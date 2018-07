צילום: שאטרסטוק 1 באוגוסט | לכו לראות סרט עם כל המשפחה זהו למעשה היום האחרון שניתן ליהנות מ"פארקולנוע" בגן העצמאות בירושלים. במתחם מסך ענק שבו יוקרנו מגוון סרטים משעות אחר הצהריים ועד הלילה, מתחם פעילויות ויצירה קולנועיות לילדים, הופעות היפ-הופ, רמפות ומופעי סקייטרים. מתאים לכל המשפחה, 20 שקל, גן העצמאות בירושלים, פרטים באתר. 2 באוגוסט | טוסו בכדור פורח בפסטיבל בן יומיים תוכלו לצפות ולעלות על עשרות כדורים פורחים בשלל וצורות שיקשטו את נוף העמק. במקום ייערכו גם מפגן צניחה חופשית מכדור פורח בגובה 6,000 רגל, מופעים עם להטוטי אש, הליכה על חבל, מופע זיקוקי דינור ענק ופירוטכניקה, מופע לייזרים, מצנחי רחיפה וטרקטורוני אוויר, הופעות חיות והפעלות לילדים. מגיל 3, מחיר לכל ימי הפסטיבל לאדם: 139 שקל (יש גם הנחות, לא כולל טיסה) כולל לינה בגן הלאומי מעיין חרוד. פרטים באתר. אפשר גם רק להסתכל 3 באוגוסט | סעו בזמן במוזיאון הילדים מסלולי הילדים המודרכים מציעים פעילויות לבני שנתיים וחצי ועד 12. במוזיאון תוכלו ללמוד על פרפרים, חייזרים, או לנגן כמו הביטלס ולטייל בזמן במסגרת התערוכה: "דיאלוג עם הזמן". מגיל שנתיים, עלות לתערוכה: 50-65 שקל, מוזיאון הילדים בחולון. פרטים באתר. תערוכה על הביטלס במוזיאון הילדים בחולון | צילום: מושי גיטליס 4 באוגוסט | תתקררו בבאר שבע דינה הממותה הסיבירית קפצה כדי לספר לילדים על עידן הקרח, ללמד לבשל מזון בריא כמו שאכלו פעם, להכין גלידות ולהשתתף במבוך בריחה ענק. במקביל תוכלו לבלות גם ב-10 מתחמי התערוכות והמשחק של הפארק העוסקים במגוון נושאים מדעים כדוגמת גוף האדם, מזון, ההיסטוריה של המחשבים, אור וראייה, קול ושמע, אנרגיה ועוד. מגיל 5, מבוגר 79 שקל, ילד 59 שקל. פארק קרסו למדע. לפרטים נוספים. צילום: שאטרסטוק 5 באוגוסט | תקפצו במזרקות מים תורידו בגדים ותבלו ב"ספלאש", פארק מזרקות מים, בין דליי מים ענקיים מתהפכים, תותחי מים, מנהרת מים המתיזה סילוני מים ומזרקות צבעוניות. לקטנטנים יש אזור ייעודי עם מזרקות בצורת פרחים ופטריות ועוד מזרקות שונות שבהן זרם המים עדין יותר. מגיל שנתיים, כנסיה בודדת: 28 שקל (כרטיסייה של 6 כניסות – 140 שקל, כרטיסייה של 12 כניסות 240 שקל). מלווה מעל גיל 18 - חינם. מתחם שרונים. לפרטים נוספים. ספלאש, מתחם שרונים הוד השרון | צילום: אורן דאי מזרקות לקטנטנים | צילום: אורן דאי 6 באוגוסט | תרחיבו אופקים בפסטיבל חוצות היוצר הפסטיבל המוכר והמסורתי המציג מאות אמנים ויוצרים לצד אמנים מהארץ ומהעולם שמציגים טכניקות ציור, פיסול, אריגה, צורפות ותכשיטים, אריגה וטקסטיל, יודאיקה, צעצועים, אמנות בטכניקות מעורבות עבודות עץ יחד עם המוזיקאים המובילים בישראל אשר יופיעו לצד מופעי קרקס, סדנאות, ויריד אוכל בינלאומי. מגיל 5, 6-18 באוגוסט, 65 שקל למבוגר ו-30 שקל לילד, מתחם חוצות היוצר ירושליים. לפרטים נוספים. סטטיק ובן