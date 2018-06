התינוק לא נרדם. ניסיתם עם הוויברטור?

הורים מוכנים לעשות כל דבר על מנת שהילד שלהם ירדם בלילה. הם ישלמו הון ליועצות שינה, יקנו מכשירים ועזרים מיוחדים, ישקיעו בעיצוב נעים ומזמין של החדר, יקפצו על רגל אחת ויעשו ׳שששש׳ עד קץ כל הזמנים, כל עוד יש סיכוי שבקצה השני של הפעולה יהיה ילד ישן. בכל פעם שנחשף ברשת טריק חדש ברשת, כל ההורים מיד רצים ליישם, אלא שהטריק האחרון שהיכה גלים הותיר חלק מההורים נבוכים. את הטריק היצירתי המציא בראד בנטלי האוסטרלי, שבערב אחד בו אשתו היתה מחוץ לבית התקשה מאוד להרדים את התינוקת. בבוקר למחרת, כשבאה האם להוציא את בתה ממיטתה, וסידרה סביבה את הסדינים מהלילה, מצאה שם משהו שכמעט גרם לה להיחנק: ויברטור. האם, לורה, רצה לעבר בעלה עם הויברטור הורוד בידה, ושאלה אותו מה בתם לוסי בת השלושה חודשים עושה עם הצעצוע של אמא. A post shared by Attempting To Mum (@_laurabentley_) on May 28, 2018 at 2:37am PDT לורה, 33, קיבלה הסבר מעניין מהבעל, שסיפר שהרטט של המכשיר גרם לעריסה לרטוט באופן שהרגיע והרדים את התינוקת. האם, לה בלוג אינסטגרמי, העלתה את הטריק לרשת, ומשם עשה את דרכו למיטב תוכניות הטלביזיה ואתרי האינטרט. הדימוי הזה, של תינוקת יפהפיה בעיטוף מושלם, ולידה ויברטור גומי ורוד, הצליח להלהיב, לעצבן ולהצחיק המונים. "לוסי היא הילדה הרביעית שלנו," מספרת לורה, שיש לה גם את וויל בן העשר, אינדי בת הארבע וזאלי בן השנתים. "אנחנו די מתורגלים בזה כבר, אבל יש רגעים שבהם שום דבר לא עובד והבנאדם מוכן לעשות הכל בשביל עוד כמה שעות שינה. יצא לנו כבר, למשל, לעמוד מאחורי הסל-קל ולנענע אותה מאחור כדי שתחשוב שהיא ברכב נוסע, ותירדם." A post shared by Attempting To Mum (@_laurabentley_) on May 16, 2018 at 2:38am PDT כשאבא בראד נותר לבדו במערכה, אחרי 20 דקות של שימוש בכל טקטיקה שעלתה על דעתו, הוא פתאום חשב שאולי ויברציה קבועה ועדינה תעשה את העבודה במקומו. לשאלה ׳במה ניתן להשתמש כדי לייצר ויברציה כזו׳ היתה רק תשובה אחת. "הוא היה חייב ללכת לחפש את הויברטור כי לא השתמשתי בו עוד מלפני הלידה. הוא היה כל כך גאה בעצמו שהרדים את התינוקת בעזרת הויברטור! מעכשיו אנחנו מחביאים אותו יותר טוב בתוך העריסה, אבל עדיין משתמשים בו בעצמנו." נראה שההורים האלה יודעים מה הם עושים. {title}





