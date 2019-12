שיפוץ במושב בשפלה, סטודיו הנקין שביט|צילום: עודד סמדר

במהלך השנה שחלפה כתבנו על עשרות בתים יפים. התקציבים, המיקומים, המשפחות, הבקשות והסגנונות מגוונים. כל בית כזה הוא עולם ומלואו, כל אחד מספר סיפור של בני משפחה עם חלומות וצרכים שהוגשמו בדרכים יצירתיות: בית בנס ציונה שבמרתפו תוכננה בריכה חצי אולימפית שאפשר לצפות בה דרך רצפת המטבח; בית במושב שתוכנן בהשראת הפרדסים שבסביבתו עם גינה המשלבת צמחים ותיקים וחדשים; דירה ביפו עם מחיצת עץ רב תכליתית; בית בקיבוץ שאובזר ברהיטים ובאקססוריז שנרכשו בחנויות יד שנייה ובשווקים; בית בגליל שתוכנן להשתלב בסביבתו; דירה תל אביבית של זוג מעצבים שבנו לבנותיהם חדר משחקים מהאגדות. בואו לסיור בעשרת הבתים הכי יפים של השנה החולפת.

הגיעה לנחלה

איפה? מושב בשפלה.

מי? עירית הנקין וזהר שביט.

מה? בית בן 80 שנה העומד על נחלה בבעלותה של אישה כבת 70. לפני השיפוץ האישה התגוררה בווילה ששטחה 300 מ״ר באותה נחלה. לאחר ששלושת ילדיה גדלו ועזבו את הבית היא החליטה לעבור מהבית הגדול והריק ולשפץ את הבית הישן, שגודלו 120 מ״ר. לבקשת הדיירת המתכננים שימרו את האופי הנוסטלגי של הבית, שנבנה בשנות ה-30 בהשראת הסגנון הבינלאומי, ואת גינת הקקטוסים והפרדס שלצדו. בהשראת הפרדס הוחלט לפתוח את הציר המרכזי של הבית, בין החצר הקדמית והאחורית, וכך ליצור מרחב שמכניס פנימה אור ואוורור טבעיים. לבית מובילה גינת קקטוסים ועצי פרי ובה צמחים ותיקים וחדשים וטרסות הנתמכות ברצועות פלדת קורטן משמרות את הטיפוגרפיה הטבעית. דלת הכניסה והתריסים בבית עשויים מעץ והחלל מרוצף באריחי טרצו. בחלל הפנים הנקי בולטות קורות פלדה קונסטרוקטיביות שהושארו חשופות והודגשו בעזרת תאורה וניתוקים בהנמכות התקרה. דלת הכניסה מובילה למטבח, שבו חזית ארונות מינימליסטית ובהירה ומולה אי גדול מחופה בעץ. לצד המטבח מוקמה פינת האוכל והסלון תוכנן בחדר נפרד, כפי שהיה נהוג בעבר. שולחן האוכל והמטבח|צילום: עודד סמדר הסלון בחדר נפרד, כמו שהיה נהוג בעבר|צילום: עודד סמדר ארון קיר מעץ ליבנה מקיף את המיטה|צילום: עודד סמדר

צוללים פנימה

איפה? נס ציונה.

מי? פרובונה אדריכלים.

מה? חיפויי אבן, רצפת פרקט כהה, קורות עץ חשופות בתקרה, שער פלדה, ריהוט קטיפה ועבודת נגרות בסגנון כפרי מאפיינים את הווילה העומדת על מגרש ששטחו 420 מ״ר. בבית גרים בני זוג ושני ילדיהם. "הושקעו מאמצים רבים להתאים את הבית לאופי הרחוב השקט, המאופיין בשטחים גדולים ובתים ישנים", מספרים האדריכלים, שבחרו להשתמש בחומרים טבעיים ובפלטת גוונים חמה ורגועה. הסלון והמטבח נמצאים בחלל פתוח שבו תקרה בגובה כפול וגלריה שבה פינת משפחה. המטבח המרווח כולל צלע של ארונות גבוהים, צלע עם ארונות נמוכים ואי רחב שמשמש לישיבה ולעבודה וכולל גם מקום ייעודי לבקבוקי יין. רצפה שקופה בין צלעות המטבח משקיפה לבריכת שחייה חצי אולימפית שנבנתה במרתף. טמפרטורת הבריכה ניתנת לוויסות והותקנה בה תאורה המאפשרת שחייה בכל שעות היום והלילה. הבריכה נראית דרך רצפת המטבח|צילום: אלעד גונן בריכה חצי אולימפית במרתף|צילום: אלעד גונן חלל ציבורי עם תקרה כפולה|צילום: אלעד גונן פינת האוכל בקומת הגלריה|צילום: אלעד גונן

פאשיניסטה סקנדינבית

איפה? ירושלים.

