הציורים, בתצוגה של מעלות 360 בין פינות וקירות, בשילוב צלילים, אורות וצבעים שיוצרים חוויה רב-חושית. בנוסף בתערוכה יוצגו שישה חללים שונים, ביניהם חלל SKETCH AND POST בו יוכלו המבקרים להפיח חיים חדשים בציורים ואז לראות אותם מוקרנים בגדול על קיר שלם,

ומתחם מציאות מדומה (VR) שלוקח למסע בן 10 דקות לעולמו של ואן גוך. עוד בתערוכה חלל "בית חם" המוקדש כולו לאומנים ישראליים מהעוטף ומהדרום שפונו מבתיהם. את היצירות המוצגות יהיה ניתן לרכוש בתערוכה וכלל ההכנסות יינתנו לאומנים. בנוסף, התערוכה תתרום חלק מהכנסותיה לשיקום ופיתוח גלריות והחזרת האומנות לדרום.

מתי זה קורה? ימי רביעי ושבת בין השעות 10:00-19:00 (כניסה אחרונה בשעה 17:30), ימי שישי בין 09:00-15:00 (כניסה אחרונה בשעה 13:30).

איפה? ביתן 2 אקספו תל אביב, קומה מינוס 1. החלל מקורה, ממוזג, יש ממד סמוך וחניה בשפע.

פרטים נוספים: כרטיס כניסה מגיל 3 ומעלה, מידע נוסף באתר התערוכה.

תערוכת ואן גוך | צילום: Hub Exhibitions בשיתוף חברת ארטהאב