אל. יופיעו בפסטיבל חוצות ישראל | צילום: משה נחומוביץ גם מירי מסיקה | צילום: עדי אורני 7 באוגוסט | צפו בהצגה חינמית ליד הים בכל יום שלישי בשעה 18:30 תוצג בטריבונה הצגה מוכרת לילדים. השבוע תעלה "המפוזר מכפר אז"ר"(תאטרון ארצי לנוער), הצגה מוסיקלית בחרוזים בהשראת מאת לאה גולדברג. לפני כל הצגה בשעה 17:30 יתקיים שיעור יוגה לילדים בהדרכת קים דניאלי, מורה מוסמכת ליוגה להורים וילדים. חינם, אמפי תיאטרון בחלקו המזרחי של נמל תל אביב (בירידה מגשר המנעולים) לפרטים נוספים. 8 באוגוסט | שירו מקול הלב עם "אנני" "תמיד יש מחר חדש" זימרה היתומה אנני שכבשה את לבבות של דורות, ועכשיו עולה בהפקה מיוחדת בישראל בכיכובם של טלי אורן, אבי קושניר, חני נחמיאס, דליק ווליניץ ועוד עשרות שחקנים, זמרים, רקדנים ובליווי תזמורת חיה. לה יש מחר חדש אבל לנו יש עוד שלושה שבועות. מגיל 5 ומעלה, משך ההצגה: שעתיים וחצי כולל הפסקה, 149-199 שקל (לפני הנחות)פרטים נוספים. תמיד יש את מחר | צילום: עדי אורני 9 באוגוסט | צאו לקמפינג של מתחילים ארזו אוהל, כמה שקי שינה, שמיכות, כריות, גזייה, סיר, פנס, ספר, כדור, צידנית עם ארוחת ערב והמון "אטיטיוד" ורדו לגינה הציבורית או לגינת הבניין (למיוחסים: גינת הבית). שחקו במשחקים, תכינו פופקורן בסיר, ספרו צ'יזבט לאור הפנס, צחצחו שיניים בבקבוק מים ואחרי שהילדים נרדמים קחו אותם במיטות והמשיכו בשגרת הערב שלכם. 10 באוגוסט | תבלגנו לכם שישי הפוך אם רק הייתם נותנים לילדים שלכם לעשות מה שהן רוצים למשך יום אחד... היום זה בדיוק היום. קומו מאוחר (תקף למי שאין ילדים קטנים), לבשו בגדים הפוך (או הישארו בפיג'מות), איכלו קינוח ישר לפני האוכל ואת הארוחה הגישו באמבטיה. תשנו בסלון, תעשו בלגן והעיקר - תחליטו עם הילדים שלכם מה הם רוצים לעשות ביום שכולו: "הפוך". 11 באוגוסט | טוסו למאדים אם רציתם פעם לזכות בהצצה על כוכב הלכת השכן מאדים, ללמוד על תנאי המחיה של האסטרונאוטים ולענות על השאלה המסקרנת ביותר - מה צריך לקרות כדי שיום אחד נוכל לחיות על כוכב הלכת האדום - התערוכה במכון דווידסון תשמח אתכם מאוד. המבקרים "יפקדו" על צוות אסטרונאוטים החוקרים את מאדים, ירגישו איך זה ללכת על המאדים באמצעות משקפי VR ,ינהגו על רכב חלל ויראו איך אמורים אסטרונאוטים לחיות על המאדים. מגיל 5, עלות: 50 שקל, מכון ויצמן למדע רחובות, לפרטים נוספים. בדרך למאדים עוצרים ברחובות | צילום: איתי בלסון צילום: שאטרסטוק 12 באוגוסט | תביעו משאלה מהו מטר מטאורים פרסאידים? מהי ערפילית? מהן שנות אור? מהו שביל החלב? בואו לחניון הלילה כוכב הירדן, שכבו על הגב וצפו בעשרות מטאורים שיפקדו את השמיים. מבוגר 22 שקל, ילד 9 שקל, בשעות 19:30-24:00 בגן לאומי כוכב הירדן לפרטים נוספים. 13 באוגוסט | צפו בתאטרון בובות בירושלים שלל ההצגות בהן נעשה שימוש מפתיע בחפצים יום-יומיים: שקיות ניילון הופכות לרקדניות ב"מחול השקיות, "שעווה שהופכת לדמויות קטנות בהצגה "WAX" ובהצגה "הגשם של סבא אהרון" - קרטון יהפוך לפרות, ארנבים ועוד. כמו כן יוקם "מועדון הפיקניק", במסגרתו עשרים אמנים יקימו פינות פיקניק צבעוניות, פיקניק על קרחונים באנטרקטיקה, מסיבת תה עם הכובען המטורף ובקתות גמדים על עצים ובסיום הפסטיבל מסיבת בובות מרקידה לקהל הפסטיבל. 