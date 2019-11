ספק ילד, ספק מתבגר

לגו וליפ גלוס. ג'ימבורי וג'סטין ביבר. אתם בטח מכירים את זה – הילדה שלכם עדיין מאוד ילדה אבל גם כבר ממש לא. תוך פחות משעה, היא עברה מכרבולים מתוקים בין הידיים שלכם לגלגולי עיניים שלא יביישו את אחרונת הטינאייג'ריות. היא גם הלבישה את הברבי שלה ותוך כדי ניסתה לשכנע אתכם שזה בסדר שהיא תצא מהבית עם שפתון. מבולבלים? גם אנחנו. ותנחשו מה – גם היא. רק אתמול היא רכבה על אופניים עם גלגלי עזר ולמדה את הא'-ב', אך היום היא כבר בתקופת המעבר לתוך שנות ה-tweens שלה.

רגע, מה זה "טווין"? טווין הוא קיצור של between, כלומר בין לבין או באמצע; המונח מתייחס לילדים שהם עדיין לא בגיל של טינאייג'רים, אבל גם לא ממש קטנים. זה יכול להתחיל כבר בגיל 7-8, או בגיל 10-12. הם עדיין משחקים במשחקי בנייה ובבובות, אבל הם גם נחשפים לדברים שנראים עבורם הרבה יותר מגניבים - ובעיקר מיועדים לקהל מבוגר יותר: סמארטפונים ואפליקציות, אופנת סלבס, תכניות ריאליטי, איפור וסרטים עם אזהרת צפייה.

למעשה, ילדי גילאי אמצע היסודי מוצאים את עצמם בסוג של משבר זהות – תקועים באמצע בין הילדות לגיל ההתבגרות. "התרבות שלנו מפעילה יותר ויותר לחץ על ילדים צעירים להתנהג כמו מתבגרים", אמרה פסיכיאטרית הילדים אליזבת ברגר למגזין Parents. ובעוד שהקונספט של "להיות גדולים" קוסם לילדים שלנו, הם ככל הנראה יעדיפו להמשיך לשחק תופסת בגן השעשועים, לפחות לעוד כמה שנים. הנה כמה רעיונות שיעזרו לכם למתן את הלחץ של הילדים שלכם להפוך למתבגרים מוקדם ממה שבאמת צריך.

התחילו לצפות במה שהם צופים

אם אתם רוצים להבין עד כמה האינטרנט משפיע על הילדים שלכם – זה לא מספיק שתשימו לב לזמן שהם בוהים ביוטיוב. רצוי שתשגיחו גם על התכנים בהם הם צופים, למשל.

לפי סקר שפורסם לאחרונה בארה"ב, ילדים בני 8-10 מבלים למעלה מ-17 שעות בשבוע מול המסכים. הפרסומות בטלוויזיה מטרגטות בדיוק את הילדים האלה, עם מסרים ומוצרים שבעבר ייועדו לבני נוער. "מאחר ורוב בני ה-8 מעריצים טינאייג'רס, הרבה משווקים החליטו במודע לקדם מוצרים שמתאימים לגיל מבוגר יותר", הסבירה ל- Parents סוזן לין, אשת חינוך המנהלת מאבק נגד פרסומות לילדים. עיקר הנטל נופל על ההורים: לרוב הילדים אין ערימות של מזומנים לבזבז, ולכן הם מתחננים להוריהם שיקנו להם. הלחץ הזה שמפעילים ילדים מתחת לגיל 12 על הוריהם שווה כ-500 מיליארד דולר בשנה.

אם אתם לא אוהבים את מה שראיתם או שמעתם בטלוויזיה או ביוטיוב, פשוט כבו את המסך ושתפו את הילדים בחשש שלכם. אפשר ממש להסביר מה מפריע לכם, למשל: "ממש הפריע לי שהילדים המקובלים הקניטו את הילד בסדרה. מה את חושבת על זה?".

למדו על תהליך ההתפתחות שלהם

במהלך העשור האחרון, מסיבות שעדיין לא לחלוטין ברורות לעולם הרפואה – יותר ויותר ילדות בגיל צעיר, אפילו 7, מתחילות לפתח שדיים או שיער ערווה. התפתחות מוקדמת נצפתה גם בקרב בנים, אך היא נפוצה יותר אצל בנות.

אז למרות שהבת הקטנה שלכם עדיין חושבת כמו ילדה בכיתה ג', היא עשויה למצוא את עצמה בגוף של נערה בחטיבת ביניים - וזה בהחלט משהו שעלול להטריד אתכם ואותה. "עזרו לילדה שלכם להבין שהשינויים האלה נורמליים ושכל הילדים חווים אותם בשלב כלשהו. היא פשוט קצת יותר 'מתקדמת'", אומרת אליזבת בראוור, מחברת הספר Talking to Tweens: Getting It Right Before It Gets Rocky With Your 8- to 12-Year-Old.

גם אם הילדים שלכם לא התחילו את ההתבגרות המינית מוקדם יותר – היו בטוחים שגם הם מתחיל להיות מודעים לגוף שלהם, במיוחד ביחס לילדים אחרים: בנות יתעסקו לרוב במשקל ובנים רבים יתעסקו דווקא בגובה. המודעות העצמית החדשה הזו יכולה לשנות את אידאל המראה, הלבוש וההתנהגות של הילדים שלנו – וזה בדיוק הזמן לנסות להעביר את הפוקוס אל הדברים הפנימיים שמייחדים אותם. "שבחו אותה על חוש ההומור שלה, על יכולות הניסוח, על טוב הלב והחוש האמנותי", מציעה בראוור.

תנו להם להיות ילדים

התקופה הזו בחיים שלהם אמורה להיות מלאה ביצירתיות וסקרנות אינטלקטואלית; זה הזמן לנסות כל מיני דברים חדשים, כמו מוזיקה, אמנות, ספורט או כל תחביב אחר שיעלה בדעתם. מצד שני, גם משחק לא מובנה כמו סתם לשבת ולבנות עיר לגו או לשחק ב"בית ספר" עם הבובות, חשוב להתפתחות וגם כדי לשמור עוד קצת על התמימות.

אחת הבעיות העיקריות היום היא שילדים קטנים נחשפים לטלפונים ומשחקי מחשב מוקדם מדי, מתמכרים אליהם – ומאבדים את החשק לשחק במשחקים פשוטים יותר. המטרה היא לדחות כמה שאפשר את הפריבילגיות האלה, ששייכות לגיל גדול יותר. "לילד שלכם בטח יש חברים בכיתה שכבר מכורים לסמארטפון, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים להגביל את השימוש, או חייבים לתת לו מכשיר נייד", אומרת בראוור. "הורים לא אמורים להיות נתונים ללחץ חברתי כזה".

השאירו אותם קרוב

למרבה השמחה, רוב בני השבע והשמונה עדיין אוהבים לבלות עם ההורים שלהם, אז תהינו ממה שיש כל עוד אפשר. בחרו בפעילויות מהנות כמו ערב משחקים משפחתי, השקיעו עוד כמה דקות בלילה כדי להשכיב את הילד, או סתם דיברו איתו על היום שעבר. כל אלה יכולים בהחלט להכין אתכם לאתגרים של שנות העשרה, וליצור בסיס איתן לתקשורת טובה וגבולות טובים כבר מעכשיו.