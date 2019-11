זה נשמע כמו סיפור אגדה מזוויע של האחים גרים: פעם, מזמן, היה תינוק נטוש, שנמצא בין פחי האשפה, ובעזרת שכל ישר, מזל וכח רצון טיפס בסולם, ועכשיו הוא המנכ"ל של חברה צומחת בשווי 62 מיליון דולר. זהו סיפורו של פרדי פיגרס בן השלושים, שהקים את החברה שלו עוד כשהיה נער, סביב ארבעה פטנטים שטבע, ונראה שזוהי, עבורו, רק ההתחלה. מגיל צעיר היה פרדי בעניין של טכנולוגיה, אבל בניגוד למרבית הילדים שניתן לומר את זה עליהם, שמגיעים מרקע פרווילגי, הוא, כאמור, לא נולד עם כפית זהב בפה. הכל התחיל בקווינסי שבפלורידה, שם ננטש בידי אמו הביולוגית מיד אחרי הלידה, ליד פחי אשפה גדולים. הוא היה בן יומיים, למזלו נמצא בידי הרשויות ונמסר להורים אוהבים שהשקיעו בו ודאגו לו, האמינו בו מהרגע הראשון, ולא עבר זמן רב עד שההשקעה התחילה להניב פירות שאיש לא ציפה להם. View this post on Instagram A post shared by Back Up Page: 4everAwake1 (@4everawake) on Aug 29, 2016 at 3:12pm PDT בגיל תשע קיבל פרדי מחשב ראשון, אותו מיד שיפצר והתאים, ובגיל 12 כבר השיג עבודה, אחרי הלימודים, כטכנאי מחשבים. כשהיה פרדי בן 15, פתח הנער בעל החזון חברת טכנולוגיה שהציעה שירותי ענן. הוא לא הסתפק בפתרונות טכניים לעולם. כשאביו המאמץ והאהוב חלה באלצהיימר, יצר עבורו פרדי מכשיר GPS שמוצמד לנעליו, כך יוכל לנטר את מקומו, ושילב בתוכו גם דרך לתקשר עם האב בכל עת. "יכולתי להתקשר אליו, והוא היה צריך רק להתכופף ולדבר לכיוון הנעל שלו." ההמצאה הייתה כה מוצלחת, שהיא נקנתה בידי חברה גדולה תמורת 2.2 מיליון דולר. כך היה לו את הממון ההתחלתית לפתיחת החברה שלו, במסגרתה יצר מעל 80 תוכנות שונות. פרדי הוא לא רק בעל מח מרשים, אלא איש עם לב זהב. הוא מממן תוכניות נוער שונות באיזור מגוריו, מציע מלגות לקולג׳ לנערים מעוטי יכולת, משלם חשבונות של זקנים וחולים, ומונע את סגירת דלתותיהם של בתי אבות שנקלעו לצרה כלכלית. "אני מאמין שצריך לתרגם את האכפתיות למעשים. אם אתה רואה בעיה - תמצא לה פתרון, ככה אפשר לשנות חיים של אנשים. אני מתכוון להשפיע על העולם, ליצור שינוי היום למען מחר טוב יותר. כסף הוא רק אמצעי שאיתו אנחנו יכולים לעשות שינוי בחיי היום יום." מעורר השראה. View this post on Instagram A post shared by BV Mobile Apps (@bvmobileapps) on Oct 30, 2018 at 5:46pm PDT {title}