16– 12 באוגוסט, 35-65 שקל, ירושלים פרטים נוספים. ‏‏מחול השקיות. הצגה מצרפת | צילום: Jean-Luc Beaujault © חכמים בלילה - אגדת חלם. מחכים לכם בירושלים | צילום: דאפי ספונר 14 באוגוסט | בקרו בקרקס בין הפעילויות המיוחדות שתוכלו למצוא ב"לונדע" יחכו לכם: מתחמי יצירה, עמדות צילום, משחקי משפחות ושפע תחפושות, ליצנים וקוסמים ולקינוח: יתקיימו מידי יום, בחצר הקרקס, שני מופעי קרקס, פעמיים ביום, בשעות: 12:00 ו 15:00. מופעים מקצועיים מרהיבים ומפתיעים לכל המשפחה מבית קרקס פלורנטין. מגיל שנתיים. 55 שקל. מופעי קרקס פלורנטין בתוספת 10 שקל. מוזיאון הילדים של באר שבע. לפרטים נוספים. 15 באוגוסט | לכו לצפות בתיאטרון מדעי שבוע של הצגות ואירועים לילדים. תוכלו לבחור בין "מלך הטבע" - אגדה ירוקה העוסקת בשמירה על החי והצומח, או ב"ילדי בית העץ" , "אריה הספריה", לצד הצגות לקטנטנים ובהן "גומות החן של זוהר", "יונתן בלש ממש, "נשיקה בכיס", "הברווזון המכוער" ו"מהומה על הבמה". 15-21 באוגוסט, 45-75 שקל להצגה, מדעאק חולון, לפרטים נוספים. אריה הספריה. הצגות ילדים במדעאק חולון | צילום: בני גם זו לטובה 16 באוגוסט | תשמעו צ'יזבט בלילה ביער טיול חוויתי למשפחות לאור עששיות, שיתחיל בשעת בין הערביים עם שקיעת השמש ועליית הירח, ויסתיים בחשיכה היורדת על היער. במסגרת הסיור ילמדו הילדיםעל חיי הלילה יתרגשו מאגדות ומצ'יזבטים מרתקים ישתו תה צמחים ויצאו עם עששית נחמדה למזכרת. עלות: 20 שקלים למשתתף. משך הטיול כ - 3 שעות במספר אזורים ברחבי הארץ בשעה 19:00. מותנה בהרשמה מראש ב"קו ליער", מוקד המידע לטיולים של קק"ל 1-800-350-550 17 באוגוסט | תשנו בשטח בגן הלאומי 'גן השלושה' (סחנה) זורם נחל האסי, עם טמפרטורת מים קבועה של 28 מעלות, בריכות טבעיות, מתקני משחקים והרבה דשא וצל. לינת בשטח במדשאות מתאפשרת מידי יום שישי. 65 שקל למבוגר ו-50 שקל לילד מגיל 5, ללנים בקרוון - תוספת תשלום של 50 שקל עבור חיבור לתשתית מים וחשמל. בגן הלאומי גן השלושה וברישום מראש בלבד. 18 באוגוסט | בקרו בקרקס

אמני "קרקס בראבו" ו"קרקס ריאקשן" מצטרפים לקאסט מיומנה וביחד הם יוצרים על הבמה חוויה שלמה בהשתתפות רקדנים, זמרים, אקרובטים, לוליינים, קומיקאים ומוסיקאים. 18-21 לאוגוסט, מגיל 3, 99-129 שקל (לפני הנחות מועדונים), היכל קבוצת שלמה תל אביב, לפרטים. קרקס מיומנה לילדים | צילום: שחר ארביב צילום: שאטרסטוק 19 באוגוסט | סעו לכנרת בלו ביום הראשון בפארק המים בחוף גיא שהתחדש בשתי אטרקציות מים הכוללות מגלשות מים ובריכה מחודשת. בפארק צמוד לחוף הכנרת כך שהרווחתם גם ביקור במים הצוננים (שנשארו) על הדרך. יכולים לקרוא כאן איך היה לנו. חינם לאורחי המלון, כרטיס בקופה לילד ולמבוגר- 119 שקל. (ילד מגיל שלוש חייב