יפו: בחודש וחצי שיפץ הזוג הצעיר את הדירה

במסע לחיפוש דירה, האדריכלית ובן זוגה ניסחו במדויק מה הם רוצים וצריכים במעונם החדש. אין פלא שהשיפוץ הזריז הצליח להגשים את כל החלומות שלהם. אם כמונו גם אתם אהבתם את העיצוב, תשמחו לגלות שהדירה תיפתח לקהל הרחב במסגרת אירועי "בתים מבפנים" שמתקיימים בסופש