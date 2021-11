המעקה החדש מפריד בין הסלון לפינת האוכל בלי ליצור תחושה חסומה | צילום: יואב גורין

מבט מהסלון אל פינת האוכל והמטבח|צילום: יואב גורין

הדיירים: בני זוג שילדיהם הבוגרים יצאו מהבית, שניהם עובדים בתחום הפיננסים.

הבית: בית בעיר בשרון ששטחו 270 מ"ר ועוד 120 מ"ר גינה. הבית נבנה לפני כ-25 שנה ותוכנן על ידי אדריכל לא ידוע. העיצוב היה מיושן, הבית חשוך, והשטח לא נוצל היטב. המטבח, למשל, היה ממש גדול אבל התחושה הייתה שהוא חנוק וצר.

החזון: בני הזוג ביקשו לחדש ולרענן את הבית. הם רצו בית עדכני ונוח, לא עמוס ולא מצועצע עם הרבה מקום לאחסון. מכיוון שהם מסורתיים, היה צריך להתאים לכך את הבית: אזור בשרי ואזור חלבי במטבח, התאמת המשטח בחצר לגודל של סוכה וחיבור חשמל מתאים לכך, והוספת פינה לנטילת ידיים. בנוסף, הם מארחים בסופי השבוע את הילדים ומשפחותיהם, ורצו שהבית יתאים לכך, כולל מקום לאחסון מזרנים שדרושים כשכל הילדים והנכדים מגיעים. הם גם ביקשו ליצור פינת ישיבה ליד המטבח כדי שאפשר יהיה לשוחח בזמן הבישול, וכן מקרר גדול ומקרר יינות.

משך השיפוץ: כשלושה חודשים.

עלות השיפוץ: כמיליון שקל, כולל תכנון, הריסה, החלפת כל המערכות (חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר), בניית חדרי רחצה וכלים סניטריים, התקנת פרקט, מטבח חדש, מכשירי חשמל ומנורות, וכן גינה חדשה, כולל דק וצמחייה. דלתות הפנים והחלונות היו במצב טוב ולא הוחלפו.

דלת הכניסה הוחלפה בדלת עץ במראה כפרי קלסי | צילום: יואב גורין

מטבח לבן במראה כפרי מודרני|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין לצד המטבח, מתחת לחלון, נבנה ספסל עם מקום לאחסון|צילום: יואב גורין שולחן עץ מלבני ומעליו תלויות מנורות מרהיבות|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין הספות בסלון ניצבות זו מול זו|צילום: יואב גורין הטלוויזיה מוסתרת מאחורי דלתות|צילום: יואב גורין שירותי האורחים|צילום: יואב גורין

גרם המדרגות נמצא מול הכניסה, חוצה את החלל הציבורי בין המטבח לסלון והוא מאוד דומיננטי, לכן היה ברור לי שאני צריכה להתחיל ממנו. החלטנו לחפות את המדרגות בפרקט עץ אמיתי, הן את השלח (המדרך) והן את הרום, ולהחליף את מעקה הברזל במעקה עץ. המעקה החדש מפריד בין הסלון לפינת האוכל, אבל בלי ליצור תחושה חסומה, ועכשיו רואים את הגינה כבר מדלת הכניסה. במרתף הותקנה ליד גרם המדרגות ספרייה גדולה בתוך נישה. בנוסף, הרצפה חופתה גם היא בפרקט, ולכך נוספה פלטת צבעים הכוללת לבן, שחור וירוק. הריהוט כולו הוחלף למעט השידה בכניסה, שולחן הסלון ותמונה אחת.

דלת הכניסה הוחלפה בדלת עץ במראה כפרי קלסי המתאימה לפרקט. בכניסה לבית הסרנו את הקיר משמאל לדלת, ובנינו ארון דו כיווני המפריד בין הכניסה למטבח, ולכיוון הכניסה יש בו מקום למעילים ונעליים וכן נישה פתוחה להנחת חפצים שונים. המטבח בנוי כולו לאורך צלע אחת ומעוצב במראה כפרי מודרני עם ארונות לבנים עם ידיות פליז בעבודת יד. משטח העבודה הוא משטח דקטון עמיד ובהיר, והכיור הוא כיור חרס חיצוני במראה כפרי קלסי. המקרר הוגדל ונוסף מקרר יינות. בחלקו של המטבח הנראה מהסלון הותקנו מדפי עץ לפרטי נוי. לצד המטבח, מתחת לחלון, נבנה ספסל עם מקום לאחסון. ליד המטבח נמצאת פינת האוכל ובה שולחן עץ מלבני ומעליו תלויות מנורות מרהיבות.