מי? אלעד יששכר אלוני וטלי פורת סטרר מ"אחד לאחד מעצבים פנים".

מה? דירה ירושלמית קטנה (53 מ״ר) שלא שופצה מאז בניית הבניין, בשנות ה-60 של המאה הקודמת. את הדירה רכשה אישה בשנות ה-30 לחייה, עובדת בנק חובבת אופנה ועיצוב, והיא ביקשה לחלק את הדירה מחדש כך שיהיו בה שלושה חדרים, חלל ציבורי פתוח ומואר וחדר רחצה גדול שבו מקלחון ואמבטיה פרי-סטנדינג. בארבעה חודשים הדירה עוצבה בסגנון סקנדינבי בגוונים מונוכרומטיים כדי ליצור בה תחושה רגועה ושקטה. עמוד וקורה קונסטרוקטיביים הפכו לחלק מהותי בתכנון החדש וסייעו בהגדרת החללים. "הקורה ממשיכה ונכנסת לחדר השינה, מה שנותן תחושה של המשכיות ועומק", אומרים המעצבים. אלמנטים מקש ועץ ופריטי טקסטיל מוסיפים רוך וחום לפלטת הגוונים הקרירה וארונות קיר מינימליסטיים מספקים מקום לאוסף הבגדים והנעליים של הדיירת. העמוד והקורה מגדירים את החללים|צילום: אורית אלפסי צילום: אורית אלפסי צילום: אורית אלפסי ארון מיוחד לנעליים|צילום: אורית אלפסי

עטוף בירוק

איפה? אזור השרון.

מי? סמט אדריכלים.

מה? בית שתוכנן לבני זוג בשנות ה-40 לחייהם ושלושת ילדיהם המתבגרים, על מגרש בששטחו 340 מ״ר בסמטה אינטימית ביישוב. חלקו האחורי של המגרש גובל בגינה ציבורית, וכדי לחבר את הבית לגינה באופן מקסימלי הוא תוכנן בצורת האות רי"ש, כך שהתקבלה חזית ארוכה ופתוחה הפונה החוצה. כלפי חוץ ניתן להבחין בקורת פלדה המפרידה בין שתי קומות המגורים, מקיפה את הבית ובחזית האחורית פורצת החוצה ליצירת פרגולה מרחפת. הכניסה נפתחת לחלל כפול, לימינה גרם המדרגות, שבנוי מבטון חשוף המחופה בפרקט ולצדו מעקה ממתכת דקיקה ושחורה בשילוב רשת. מצד שמאל נמצא הסלון, המוקף בחלונות ברזל מושחרים בחלוקה לריבועים. בעומק החלל נמצא מטבח בצורת חי"ת ובתוכו אי גדול. שתיים מצלעותיו עוצבו בלבן והצלע של הארונות הגבוהים חופתה בעץ מושחר. הארונות ממשיכים לפינת המשפחה, הממוקמת מאחורי המטבח. בכניסה לבית יש חלל כפול|צילום: עודד סמדר קורת הפלדה פורצת מקונטור הבית והופכת לפרגולה מרחפת|צילום: עודד סמדר צילום: עודד סמדר חדר ההורים|צילום: עודד סמדר

הבית קיים, האווירה חדשה

איפה? חוף הכרמל.

מי? מעצבת הפנים מיכל מטלון.

מה? בית דו משפחתי הניצב סמוך לשמורת טבע ובקו ראשון לים. בני הזוג ושלושת ילדיהם התגוררו בו כבר שבע שנים ומצבו היה טוב, אך עיצוב הפנים והשטח שסביבו דרשו שדרוג. הדיירים ביקשו עיצוב מינימליסטי שלא יאפיל על הנוף הנשקף מהחלונות וגינה גדולה שתאפשר להם לארח. חלק נכבד מהתקציב (500 אלף שקל) הושקע בדקורציה, בפריטי עץ וברזל ובפיתוח שטח החוץ על מנת לשדרג את החוויה והאווירה בבית. חלק מהקירות נצבעו בגווני כחול-ירוק ונעשה שימוש בחומרים טבעיים כמו עצי אלון ואיפאה, אבן וברזל. דלת הכניסה עשויה ברזל שחור בשילוב זכוכית ולימינה תלויה מראה שעוצבה במיוחד. החלל הציבורי כולל מטבח, פינת אוכל וסלון שמעליו הותקנו קורות ברזל דקורטיביות. המטבח עוצב בלבן ולצדו אי שמחופה בעץ אלון ומעליו משטח מדוקק בשחור. סביב שולחן האוכל הוצבו שישה כיסאות עם מסגרות ברזל לבנות ולצדו ויטרינת ברזל שחורה לאחסון ותצוגה של כלים. קמין ברזל שחור מפריד בין פינת האוכל לסלון, שבו מוקמה יחידת מדפים עדינה מברזל מוזהב שתוכננה ויוצרה במיוחד. "היא מוסיפה מלכותיות נונשלנטית לקיר התכול בסלון ומשתלבת בחלל כמו חול זהוב על שפת הים", אומרת המעצבת. צילום: אורית ארנון למטבח נוסף אי עשוי מעץ אלון ומשטח דקטון מדוקק ושחור|צילום: אורית ארנון חדר ההורים מוקף חלונות|צילום: אורית ארנון צילום: אורית ארנון

