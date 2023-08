שאטו דה רואה עיצוב סלמה עסאף|צילום: עאדל מחול

>> לכל הכתבות בערוץ living

>> מנהטן: דירה משפחתית וחמה בשכונה יוצאת דופן

>> איזה מין הורים אתם? תלוי מה החלל המועדף עליכם בבית

עכו: מלון בוטיק עכותיקה

לפני שנתיים, בזמן המהומות בעכו, עלתה יחידת אירוח אחת במלון בעיר העתיקה בלהבות ונכוותה קשות. בתהליך סיזיפי ומורכב, שכלל שחזור האבן הכרכורית שהושחרה לחלוטין ומירוק העפר והפיח ששררו במקום, חזרה היחידה להיות חלק מקסמו של המקום. אל המלון נכנסים דרך לובי שמוביל לסמטה, ולאורכה יחידות האירוח. "בניגוד למבנה של מלון ורטיקלי, שבו מהלובי עולים למעלה, כאן חווים את הרחוב עצמו, פוגשים את השכנים, שומעים אותם ומריחים את ריחות הבישול מהמטבח שלהם", אומר האדריכל נועם דוידסון. בסיטואציה שאינה סטרילית לעיר הוא יצר כבר לפני ארבע שנים 17 יחידות שהן חלק מהרחוב היפה המקביל לחומות העיר. כל חדר הוא יצירה אחרת שמזמנת עיצוב וחוויית אירוח משלה. "בניגוד למקומות בעכו שצופים לים או לשוק, היחידה ששוחזרה עומדת בסמטאות בבדידותה, ומהווה בועה שכאשר נכנסים לתוכה, מתנתקים לחלוטין מההמולה ומרעש העיר וחווים שקט, שלווה ומידה של רוחניות".

קווים מודרניים נותנים את הכבוד למבנה העותמאני ולקירות האבן. ביחידה חלל אחד פתוח עם תקרה שבה קשתות מקוריות. הנגרות מרחפת וכמו מקלילה את כובד משקלה של ההיסטוריה, ותאורת לדים תורמת לתחושת הריחוף בזכות אלומות אור נסתרות וגלויות לסירוגין. המים משולבים בעיצוב כמוטיב מטהר ומנקה – פעם כזרם מים במפל במקלחת שניתך על ספסל ישיבה, ופעם באמבטיה נמוכה פרי סטנדינג שסביבה חלוקי נחל. המים לאמבטיה מגיעים מאבן גדולה מאבני המקום, שהחליפה אבן אחרת בקשת כדי לא לפגוע בה קונסטרוקטיבית. האבן הגדולה נחצבה כך שמשולבים בה מפל של מים ומערכת אינטרפוץ למילוי האמבטיה.

* מלון עכותיקה: המחיר ללילה וארוחת בוקר ביחידה המחודשת 2,000-950 שקלים. המחיר לסוויטות החל מ-750 שקלים באמצע השבוע עד 1,700 שקלים בסופ"ש עכותיקה דודסון אדריכלים|צילום: נועם דוידסון עכותיקה דודסון אדריכלים|צילום: שני הלוי עכותיקה דודסון אדריכלים|צילום: שני הלוי עכותיקה דודסון אדריכלים|צילום: שני הלוי עכותיקה דודסון אדריכלים|צילום: נועם דוידסון

מעלות תרשיחא: מלון בוטיק שאטו דה רואה

סלמה ולביב עסאף שיקמו במשך כשני עשורים את מבנה האבן ששימש בעבר לצרכי מגורים, וחדר אחד אף שירת את ה"מוכתר" של הכפר. היום הבניין הוא מקום אירוח בבעלותם שמורכב ממספר חללים פנימיים וחצרות פנימיות, ומשקיף לנוף משכר להרי מירון וחרמון. בדומה לטירות האירוח באירופה, שָׁאטוֹ דֹה רוּאָה (Chateau du Roi), או מבצר המלך במעיליא, הוא ריזורט שמחבר בין לינה במבצר צלבני, מטבח איטלקי, אתר מורשת וקסם כפרי. הוא ממוקם במבצר צלבני מהמאה ה-12 לספירה, ליד הכנסייה בגרעין הישן של הכפר הגלילי הנוצרי והפסטורלי. 8 חדרי בוטיק וסוויטות בגדלים שונים מתאימים לאירוח זוגי עד משפחתי. חלקם ממוקמים מעל אתר מורשת, שכולל שתי גתות יין צלבניות ואת מפעל היין הצלבני הגדול במזרח התיכון, וחלקם מפוזרים ברחבי המבצר, מרוהטים בנגיעות קלאסיות ואותנטיות ומשקיפים לנוף המשתרע עד החרמון בצפון ועד חיפה לכיוון דרום.