בסלון נבנה ארון בצבע ירקרק בהיר ובה מערכת המדיה ומסך טלוויזיה המוסתר מאחורי דלתות. הספות הבהירות עם רגלי הברזל השחורות ניצבות זו מול זו – כך אפשר לשוחח בנוחות וכך יכולים גם בני הזוג לשכב כל אחד בנוחות, לקרוא ספר או לצפות בטלוויזיה. בני הזוג אף בחרו ספות במידות רכות שונות. שירותי האורחים נמצאים ליד הממ"ד בכניסה לבית, ולידם הותקנה פינה לנטילת ידיים עם כיור פרי סטנדינג.

ביחידת ההורים בקומה העליונה בוטל חדר הארונות ובמקומו נבנה ארון קיר לבן עם ידיות עץ במראה מינימליסטי. בחדר ניצבת מיטה עם לוח ראש מרופד ומשני צדדיה שידות עץ. בחדר הרחצה הצמוד בוטל הג'קוזי ובמקומו הותקן מקלחון רחב. חדר העבודה שהיה בממ"ד הועבר למעלה כך שיש בו אור טבעי. בחדר הותקנו שולחן כתיבה וארון שתוכננו במיוחד.

מכונת הכביסה והמייבש הוצאו מחדר הרחצה הכללי לנישה לידו, והם מוסתרים בדלתות עץ. עוד יש בקומה העליונה שני חדרי שינה לאורחים.

המדרגות חופו בפרקט עץ אמיתי|צילום: יואב גורין במרתף הותקנה ליד גרם המדרגות ספרייה גדולה בתוך נישה|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין ארון קיר במקום חדר ארונות בחדר ההורים|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין חדר הרחצה של האורחים|צילום: יואב גורין במקום הג'קוזי הותקן מקלחון גדול|צילום: יואב גורין חדר העבודה|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין נישה מיוחדת למכונת הכביסה והמייבש|צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין צילום: יואב גורין

דבר המעצבת: הדיירים נכנסו לתהליך עם חששות גדולים, אך במהלך הזמן למדו לסמוך עליי וזה איפשר להגיע לתוצאה הטובה ביותר. אני עובדת עם ספקים שנבחרו בפינצטה לאורך השנים, וזה מאפשר שקט נפשי במהלך השיפוץ.

פריטים אהובים: הדיירים לא מפסיקים לשבח את הספות הנוחות (נרכשו בסיאם), ומרוצים מאוד מהתאורה הדקורטיבית ומהמנורות שמעל פינת האוכל, את כולן תכנן מעצב התאורה אסף וינברום. אני אוהבת גם את ארון המדיה בסלון, שכולל את כל מערכות השמע ויש לו דלתות הזזה שמאפשרות להסתיר את הטלוויזיה מהחלל. את הארון – ואת כל עבודות הנגרות בבית – עשה הנגר תומר פארטוק מנגריית מלאכת עץ.

טיפ: קחו סיכונים. היה קשה למצוא בעל מלאכה להכנת מעקה העץ, ואז מצאנו את חברת שרון מעקות. הם מעולם לא עשו עבודה כזו, אבל הכנו הדמיה, לקחנו סיכון, וזה השתלם לנו.

עיצוב: סטודיו בטי יעקובסון - תכנון ועיצוב פנים

קבלנים: ערן לוזון ואלי לזמי א.ע בניה וגמר

נגרות ומטבח: תומר פארטוק, נגריית מלאכת עץ

הכניסה לפני השיפוץ|צילום: בטי יעקובסון גרם המדרגות לפני השיפוץ|צילום: בטי יעקובסון הסלון לפני השיפוץ|צילום: בטי יעקובסון תוכנית קומת הכניסה לפני השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון תוכנית קומת הכניסה אחרי השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון תוכנית הקומה הראשונה לפני השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון תוכנית הקומה הראשונה אחרי השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון תוכנית המרתף לפני השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון תוכנית המרתף אחרי השיפוץ|שרטוט: בטי יעקובסון

רשימת מכולת

שידת ברזל – 4,000 שקל, IN and OUT

תמונה בפינת האוכל – 1,200 שקל, מאיה מור

מנורות בפינת האוכל – 4,300 שקל, אסף וינברום

מטבח – 72,000 שקל, נגריית מלאכת עץ

שטיח בסלון – 900 שקל, בית השטיחים והפרקט

ידיות במטבח – 100 שקל ליחידה, ארטיג'ני