בכרטיס, יש הנחות מועדונים). עוד פרטים. מגלשות מים בחוף גיא | צילום: אורי אקרמן 20 באוגוסט | טיילו בכנרת שביל סובב כינרת, הוא שביל מוסדר וחינמי לגמרי שהוכשר לטיולים רגליים ומקיף את הכינרת ומציע נופים ופינות חמד נסתרות. אחד המקטעים הפופולאריים בעונה זו של השנה הינו בין עין גב לקיבוץ האון, המשלב בין אווירה פסטוראלית, מבט קסום על האגם הלאומי ופריחה מרשימה. לפרטים נוספים. חופים שקטים בכינרת 21 באוגוסט | תעשו סלפי עם תנין כאלפיים תנינים מסוגים ובגדלים שונים מחכים לכם בחוות התנינים "קרוקולוקו" בערבה. במקום מתקיימים סיורים מודרכים חווייתיים לכל המשפחה בין בריכות התנינים שאורכם מגיע למספר מטרים ואם יתמזל מזלכם תוכלו לצפות בבקיעה של תנינים קטנטנים שרק עכשיו נולדו באינקובטור. מגיל שנתיים, 30 שקל. לפרטים. התנין החדש בערבה 22 באוגוסט | תתנדבו לאלה שרוצים פעילות עם ערך מוסף או מעוניינים למלא בפעילות איכותית את ימי החופשה הארוכים ב"לקט ישראל" מציעים התנדבות המתאימה לנוער מגיל 15, ולילדים המלווים בהוריהם – מגיל 7. ההתנדבות כוללת מיון ואריזת עודפי תוצרת חקלאית במרכז הלוגיסטי של לקט ישראל ברעננה אשר מועברים למאות עמותות ברחבי הארץ, עבור נזקקים. משך הפעילות כשעתיים ביום, בין השעות 9:30-15:30, בימים א'-ה'. יש לתאם הגעה דרך מחלקת מתנדבים בארגון: 09-7909222. 23 באוגוסט | תתרגשו ממפלצות אמיתיות גן פלאות מיוחד ובו עשרות מפלצות ענק, מצחיקות, מפחידות, מרגשות וחמודות ששרות, מדברות, מספרות ומפתיעות. מגיל שנתיים. 109 שקל (לפני הנחות), לפרטים. מפלצות אמיתיות. כמעט | צילום: גיא חמוי 24 באוגוסט | לכו לראות הצגת איכות פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער מציג 23 הצגות שונות ביניהם: רובין הוד, הודיני, מחסן השטוזים של דתיה, אי המטמון, שרלוק הולמס, פרצוף חמוץ, שועלון מחפש חברים ועוד הצגות איכות אהובות. 23-30 באוגוסט, לגילאי 3-12, 40-90 שקל להצגה, לפרטים. "פרצוף חמוץ" | צילום: יוסי צבקר 25 באוגוסט | דחפו את עצמכם לאקסטרים

מרכז אקסטרים מקורה של מתקני אקסטרים (wipeout) ומתנפחי ענק והכי חשוב -ממוזג מציע חוויה לכל המשפחה. בנוסף, במקום יהיה מתחם ג'ימבורי ענק לפעוטות, עמדות צביעה, מתקנים לכל הגילאים ומופעים מיוחדים בכל שעתיים. 25-30 באוגוסט, מגיל שנתיים, 99 שקל (לפני הנחות), היכל שלמה תל אביב, לפרטים. וואי פארק 2018 | צילום: אוראל כהן צילום: שאטרסטוק 26 באוגוסט | סעו ברכבל צוק מנרה משלב, לצד נסיעה ברכבל הארוך במדינה, גם נסיעה במגלשות הרים במסלול של 2 קילומטרים, טרמפולינה בנג'י, קירות טיפוס, סנפלינג ממצוק בגובה 43 מטרים, מתחם חץ וקשת מקצועי, שביל רגלים יחפות (ללא תשלום), קירות בולדרינג (ללא תשלום), רכבת הצוק ועוד שלל פעילויות כולל רכבל לילי (יש להתעדכן על תאריכים באתר), ואפשרות ללינה במתחם האירוח מנרה לודג' שמזכה כרטיס חופשי לשימוש בכל מתקני הצוק. מומלץ להגיע מוקדם ולהתחיל בפעילויות כמו סנפלינג או קיר טיפוס. מגיל שנתיים, 84 שקל לנסיעה