אחת הסוויטות במגדל צוללת לתוך ההיסטוריה במרחב שכולל אמבטיית אבן עגולה ופינת ישיבה בתוך מרחב חרכי הירי של מגדל השמירה. יחידות זוגיות מספקות תחושה של לינה במבצר יחד עם לינה בכפר גלילי מסורתי; הן ממוקמות בחלקו העליון של מגדל השמירה, חלקן משקיפות לכפר וחלקן לכנסייה ולהרים. בתי קשתות מרווחים בתוך המבצר משקיפים לנוף הבתים של הכפר, וכשמזג האוויר טוב ניתן אף לראות את הים מעבר לאופק. סלמה עסאף, הבעלים והמעצבת: "שימרנו ושחזרנו את המקום, ובעיצוב שמרנו על הרוח שהייתה. מאחר שהקירות הם מקור הכוח, בחדרים אין הרבה קישוטים ופרטים כדי לא לגנוב את ההצגה מהבניין ולהותיר לו את הבכורה, אבל באחד מהם הוספנו אמבטיה עגולה מאבן שמתאימה לתקופה הצלבנית".

* מלון שאטו דה רואה: החל מ-800 שקלים ללילה, כולל ארוחת בוקר מהמטבח הגלילי שאטו דה רואה עיצוב סלמה עסאף|צילום: עאדל מחול שאטו דה רואה עיצוב סלמה עסאף|צילום: עאדל מחול שאטו דה רואה עיצוב סלמה עסאף|צילום: עאדל מחול סוויטה שאטו דה רואה עיצוב סלמה עסאף |צילום: חנא חורי

צפת: The Way In

בלב העיר העתיקה של צפת, בין שרידים של מבני אבן עתיקים, תכנן אדריכל דובי וויט מלון בוטיק לפי חזון של הבעלים למקום נופש ייחודי. 7 חדרי אירוח, חללי סדנאות, חמאם, חדרי טיפולים וחדר אוכל מרכזי כלולים במספר מבנים עתיקים מאבן שעברו שחזור, שימור ובנייה חדשה. הסוויטות עוצבו בהשראת "ספירות" עץ החיים של הקבלה עם צבעוניות קלילה, קישוטיות תיאטרלית לעיתים, ריהוט וינטג', דלתות עץ ועבודות של אמנים. חצרות ומרפסות מקיפות את חלקן וניתן להשקיף מהן להר מירון ולהרי הגליל. "השתמשנו באבן גיר גלילית מקומית ממבנים קיימים הרוסים", מספר האדריכל דובי וויט. שלושה מגרשים אוחדו למתחם אחד ששמר על מרקם הסמטאות וחצרות הפטיו הקטנות עם האבן הייחודית שמוינה מחדש. הטיח קולף וחשף בנייה מקורית וקמרונות, שחלקם שוחזרו. העיצוב נשאר נאמן לאווירה הצפתית והעיצוב המקומי. "מאחר שבצפת יש אווירה חסידית וקלילה יותר מאשר בירושלים, המשכנו את הקלילות באמצעות צבע שיאזן את כבדות האבן. חידשנו ריהוט משוק הפשפשים של חיפה ותל אביב, ושמרנו על האותנטיות בלי להכניס מודרניזציה", מסביר וויט.

* מלון The Way In: מחיר ללילה החל מ-1,010 שקלים THE WAY IN וויט אדריכלים, עיצוב פנים וסטיילינג נטע רמון|צילום: שי גיל THE WAY IN וויט אדריכלים, עיצוב פנים וסטיילינג נטע רמון|צילום: שי גיל THE WAY IN וויט אדריכלים, עיצוב פנים וסטיילינג נטע רמון|צילום: שי גיל THE WAY IN וויט אדריכלים, עיצוב פנים וסטיילינג נטע רמון|צילום: שי גיל THE WAY IN וויט אדריכלים, עיצוב פנים וסטיילינג נטע רמון|צילום: שי גיל

כליל: מתחם אירוח אחוזת השחר

המבנה המרכזי של אחוזת השחר הוא הבית הראשון שנבנה בכליל, יישוב קהילתי בגליל המערבי. המבנה הוא חלק ממתחם שכולל עוד שלושה מבני אבן, "ולכולם הנוף היפה ביותר בכל הצפון – מנהריה ועד מפרץ חיפה והים, ללא הפרעה", אומר עופר שכטמן, הבעלים. במבנה המרכזי יש שני חדרי שינה וסלון, מטבח מאובזר, אח גדול לחורף ומרפסת גדולה שצופה לים ובה מתארחים לסדנאות בישול ואירועים קטנים. המבנים האחרים מיועדים לאירוח בלבד וחולקים עם המבנה המרכזי חדר אוכל ובריכה. "מי שקנה את המקום ב-1976 היה מוסמוס, סתת אבן שבנה אותו במו ידיו, לבנה אחר לבנה", מתייחס שכטמן לאבן המקומית שממנה בנויים המבנים. "קנינו את המבנים כמו שהם עם רהיטי העץ הכבדים שהגיעו מאפריקה, וסיידנו את כל הקירות בלבן. החלונות הבלגיים כחולים, צבע שעובד טוב עם האבן לידם, ובחלקם ויטראז' של זכוכיות כחולות". כל שאר הגוונים הם חול ואבן כדי לשמור על רוח המבנה, למעט שטיח ארוג מקשמיר שמוסיף צבע. בחלל המרכזי שני חלונות קשתיים שפונים לים, ומסביב מטע זיתים, עצי פרי וגינות עם סוקולנטים וקקטוסים". אחוזת השחר, שבה 6 חדרים סך הכול, נחשבת כמקום אירוח אקולוגי עם חשמל סולארי, מזגנים שעובדים רק בשעות היום והפרדה של מזון ופלסטיק.