אקלקטיות יפואית

איפה? יפו.

מי? סטודיו This is IT.

מה? דירת 100 מ״ר ביפו שנרכשה לפני כשנה וחצי על ידי בני זוג, הורים לתינוקת, כלבה וחתולה. נועה, בעלת הבית, היא אדריכלית, מעצבת ושותפה בסטודיו שתכנן את הדירה. הדירה הייתה במצב טוב, אך בני הזוג ביקשו להתאימה לצורכיהם ולאורח חייהם. הם רצו ליצור במרכז הבית חלל משותף שבו יוכלו לבלות ביחד ובנפרד, לארח, לבשל וליהנות מאוסף הצמחים, התקליטים ופריטי העיצוב שברשותם. במהלך השיפוץ רוב קירות הפנים נשברו והחלל חולק מחדש. האלמנט המרכזי בעיצוב המחודש הוא מחיצה המפרידה בין החלל הציבורי לחדרים הפרטיים. היא עשויה עץ ליבנה ומשולבים בה מדפים פתוחים מברזל ורוד, ארונות, דלתות החדרים ומעברי מיזוג אוויר. עמודי בטון קונסטרוקטיביים נחשפו ורצפת הבטון היצוק, כמו גם הפרקט בחדרי השינה, נשמרו כפי שהיו. בין שני הריצופים הותקנו פרופילים מפליז. בהשראת דירות אירופיות הותקנו קרניזים במפגש בין הקירות לתקרה ושתי רוזטות דקורטיביות, שיוצרים ניגוד לחומרים הטבעיים והגולמיים בדירה ומוסיפים עניין. מטעמי תקציב הושאר המטבח המקורי, פרט לזוג מדפי מתכת דקים שהחליפו יחידת ארונות עליונים. שולחן אוכל שנרכש בשוק הפשפשים ניצב לצד המטבח ובסלון יש רהיטים שתוכננו על ידי הסטודיו - שולחן שיש וברזל, אדנית ברזל גדולה, כיסאות קטיפה וקונסולת תקליטים. מחיצת עץ וברזל מפרידה בין החלל הציבורי לחדרים|צילום: מתן כץ צילום: מתן כץ במקום הארונות הגבוהים התוקנו מדפים דקים|צילום: מתן כץ חדרה של הבת|צילום: מתן כץ

סטנדרטי? ממש לא

איפה? קיבוץ שדה אליהו

מי? מעצבת הפנים דבורי פריד טובול

מה? בני הזוג וחמשת ילדיהם עברו לבית בהרחבה של הקיבוץ. גודלו 100 מ״ר והוא נבנה על ידי הקיבוץ על פי סטנדרט שנקבע עבור ההרחבה כולה. "האתגר שלי היה לתת לבית אופי ייחודי למרות שהוא זהה לבתים הסמוכים לו", אומרת המעצבת. "הדיירים רצו להביא לידי ביטוי את אהבותיהם השונות וליצור תוצאה הרמונית שתשקף את שניהם - הוא מאוד אוהב כתום ובכלל צבעוניות עזה, והיא דווקא מעדיפה צבעי פסטל ובעיקר ירוק". לרוב הרהיטים והאביזרים בבית יש סיפור והם לא נרכשו בחנויות עיצוב: בכניסה לבית יש שלט משאריות של כיסא שהמעצבת מצאה ליד הפח, ובפינת האוכל ניצבים שולחן אוכל שנקנה יד שנייה ושופץ וסביבו כיסאות משוק הפשפשים בחיפה. בסלון ספת איקאה שהיתה בבית המשפחה ורופדה מחדש. השטיח והכורסאות נרכשו בשוק הפשפשים ביפו ורופדו גם הן מחדש. השולחן הוא שולחן וינטג' שחיפוי הפורמייקה שלו הוחלף והמזנון תוכנן ונבנה במיוחד. על הקיר תלויים הדפסים של טלי יאלונצקי ורקמות שיצרה בעלת הבית, והיא גם תפרה מפיות וינטג׳ על הכריות. משפחת מיטלמן||צילום: שירן כרמל צילום: שירן כרמל צבעי הבית נבחרו בהשראת עצי הדקל|צילום: שירן כרמל חדר ההורים|צילום: שירן כרמל

בית עץ בדירה עירונית

איפה? תל אביב.