ברכבל. כל פעילות באתר כרוכה בתשלום, לפרטים. סנפלינג בצוק מנרה | צילום: תומר פדר 27 באוגוסט | שוטו בקייאקים בקייקי כפר בלום תוכלו לבחור בין מסלול אקסטרים או במסלול המשפחתי שאורכו כ-4 ק"מ. מבית הלל בחצבני ועד הירדן, במהלך המסלול מפלון מהנה (מגיל 5). לקטנטנים יש מסלול שייט "קייקיד" המותאם מגיל שנתיים ובו הזרימה רגועה ואורכו חצי שעה. בנוסף באתר, אומגה למים, קיר טיפוס, פארק חבלים בגובה 12 מטרים, קולנוע רב חושי, קליעה למטרה בחץ וקשת, אפשרות לקמפינג ומרחבי דשא מוצלים. מגיל שנתיים, מסלול משפחתי: 99 שקל לאדם, קייקיד– 65 שקל לאדם (לפני הנחות), לפרטים. עונת השייט בקייקי כפר בלום | צילום: יוסי אלוני 28 באוגוסט | צאו למסלול רגלי ורטוב בצפון אומנם הולך להיות צפוף אבל אי אפשר לטייל בגולן בלי לסמן "וי" על אחד המעיינות המרהיבים בצפון: דיר עזיז ומעיין כנף, נחל חזורי, נחל זוויתן עליון, עין פיק ועוד. עינות פאחם היא שמורה המתאימה לכל המשפחה ומארחת להקות תנים וחזירי בר ונובעים בה מעיינות שופעים במים, המהווים את עיקר זרימתו של נחל גמלא לכל אורך השנה. 29 באוגוסט | שדרגו את התיקים והמחברות בלי ששמנו לב (ממש) החופש עוד רגע מסתיים וזה הזמן בדיוק לחזור לשגרה ולהתחיל להתכונן לשנת הלימודים הקרובה. זה היום לבצע רכישות (אם עוד לא רכשתם) וקצת בדים, ניירות מגניבים, גזירי עיתון, נצנצים ודבק והמקום לקנות מחברות יקרות, לשבת ולשדרג מחברות, קלמרים וספרים כיד הדמיון הטובה עליכם. אפשר לקחת עוד רעיונות מהספר The Craft Kingdom של אלי מאור (להשיג בסטימצקי). ממלכת היצירה של אלי מאור | צילום: איתן ארדיטי 30 באוגוסט | חזרה לשגרה- פעילות מצדפים לכו לים בבוקר, אספו כמה צדפים וחזרו הביתה לקשת בהם מסגרת לתמונה, להרכיב מובייל, לשחק במשחק זיכרון וכיד הדימיון הטובה עליכם (ועל פיינטרסט) A post shared by Hannah Moy /Mermaid Tempest (@mermaid.tempest) on Nov 6, 2017 at 7:07pm PST 31 באוגוסט | חוזרים לשגרה עם נחש בועות סבון מה שאתם צריכים בשביל הקסם הזה הוא בקבוק פלסטיק, צבעי מים, גרב ישן ובודד, סבון כלים ומים. חותכים את תחתית הבקבוק מלבישים עליו את הגרב, טובלים בגיגית מלאה מים עם סבון ונושפים דרך הפייה. אם תצבעו בצבעי מים את הגרב, תקבלו בועות צבעוניות ושעות של הנאה מובטחת. גם מחבט שטיחים מפלסטיק יכול להיות מכונת בועות סבון נפלאה. קונים כמה כאלה בשקל בודדים בשווקים או בחנויות כלי בית של פעם, דואגים לגיגית עם מי סבון ושוכחים מהילדים. מה צריך: קשיות פלסטיק, גרביים ישנים, מחבט שטיחים של פעם, גיגית מי סבון, בקבוקי פלסטיק קטנים, צבעי מים. 1 בספטמבר | יום בישול תחרות מאסטר שף בין הילדים בנושא ארוחות עשר. מי שמרכיב את סנדוויץ ארוחת העשר שכולם בסוף יריבו מי אוכל אותו-מוכרז כמנצח, הכנה מעולה לכל השנה ליצירת כריכים טעימים ומעוררי תאבון, והכי חשוב: פעילות מהנה במטבח לכל המשפחה. עדיין מחפשים מה לעשות עם הילדים? פשוט היכנסו לאפליקציית איזי>> או לחצו על האטרקציה על גבי המפה:

