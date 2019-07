לקראת שנת הלימודים הבאה, בתו של רן שריג, נגה, החליטה לקרוא את כל ספרי הלימוד שלה מראש. בת ה-,15 הלומדת בתיכון עירוני א' בתל אביב, מצאה שם דיאלוג עם מסרים שלא בדיוק מתאימים למאה ה-21 ומיהרה לשתף את אביה.

באחד העמודים בספר "Help yourself to English grammar" מאת רונית ברודר ובתיה יפה, בהוצאת University Publishing Projects, נדרשים התלמידים להשלים דיאלוג בין לי ומור. לי מספרת למור על בעיה חמורה – חתונתו של אחיה מתקרבת והיא שמנה מדי ונראית נורא בכל דבר שהיא לובשת. היא מכורה לשוקולד ואף דיאטה לא מצליחה.

שריג פרסם את הדברים בחשבון הטוויטר שלו תחת הכותרת – "מתוך אנגלית לכיתה יוד. ספר הלימוד החדש של בתי נגה, 15, מגמת הפרעות אכילה, עירוני א' תל אביב".

מתוך אנגלית לכיתה יוד, ספר הלימוד החדש של בתי נגה, 15, מגמת הפרעות אכילה, עירוני א' תל אביב. pic.twitter.com/u5xfO0PbCf — Ran Sarig (@Ransarig) July 24, 2019

מי שמיהר להגיב לציוץ לפני כולם היה שר החינוך החדש רפי פרץ: "הי רן, אכן מסרים בעייתיים. מה שם הספר? אשמח שתשלח מייל עם הפרטים ונטפל בעניין".

עד שפרץ, שעדיין לא ברור אם ימשיך בתפקידו כשר חינוך לאחר הבחירות הבאות, יטפל בעניין, עוקביו של שריג הביעו גם הם הסתייגות מהדברים. אחד מהם קרא בספר וגילה שעניין המשקל שב ועולה בו. אחד התרגילים בו מבקש מהתלמידים להשלים את המשפט: "התינוק הזה שמן מדי. הוא שוקל מעל 7 ק"ג".

על פי פרופ' סילבנה פניג, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר לרפואת ילדים, מספר הבנות בגיל 12-25 המאותרות כסובלות מאנורקסיה עומד על אחוז, וכפול מזה אלה הסובלות מבולמיה המאפיינת גילים מאוחרים יותר.

מלשכתו שר החינוך רפי פרץ נמסר בתגובה: "התכנים מאוד בעייתים ולא מקובלים. השר הורה לגורמי המקצוע להוריד את החלק הבעייתי או לחילופין להסיר את הספר מהרשימה".