יהודית (59) ונטלי (18) רענן, הן האם וביתה, אזרחיות אמריקניות, ששוחרו היום (שישי) משבי חמאס. השתיים הגיעו לישראל רק באחרונה משיקגו ותכננו למצוא בארץ דירה ולחזור לגור בישראל בקביעות. הן שהו בדירת אירוח סמוכה לבני משפחתן בקיבוץ נחל עוז במהלך הטבח הרצחני של חמאס שלאחריו נותק עמן הקשר. מלבד יהודית ונטלי עוד עשרה מבני משפחתן נחטפו ונרצחו במתקפה ביום שבת.

יהודית ורענן מתגוררות בעיר אוונסטון שבאילינוי. השתיים הגיעו לקיבוץ נחל עוז ב-2 בספטמבר כדי לחגוג את יום ההולדת של אמה של יהודית, תמר, המתגוררת בקיבוץ. האמא יהודית נולדה בישראל ועברה לארה"ב והבת נולדה שם. לאחרונה סיימה הבת את הלימודים בבית ספר תיכון. השתיים חיפשו לעצמן דירה בישראל ותכננו לעשות "עלייה" ארצה.

לאחר מתקפת הפתע של חמאס, השתיים, יחד עם הסבתא, שהו במרחב מוגן בדירת האירוח של הקיבוץ, הממוקמת בשורת המבנים הצמודה לגדר הגבול. הקשר עימן נותק בשעה 12:18. בשל חילופי האש עם המחבלים בקיבוץ, כוחות הביטחון הגיעו אל ביתם בסביבות 22:30 – אך הן כבר לא היו שם. בשל הימצאות חפציהן האישיים, ההנחה הייתה שהן נחטפו והובלו לרצועת עזה.

לפי הודעתו של דובר גדודי אל-קסאם, אבו עוביידה, המהלך נעשה הודות למאמצים שהפעילה קטר. לדבריו, השחרור התקיים בשל "נסיבות הומינטריות" וגם לטענתו כדי "להוכיח לעם האמריקני שהטענות שהעלו ביידן והממשל הפשיסטי שלו הן שקריות וחסרות בסיס".

ב-CNN ציטטו גורם שבקיא בפרטי המו"מ, ולדבריו השתיים בידי הצלב האדום אך לא ידוע אם הן הגיעו למצרים או לישראל. לדבריו, הסיבה לשחרור ההומניטרי הוא מצבה הבריאותי הירוד של האם.

מרטין פלטשר, כתב בכיר של NBC שמסקר את המזרח התיכון, סיפר בשידור שנטלי ויהודית, קרובות משפחתו מצד אשתו, נחטפו לעזה. פלטשר השתנק בזמן שדיבר עליהן והדגיש: "ראו אותן אזוקות, כשמחבלי חמאס גוררים אותן. זה אישי ואמיתי".

Longtime NBC correspondent Martin Fletcher just told @SRuhle that two members of his wife's family members are hostages in Gaza. @MSNBC pic.twitter.com/5sPhzA5Cnt