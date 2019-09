יותר מטופש או יותר מסוכן? נערות מדביקות את השפתיים בדבק לריסים

האינטרנט, יש בו הכל. את כל הידע האנושי, פחות או יותר, כשמצד אחד ניתן להתפעל שם מהנוסחאות המתמטיות המרהיבות ביותר ומצד שני מטרנדים כה אידיוטיים, כמו זה שעולה עכשיו וסוחף אלפי צעירות משועממות. בעוד המשפיעניות הגדולות ביותר מנפחות את השפתיים בעזרים פלסטיים שונים, אלה שגילן ומצבן הכלכלי, או פשוט הוריהם, לא מאפשרים להן, נאלצות להיות יצירתיות.

הטרנד החדש התגלה באפליקציית טיקטוק, ומאז פרץ מתוכה והתפשט היטב, והוא מבקש לעזור לכל אלה ששמן אינו קרדשיאן להשיג שפה עליונה מלאה, זקורה ושמנמנה. כל מה שצריך זה קצת דבק לריסים. או סופרגלו. בסרטונים שעולים ברשתות החברתיות אפשר לראות את הטוטוריאלז מתרבים: נערה צעירה לוקחת מברשת קטנה ומורחת מעל לשפה כמה פסים דקים של דבק עוצמתי, מרימה את השפה, מהדקת היטב, והנה זה פלא: שפה עליונה מתוחה ורחבה פי שניים או שלוש. אחרי השגת האפקט המרהיב והמטריד, מגיע תמיד שלב משיחת הליפסטיק, והפרצופים למצלמה.

אמנם הטרנד הזה מזיק פחות מטרנדים ואתגרי רשת אחרים (זוכרים את החבר׳ה שבלעו בהמוניהם קפסולות למדיח ולכביסה?) ועדיין, יש פה כמה וכמה סכנות. הצעירה שהתחילה את הלהיט התורן, וסופגת לא מעט האשמות תקשורתיות כרגע, בכלל טוענת שהיא התכוונה לצחוק על מילויי השפתיים המוגזמים, וחשבה שזה ברור שמדובר בפרודיה. ״לא באמת ניסיתי לשחזר את הלוק, כן? כנראה שזה כבר לא ברור, כי המון בחורות עושות את זה עכשיו ברצינות, והן נראות מגוחך.״

So there's a trend on tiktok where you put lash glue on top of your lip and glue it down so it looks fuller and I can't believe it actually works LMAO pic.twitter.com/X0HbwbvdDG