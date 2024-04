ביום התקיפה האירנית על ישראל, ובזמן הציפייה לתגובה הישראלית, החליט הממשל באירן להחמיר את הצעדים נגד נשים המסרבות לחבוש חיג'אב. בעוד שהחדשות על התקיפה של משמרות המהפכה נגד ישראל בסוף השבוע האפילו על אירועים אחרים במדינה, במהלך השבת, כחלק ממה שלטענתם היא "דרישה לאומית וציבורית", החלה משטרת אירן לאכוף תקנות החיג'אב ביתר שאת.

במקביל גם משטרת הצניעות חזרה לרחובות המלא העוצמה, לאחר שהתקנות פחתו מעט מאז מותה של מהסא אמיני ב-2022. כיום, על פי דיווחים של כלי התקשורת הזרים, המחוזות המרכזיים בטהרן מלאים בפיטרולים משטרתיים, ניידות מוסר וסיורי אופנועים משטרתיים.

אמיני בת ה-22 מתה בבית החולים לאחר שסבלה מפצעי ראש קשים עקב מכות שקיבלה כיוון שלא חבשה את החיגא'ב על פי החוקים במדינה, מה שעורר את נשות המדינה שיצאו למחאה חסרת תקדים והגדולה ביותר שהיתה בה.

כבר במרץ השנה כתבה בטוויטר אישה המכנה את עצמה משי אלינג'ד: "צעירה הזו הוזמנה על ידי משרד המודיעין באיראן ב-23 במרץ ויום אחד לאחר מכן גופתה נמצאה בבית אביה. קוראים לה שרה טבריזי והיא הייתה רק בת 20. השלטונות באיראן עצרו אותה בנובמבר 2023 והיא שוחררה מהכלא בינואר, אך המשיכה לחיות תחת איומי המשטר. 'הפשע' שלה היה שהביעה את קולה נגד העריצות, והיא שילמה את המחיר בחייה. לא מעט איראנים מאמינים שעלי חמינאי וחבורת הרוצחים שלו אחראים למוות הזה. נשים כמו שרה נמצאות תחת טרור של הרפובליקה האסלאמית מדי יום. מספיק. כשהרפובליקה האסלאמית לא רואה את ההשלכות לפשעים שלה נגד האנושות - הם לא רואים שום סיבה להפסיק להטיל אימה על נשים".

BREAKING: This young woman was summoned by the Ministry of Intelligence in Iran on March 23rd and one day after, her dead body was found at her father's house.



Her name is #SarahTabrizi and she was only 20 years old. The authorities in Iran arrested her in November 2023 and she… pic.twitter.com/7lE01QcsJA