מי? איתי גדרון (סטודיו איתי גדרון) ולי-רן שלומי גדרון (סטודיו מיס לי דיזיין).

מה? המעצבים ובעלי הבית הם בני זוג, הורים לשתי בנות. הדירה, ששטחה 130 מ״ר, נמצאת בבניין ישן בצפון תל אביב. היא הורחבה בעבר אך דרשה שיפוץ מסיבי שכלל הריסה כמעט מוחלטת של קירות הפנים, תכנון פנים מחודש ותשתיות חדשות. ״לא הגדרנו בינינו ׳קו עיצובי׳ מובהק לכל הדירה, אלא התמקדנו בכל פונקציה בנפרד ואספנו חומרים שעובדים ביחד ונותנים לנו תחושה של בית שמארח אותנו בתוכו. במהלך השנים אספנו רהיטים ופריטים משלימים שמעלים אצלנו זכרונות מחוויות משותפות שעברנו, וחשוב היה לנו לקחת אותם בחשבון בעיצוב", אומר גדרון. בכניסה לדירה תוכנן חדר עבודה ובו חלון מערבי גדול, דלת העשויה מברזל וזכוכית מאפשרת לאור טבעי ולנוף הפתוח להיכנס פנימה. החלל הציבורי הפתוח כולל מטבח לבן עם משטח עבודה מנירוסטה, פינת אוכל וסלון, הפונים למרפסת ירוקה שהפכה לחלק אינטגרלי מהחלל. חדר השינה הזוגי עוצב בגוונים חמימים המשרים רוגע, והבנות הצעירות זכו בחדר משחקים משגע הכולל קיר טיפוס ובית עץ שבנה גדרון בעצמו כמעין תחליף לבית עץ וגינה, עליהם ויתרו כשהחליטו לגור בעיר. קו הוויטרינה נכנס לתוך הדירה|צילום: שירן כרמל צילום: שירן כרמל מתקנים שהכין גדרון בחדר המשחקים|צילום: שירן כרמל חדר ההורים|צילום: שירן כרמל

חוויה קוסמופוליטית

איפה? אזור השרון.

מי? מעצב הפנים ניצן הורוביץ.

מה? דירה שנרכשה על ידי בני זוג בשנות ה-40 לחייהם. "בעלי הבית הם אנשי עולם הגדול, מבינים ומעריכים אמנות, מוזיקה וקולינריה. המטרה שהנחתה אותנו לאורך התהליך הייתה להתנתק מהמראה האורבני השבלוני והשגרתי וליצור מרחב קוסמופוליטי וחווייתי שמפעיל את כל החושים", אומר המעצב. במהלך השיפוץ חולקה הדירה מחדש, שניים מתוך ארבעת חדרי השינה אוחדו ובמקומם נוצר חלל גדול ורב תכליתי המשמש לעבודה, מוזיקה, מולטימדיה, קריאה ועוד, ובו יחידת אחסון שעשויה מפורניר אלון וברזל. מחיצות זכוכית וברזל מפרידות את החדר מהחלל הציבורי. את הדירה מאפיין שימוש בחומרים גולמיים כמו בטון חשוף, ברזל, רצפת עץ טבעית ועוד. ארון שבחזיתו מראה המשקפת את הנוף מגדיר מבואה משמאל לדלת הכניסה, והחלל הציבורי מתגלה בהדרגה. מול ההכניסה נמצא המטבח הכולל יחידת ארונות גבוהים ובמקביל לה אי שאורכו מעל 4.5 מטרים, שניהם בצבע שחור. הרצפה מחופה בחלקי פרקט גדולים מהרגיל|צילום: עודד סמדר אורכו של האי יותר מ-4.5 מטרים|צילום: עודד סמדר חדר רב שימושי - לעבודה, מוזיקה, מולטימדיה, קריאה ועוד|צילום: עודד סמדר צילום: עודד סמדר

בלב הנוף הגלילי

איפה? מושב בגליל.

מי? גולני אדריכלים