* מתחם כליל: המחיר ללילה במבנה המרכזי 1,400 שקלים לזוג וכל מבוגר נוסף 200 שקלים וילד 100 שקלים. המחיר בבית הבינוני 1,200 שקלים לזוג ובבתים הקטנים 900 שקלים לזוג. באמצע השבוע הנחה של 20 אחוז אחוזת השחר כליל|צילום: עופר שכטמן אחוזת השחר כליל|צילום: עופר שכטמן אחוזת השחר כליל|צילום: עופר שכטמן אחוזת השחר כליל|צילום: עופר שכטמן אחוזת השחר כליל|צילום: עופר שכטמן

ירושלים: וילה בראון המושבה

הווילה, שהיא חלק ממלונות בראון, ממוקמת במושבה הגרמנית בירושלים בבניין היסטורי - בית ח'רופה, בית לשימור שנבנה בתחילת המאה העשרים עבור תופרת העילית מרי ח'רופה, ועבר מאז גלגולים שונים עד שהוסב למלון בוטיק. עיצוב המלון מתאפיין בצבעים עזים ופריטי עיצוב מסוגננים שמוסיפים לו נופך אירופאי. יש בו 24 חדרים שצופים לרחובות הציוריים של המושבה הגרמנית, ולובי עם סלון אורחים שבו ספות קטיפה לצד כורסאות ענק בדפוס פרחוני, שטיחי זברה, אח שיש גבוה וספרייה שהפכה לסימן ההיכר של בראון, וגם חדר ספא וחצר ירושלמית עם ג'קוזי תחת כיפת השמיים.

המלון עוצב על ידי המעצב רובי ישראלי ביחד עם צוות העיצוב והפיתוח של מלונות בראון, בסגנון אקלקטי השואב השראה עיקרית מאירופה הרומנטית. לחדרים צבעוניות חמה והם משלבים חרדל, חמרה ונגיעות כחולות. השטיחים הרכים מודפסים בהשראת בתי האופנה האיטלקיים. כל אלה משתלבים בפרטים של המבנה המקורי, ביניהם חלונות מקושתים, אריות שואגים בכניסה למלון ומרפסות משותפות בכל קומה, שמעניקים לו צביון של ירושלים חדשה-ישנה. בשנת 2003, לאחר שיפוצו, זכה הבניין במקום הראשון בתחרות שנערכה על ידי עיריית ירושלים והקרן לירושלים, בקטגוריית הבניינים לשימור.

* מלון וילה בראון המושבה: מחיר 720 שקלים ללילה באמצע השבוע, החל מ-850 שקלים ללילה בסופ"ש וילה בראון המושבה רובי ישראלי|צילום: מקס קובלסקי וילה בראון המושבה רובי ישראלי|צילום: מקס קובלסקי וילה בראון המושבה רובי ישראלי|צילום: מקס קובלסקי וילה בראון המושבה רובי ישראלי|צילום: מקס קובלסקי וילה בראון המושבה רובי ישראלי|צילום: מקס קובלסקי

נחל הרועה: חוות נחל הרועָה

החווה החקלאית התיירותית נמצאת באזור שדה בוקר ברמת הנגב , מול נחל הרועה ורכס הרי חתירה, ובמרחק הליכה מבורות מים נבטיים קדומים. בחווה שתי סוויטות זוגיות מאבן טבעית, הבנויות בבנייה אקולוגית ועשויות בעבודת יד מחומר טבעי שנאסף מהסביבה המדברית של החווה.

הבקתות בנויות אל תוך מרחבי המדבר העוטפים והשקטים, מרוחקות זו מזו כך שלכל אחת פרטיות ליופיו המדברי של נחל הרועה. לשתיהן מרפסת ובריכה צמודה מחוממת, המתוחמת אף היא באבן טבעית מקומית לטבילה ורגיעה. את הבקתות בנו ועיצבו יערה ואבי סרגוסטי בשנת 2004 מתוך אהבה לארץ, למדבר, לעשייה וליצירה. הן מוטמעות אל תוך מדרון הגבעה השזור אבן צור, כחלק בלתי נפרד ממנו ומהסביבה. סרגוסטי מוסיף: "הסוויטות מעוצבות בצבעי מדבר מרגיעים, שלווים ושקטים, מרווחות ומאופיינות בפשטות נקייה". בכל בקתה מטבחון, סלון, בריכת טבילה מחוממת, מיטות שיזוף, פינת ברביקיו ומרפסת.